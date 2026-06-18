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Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle ve Krishan Davis

Çeviri:

Ibrahima Konate’nin Real Madrid’e transferi, Liverpool’da geçirdiği felaket bir son sezonun ardından çok kısa sürede ters gidebilir: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en önemli transferlerini değerlendiriyor

Opinion
Real Madrid
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Liverpool
V. Munoz
Tottenham Hotspur
J. van Hecke
A. Robertson
M. United
Ederson
Barcelona
A. Gordon
Chelsea
M.City
Newcastle United
Brighton & Hove Albion
Atalanta
Premier Lig
La Liga
Serie A
FEATURES

Bazı futbolseverler için yaz, takvimde en çok iple çektikleri dönemdir – ve bunun tek nedeni, her dört yılda bir Dünya Kupası’nın düzenlenmesi değildir! Asıl nedeni, sezonun sona ermesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı geldi! 2026 transfer dönemi de muhtemelen yine hareketli geçecek; bazı büyük isimlerin 1 Eylül’deki son gün öncesinde yüksek bedelli transferlere imza atması bekleniyor.

Bazı transferlerin tüm taraflar için olumlu sonuçlandığını biliyoruz; ancak pek çok durumda, kulüplerden en az birinin, hatta oyuncunun bile, müzakere masasında farklı bir karar verselerdi ne olabileceğini merak ettiği durumlar vardır.

GOAL, oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce her büyük transferde kimin en karlı çıktığını öğrenmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, tamamlanan her transferi anında derecelendireceğiz ve transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip etmenizi sağlayacağız.

Aşağıda tüm değerlendirmelerimize göz atın ve yorum bölümünde düşüncelerinizi bizimle paylaşın...

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool’dan Real Madrid’e, bedelsiz transfer)

    Liverpool açısından: Konate’nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki ateş arasında kalmıştı; ancak savunma oyuncusunun sözleşmesinin baştan sona bitmesine izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Kırmızılar, 2024-25 sezonunda şampiyonluğu kazandıkları dönemde, Konate'nin performansının zirvesindeyken onunla yeni bir sözleşme imzalamış olsalardı, ayrılık zamanı geldiğinde makul bir transfer ücreti talep edebileceklerdi; ancak Fransız oyuncu, bireysel olarak berbat bir sezonun ardından sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrıldı. Zaten, bir dizi göze çarpan hatayla dolu düzensiz bir sezonun ortasında, Liverpool’un Konate’nin göz kamaştırıcı maaş taleplerine (söylentilere göre haftada yaklaşık 250.000 sterlin) boyun eğmesi son derece tuhaf olurdu; oyuncunun Nisan ayında bir anlaşmaya yakın olduğunu iddia etmesine rağmen, aylarca süren yorucu müzakereler sonuçsuz kalmıştı. Liverpool, en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet ile potansiyel yedekleri şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının büyük bir israfı oldu. Not: D

    Real Madrid açısından: Öyleyse, Real Madrid'in uzun süredir hedeflediği Konate'ye istediği astronomik maaşı vereceği tahmin ediliyor; bu, transfer ücreti ödememelerine rağmen, Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca bu stoperin ne kadar kötü bir performans sergilediği göz önüne alındığında bir risk teşkil ediyor. Los Blancos'un geçen yılın Kasım ayında bu oyuncuya olan ilgisini sonlandırmaya karar verdiği bildirildiğini hatırlamakta fayda var; bu da çok şey anlatıyor. Fransız oyuncu formunda olduğu zamanlarda iyi bir savunmacıdır ve 27 yaşında, pozisyonundaki oyuncular için en verimli yıllara henüz ulaşmamış olabilir. Real, Konate’nin İspanya’da en iyi formuna kavuşacağına dair bir kumar oynuyor ve o, kulübün sorunlu bir pozisyonu için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu’dan ayrılacak, Antonio Rüdiger en iyi günlerini geride bıraktı, Eder Militão sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor ve Dean Huijsen ise hâlâ çok genç. Ancak Konate, birinci sınıf bir çözüm sayılmaz ve hem taraftarlar hem de medya tarafından Los Blancos’a yönelik yoğun ilgi göz önüne alındığında, bu transferin çok çabuk ters gidebileceği izlenimi uyandırıyor. Not: B

    Konate açısından: Bu durumun en büyük kazananı şüphesiz Konate’dir; hem hayalindeki Real Madrid transferini gerçekleştirecek hem de arzuladığı devasa maaşı alacak. Ancak Huijsen’in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızla uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu’nun o ateşli atmosferinde, Anfield’daki son sezonunda başını ağrıtan türden hatalara karşı çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Madrid’e bedelsiz transfer olarak Trent Alexander-Arnold’un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki zorlukları bir uyarı niteliğinde olmalı. Ancak, özgüvenini ve en iyi formunu erken bir aşamada yeniden kazanabilirse, Jose Mourinho’nun yenilenmiş Real kadrosunda dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir oyuncu olarak kendini kanıtlama fırsatı yakalayacaktır. Bunun onun yapabileceği bir şey olup olmadığı ise hiç de garanti değil. Not: A

