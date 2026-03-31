Ibrahima Konate, Real Madrid'den teklif beklerken bu takıma transfer olmaya hazır
Anfield'da sözleşme anlaşmazlığı
Konate, Liverpool'daki geleceğini henüz netleştirmedi ve savunma oyuncusunun niyeti, Dünya Kupası başlamadan önce her şeyi kesinleştirmek. Fransız oyuncu, Kırmızılarla sözleşmesini henüz yenilemedi ve mevcut kontratının Haziran ayında sona erecek olması nedeniyle birçok Avrupa devi onu takip etmeye başladı. İlgilenenler arasında, eski RB Leipzig oyuncusunu savunma hattı için birincil hedef olarak belirleyen Real Madrid de bulunuyor.
Uluslararası defans oyuncusuna yakın kaynaklar, İspanyol deviyle henüz resmi bir görüşme yapılmadığını belirtse de, Chamartin'e transfer olma fikrinin oyuncu için oldukça cazip olduğu söyleniyor.
AS'ye göre Konate, sözleşme uzatmasıyla ilgili Liverpool'un son tekliflerini reddetti ve bu durum, Anfield'da oyuncunun Premier Lig'deki uzun vadeli geleceği konusunda tam bir karamsarlığa yol açtı.
Real Madrid'in cazibesi çok güçlü çıktı
Liverpool, son zamanlarda Konate’nin yeni bir sözleşme imzalamasını ne kadar çok istediğini açıkça dile getirdi; ancak oyuncu kararlılığını koruyor ve seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor. Bu durum, Avrupa’nın önde gelen kulüpleri için yüksek kaliteli bir savunma oyuncusunu uygun şartlarla kadrolarına katmak üzere eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu sezon formunda bir düşüş yaşamasına ve Liverpool’un genel olarak yaşadığı zorluklara rağmen, Konate hâlâ muazzam bir statüye, deneyime ve liderlik vasıflarına sahip bir savunma oyuncusu olmaya devam ediyor.
Fransız oyuncu, İngiltere'de kendini kanıtlamış ve Avrupa futbolunun fiziksel olarak en dominant savunmacılarından biri olarak adını duyurmuştur. Ancak, Real Madrid'in cazibesi ve Eduardo Camavinga ve Aurelien Tchouameni gibi isimlerin de dahil olduğu, Madrid'de giderek büyüyen Fransız kadrosuna katılma ihtimali, Arne Slot'un projesine bağlı kalmayı reddetmesinin arkasındaki itici faktör gibi görünüyor.
Dünya Kupası için son başvuru tarihi yaklaşıyor
Sochaux altyapısından yetişen oyuncu için, imzalanmış bir sözleşme olmadan Dünya Kupası'na gitmek büyük bir risk oluşturuyor. Turnuva sırasında yaşanabilecek bir sakatlık, yeni bir kulübe transferini tehlikeye atabilir; bu nedenle, durumunun netleştirilmesi Nisan ayından itibaren en önemli öncelik haline gelecek. Liverpool henüz pes etmemiş durumda ve son görüşmelerde bir ilerleme kaydedilememiş olsa da, oyuncunun temsilcileriyle görüşmelerini sürdürüyor.
Arne Slot, bu sezonki istikrarsız formuna rağmen oyuncuyu desteklemeye devam ediyor ve defans oyuncusuna olan güvenini kaybetmedi. Konate, bu sezon tüm turnuvalarda 41 maçta forma giydi ve formda olduğunda dayanıklılığını kanıtladı. Yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçında Paris Saint-Germain'e karşı göstereceği olağanüstü bir performans, Real Madrid'i resmi bir teklif sunmaya ikna etmek için gereken son katalizör olabilir.
Milli takımın odak noktası ve gelecek planları
Dünya Kupası, Konate'nin takviminde önemli bir dönüm noktasıdır; burada Fransa savunmasının merkezinde William Saliba ile birlikte ilk 11'de yer alması bekleniyor. Les Bleus, ABD'de üçüncü şampiyonluklarını kovalarken onun fiziksel varlığına güveniyor. Fransa'daki gözlemciler, kulüp performansındaki son dönemdeki düşüşün belirsiz geleceğiyle bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor; zira Liverpool'un yanı sıra Chelsea ve diğer kulüpler de onu potansiyel olarak ikame etmek için hedefler arasında yer alıyor.
Nisan ayındaki son tarih yaklaşırken, hem kulüp hem de oyuncu üzerinde bir çözüm bulma baskısı artacak. Real Madrid harekete geçmeye karar verirse, Konate Merseyside'ı İspanya'nın başkentiyle takas etmeye fazlasıyla hazır görünüyor. Şu an için savunma oyuncusu, Madrid'den gelecek aramayı beklerken bekleme modunda kalırken, Liverpool ise savunmasının temel direklerinden birini kaybetme gerçeğiyle yüzleşiyor.