Ibrahima Konate, Real Madrid'den teklif beklerken bu takıma transfer olmaya hazır

Konate, Liverpool'daki geleceğini henüz netleştirmedi ve savunma oyuncusunun niyeti, Dünya Kupası başlamadan önce her şeyi kesinleştirmek. Fransız oyuncu, Kırmızılarla sözleşmesini henüz yenilemedi ve mevcut kontratının Haziran ayında sona erecek olması nedeniyle birçok Avrupa devi onu takip etmeye başladı. İlgilenenler arasında, eski RB Leipzig oyuncusunu savunma hattı için birincil hedef olarak belirleyen Real Madrid de bulunuyor.

Uluslararası defans oyuncusuna yakın kaynaklar, İspanyol deviyle henüz resmi bir görüşme yapılmadığını belirtse de, Chamartin'e transfer olma fikrinin oyuncu için oldukça cazip olduğu söyleniyor.

AS'ye göre Konate, sözleşme uzatmasıyla ilgili Liverpool'un son tekliflerini reddetti ve bu durum, Anfield'da oyuncunun Premier Lig'deki uzun vadeli geleceği konusunda tam bir karamsarlığa yol açtı.