    Krishan Davis

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  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna’dan Liverpool’a, 34,5 milyon sterlin)

    Osasuna açısından: İlk bakışta, Osasuna’nın geçen yaz sadece 5 milyon avroya transfer ettiği bir oyuncudan oldukça yüksek bir kâr elde ettiği düşünülebilir; ancak Pamplona merkezli takım, Real Madrid ile yaptığı sözleşmedeki %50’lik yüksek yeniden satış payı maddesi nedeniyle her halükarda elinin kolunun bağlı olacaktı. Bu da, 40 milyon avroluk (34,5 milyon sterlin/45 milyon dolar) serbest kalma bedelinin 20 milyon avrosunun Los Blancos’a gideceği anlamına geliyor; ancak 15 milyon avroluk (13 milyon sterlin/17 milyon dolar) kazanç, Osasuna gibi bir kulüp için yine de önemli bir rakam. Muñoz’un ayrılması, 12 gol katkısı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından her zaman muhtemeldi; ayrıca serbest kalma bedeli, transfer ücreti konusunda kulübün elini kolunu bağlamıştı. Not: B-

    Liverpool açısından: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool’un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine yeni bir yakıt! Magpies, Barcelona’ya transfer olan Anthony Gordon’un ideal uzun vadeli yedeği olarak Munoz’u belirlemişti; ancak -piyasadaki fırsatı sezen- Reds, görüşmelerin ileri aşamaya ulaşmış olmasına ve Tynesiders’ın teklifinin kabul edildiği bildirilmesine rağmen, harekete geçerek transferi ele geçirdi. Liverpool bunu şimdiden bir tür başarı olarak görecek, ancak aynı zamanda bu kadar yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu, oldukça uygun bir ücret karşılığında kadrosuna kattığı için de çok mutlu olacaktır. Munoz, her iki kanattan da ve ortadan oynayabilme yeteneğine sahip; Mohamed Salah’ın ayrılışı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığı sonrasında Reds’in hücum hattında açılan büyük boşluğu doldurmak için çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlayacak. Doğrudan ve hızlı bir hücum oyuncusu olan ve savunmada da sıkı çalışan 22 yaşındaki oyuncu, yeni teknik direktör Iraola’nın oyun stiline ideal bir uyum gibi görünüyor; yeni teknik direktörün de bu transferin gerçekleşmesi için bastırdığı bildiriliyor. Bununla birlikte, kulübün böyle bir durumun yaşanmayacağından emin olduğu söylense de, Iraola’nın genç İspanyol oyuncunun Rio Ngumoha’nın gerçek bir süperstar olma yolunu engellememesini sağlaması gerekecek. Not: A 

    Munoz için: Hem Liverpool hem de Newcastle’ın tekliflerinin kabul edilmesinden sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya bağlı olduğu düşünülmelidir ve Munoz’un Anfield’a transfer olmayı tercih etmesini gerçekten suçlayamazsınız. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen, kariyerinin başlarında adeta bir göçebe hayatı yaşadı ve bu, onun için şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetişen Munoz, daha sonra Real Madrid’e geçti ve sadece bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Bu sefer Munoz, yeni ortamına uyum sağlayıp uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kanıtlamayı umuyor ve vatandaşı Iraola, onun uyum sürecine yardımcı olacak mükemmel bir teknik direktör olmalı. İlk 11’de yer kazanmak için zorlu bir mücadele vermesi gerekecek ve bu, Liverpool’un RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande’yi transfer etmeyi planladığı göz önüne alındığında, genel performansını artırmasını gerektirebilir; ancak çok yönlülüğü sayesinde “Kırmızılar”ın yenilenmiş hücum hattında yine de bolca fırsat bulacaktır. Not: A

    Krishan Davis

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton’dan Tottenham’a, 52 milyon sterlin)

    Brighton açısından: Brighton’dan bir kez daha çok akıllıca bir transfer hamlesi. Altı yıl önce sadece 2 milyon sterline transfer ettikleri bir oyuncu karşılığında 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) cüzdanlarına katarak, en iyi oyuncu satışı yapan kulüplerden biri olarak ünlerini pekiştirecekler. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin sadece 12 ay sonra sona erecek olması, bu transferi daha da cazip hale getiriyor. Bu nedenle, daha önce 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) değerinde olduğu bildirilmiş olsa da, Hollandalı savunma oyuncusu için bu kadar önemli bir transfer ücreti elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Kulüp, bu transfer ücretini kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedeğe yatıracak; özellikle de Hamburg’da geçirdiği etkileyici kiralık döneminin ardından, ayrı bir transfer olarak gündemlerinde yer alan Spurs’un gelecek vaat eden oyuncusu Luka Vuskovic dikkat çekiyor. Zaten merkez savunma seçenekleri konusunda çok sıkıntılı değiller; kadrolarında Lewis Dunk ve Olivier Boscagli bulunuyor ve Igor Julio da West Ham’daki kiralık döneminden dönmeye hazırlanıyor. Not: A

