Milan Başkanı Cardinale ile çok yakın ilişkisi olan RedBird danışmanı Zlatan Ibrahimovic, 2026 Dünya Kupası’nı Fox Sports’ta yorumcu olarak takip ediyor. Sık sık keskin ifadeler içeren görüşleri izleyicileri ikiye böldü, ancak Juventus ve Inter’in de aralarında bulunduğu takımlarda forma giymiş olan eski futbolcuya kesinlikle dikkatleri çekti. İşte ev sahibi takımın elenmesine neden olan ABD-Belçika maçı sonrasında söyledikleri.
Çeviri:
Ibrahimovic: “Bu, ABD için bir gerçeklik dersi oldu; şansın yaver gidebilir ama sonra gerçek rakiplerle karşı karşıya kalırsın”
“ABD, basitçe daha iyi bir takımla karşılaştı. Belçika, hem kağıt üzerinde hem de sahada sergilendiklerine göre üstün. Bence bu, ABD’nin en kötü maçıydı, ancak gerçek bir rakiple karşılaştıkları da bir gerçek.”
“Bugünkü sonuç olumlu değil, ama sonuçta bu turnuva süreci olumlu geçti. Bu turnuvada ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Evet, şans da işin içine girip daha ileriye gidebilirdiniz, ama bence ABD için bu bir gerçeklik dersi oldu.”
Son saatlerde Ibra, FIFA’nın Folarin Balogun’a af çıkarma kararını desteklediği için yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Monaco’nun forveti Balogun, Bosna maçında gördüğü kırmızı kartın ardından cezalandırılmış, ancak FIFA tarafından şartlı olarak affedilmişti.
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