    Tottenham açısından: Bu transferin, Brighton'da görev yaptığı dönemde Van Hecke ile birlikte çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi tarafından yönlendirildiği açık. Ancak, Van Hecke'nin güney sahilindeki kulüple olan sözleşmesinin son yılına girmek üzere olmasına rağmen Brighton'ın onu 70 milyon sterlin değerinde gördüğüne dair haberler ortaya çıktıktan sonra, Spurs'un bu stoper için fazla para ödemek üzere kandırıldığını düşünmekten kendinizi alamazsınız. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiğini düşünebilirsiniz, ancak Brighton'ın müzakerelerde son derece sert olduğu biliniyor ve Tottenham harekete geçmesi gerektiğini hissetmiş olabilir; Premier Lig’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilirken, kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılması neredeyse kesin gibi görünüyor ve onunla birlikte oynayan diğer stoper Micky van de Ven de aynı yolu izleyebilir. Tottenham, en azından Premier Lig'de kendini kanıtlamış, 26 yaşında henüz zirveye ulaşmamış, pas yeteneği yüksek ve kulübün son derece ihtiyaç duyduğu mücadele ruhu ile liderlik özelliklerine sahip bir stoper kazanıyor. Hollanda milli takım oyuncusu, bedelsiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun bakış açısından bu transfer oldukça mantıklı. Amex’te kalma süresini uzatmayacağını açıkça belirtmiş gibi görünen Van Hecke, kariyerinin ortasında Brighton’dan bir adım yukarıya çıkıyor ve Premier Lig’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha büyük başarılara giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, basında çıkan ilgilerini somutlaştırmadı; dolayısıyla, sözde “Büyük Altı” kulüplerinden birinde garantili ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal bir başlangıç noktası olabilir – her ne kadar Avrupa kupalarında yer alma şansı sunamasa da. Daha önce bu ateşli İtalyan teknik direktörle çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl bir oyun sergilemek istediğini tam olarak biliyor olacak ve bu da takıma hızla uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. Bir başka felaketle sonuçlanan iç saha sezonunun ardından Spurs için tek yol yukarıya doğru ve Senesi ile kurulacak ortaklık, en azından kağıt üzerinde çok güçlü görünüyor. Bu ortaklık, 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehdidini bertaraf eden kuzey Londralıların muhtemel bir geçiş döneminden geçerken takıma sağlam bir savunma temeli sağlayacaktır. Not: A

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City’den Real Madrid’e, bedelsiz transfer)

    Manchester City açısından: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier Lig’de oynamış en iyi futbolculardan biridir; Manchester City’nin uzun soluklu başarı döneminin vazgeçilmez bir parçası olan, olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir ofansif orta saha oyuncusudur. Nitekim Portekizli oyuncu, Pep Guardiola için adeta mükemmel bir oyuncuydu – işte bu yüzden Katalan teknik adam onu bu kadar çok sevdi ve Silva’nın Etihad’da gerçekleştirdiği duygusal veda sırasında birkaç damla gözyaşı bile döktü. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City’de tamamlamasını umuyordu, ancak bu ayrılık bir süredir beklenen bir gelişmeydi. Onun bedelsiz olarak ayrılmasını görmek finansal açıdan elbette pek hoş değil, ancak dokuz yıllık muhteşem hizmetinden sonra en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekası ve belki de en önemlisi kişiliği, City’de çok özlenecek. Not: D

    Real Madrid açısından: Kutlanacak iki neden var. Los Blancos, sadece olağanüstü kalitede bir oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona’yı da bu transferde geride bıraktı. Aylar süren spekülasyonların ardından – ki Bernardo’nun kendisi de bunlardan bazılarına yorum yapmıştı – Camp Nou’ya transferi kaçınılmaz gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho’nun Bernabeu’ya gelişi her şeyi açıkça değiştirdi. "The Special One", vatandaşı olan bu oyuncuyu transfer etmeyi öncelik haline getirdi ve anlaşma 36 saat içinde fiilen tamamlandı. Silva’nın en parlak günleri şüphesiz geride kaldı, ancak geçen sezonki Premier Lig şampiyonluk yarışında en önemli maçlarda da varlığını hissettirebileceğini gösterdi (Etihad’da Arsenal karşısında sergilediği performans olağanüstüydü). Ancak belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosundaki genç oyuncular için ideal bir rol model; Mourinho’nun oyuncularından beklediği şeyin, yani yetenek ve azmin mükemmel karışımının vücut bulmuş hali. Bu bağlamda, Real’in Barça’nın Portekizli milli oyuncuyu transfer etme girişimini neden engellediğini anlamak kolaydır. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir arzuladığı İspanya'ya transfer. En azından son üç yazdır – belki de daha uzun süredir – Silva, La Liga'nın en iyi takımlarından birine transfer olacağı söylentileriyle anılıyordu. Ancak Guardiola, defalarca onu Etihad'da bir sezon daha geçirmeye ikna etmişti. Ancak bu sefer Bernardo’nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık nihayet Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden birinde oynama fırsatını yakalayacak. Elbette Madrid, İspanyol futbolunun zirvesinde Barça’ya tahtını kaptırarak zor bir dönemden geçiyor; ancak Mourinho’ya takımı yeniden zirveye taşımasında yardımcı olmak, şüphesiz onun kucaklayacağı ve keyif alacağı bir meydan okumadır. Real’de forma rekabeti çok yoğun ve Silva eskisi kadar dinamik değil; ancak Guardiola’nın da belirttiği gibi, ilk beş yarda kafanızda belirlenir ve bu anlamda eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, biraz daha gençken Madrid’e transfer olmaması belki de bir kayıp olsa da, Bernardo, 30’lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya’da parlayarak Luka Modrić’in (Mourinho’nun Bernabéu’ya getirdiği) izinden gidecek deneyime ve kaliteye sahip. Not: A+

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea’den Real Madrid’e, 60 milyon avro)

    Chelsea açısından: Bu durum Chelsea için biraz tuhaf görünüyor; Cucurella, 2022’de takıma katıldığından bu yana, başlangıçtaki talihsiz performansının ardından Blues için savunmanın kilit isimlerinden biri haline gelmişti; bu yüzden onun zarara uğrayarak ayrılması biraz kafa karıştırıcı. En iyi formunda olduğunda, tartışmasız olarak dünyadaki pozisyonunun en iyileri arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton'dan 60 milyon sterlin (80 milyon dolar) karşılığında transfer ederken başından beri kesinlikle fazla ödeme yapmıştı. Ayrıca, Cucurella'nın kulislerde ayrılma niyetini belirtmiş olduğu ve kulübün yönetim tarzını açıkça eleştirdiği bildirildiğine göre, kulüp yönetimi onun "dokunulmaz" bir oyuncu olmadığını düşünerek 52 milyon sterlin (69 milyon dolar) kadar bir meblağı geri kazanmaktan muhtemelen memnun olacaktır. Nitekim, Temmuz ayında 28 yaşına girecek bir oyuncu için önümüzdeki transfer dönemlerinde bu rakamın üzerinde bir bedel elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılışı, deneyim açısından büyük eksiklikler barındıran kadronun en tecrübeli isimlerinden birini kaybetmesi anlamına geliyor; ancak Chelsea, genç Jorrel Hato’nun ve beklenen yeni transfer Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğinden emin olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Jose Mourinho ne derse o oluyor gibi görünüyor; Real Madrid, transfer döneminin başlarında şok bir transferle kadro güçlendirme çalışmalarına başladı. Kulüp, geçen yaz Benfica’dan Alvaro Carreras’ı Bernabeu’ya geri getirmek için sol bek pozisyonuna büyük bir harcama yapmıştı, ancak bu, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği Cucurella’ya da büyük bir harcama yapmalarını engellemedi. Son yıllarda transfer piyasasına oldukça tutumlu bir yaklaşım sergileyen bir takım için 60 milyon avroluk bir ücret oldukça yüksek ve bu, son aylarda formunda bir miktar düşüş yaşayan bir oyuncudan yatırımlarının anında geri dönüşünü gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella, kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Los Blancos gerçekçi olarak ondan kaç yıl daha yüksek kalitede performans alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real Madrid, yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte artık dört birinci takım sol bekine sahip durumda; bu nedenle oyuncu ayrılıkları konusunda bir şeyler olması kaçınılmaz. Not: C

    Cucurella için: Şüphesiz bu transferin en büyük kazananı olan Cucurella, yönünü kaybetmiş bir Chelsea takımından kaçma hedefini gerçekleştirmiş ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katılmış oldu. Savunmacının, BlueCo’nun Stamford Bridge’de işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için İspanya’ya dönmek istediği yaygın olarak haber yapılmıştı, ancak Atlético Madrid’in ilgisi varken onun Bernabéu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. Bu durumda anlaşmanın bu kadar çabuk sonuçlanması şaşırtıcı değil; Real Madrid'den teklif geldiğinde Cucurella'nın muhtemelen hemen evet dediği düşünülüyor. Mourinho tarafından özellikle gözüne kestirildiği göz önüne alındığında, Carreras'ın Portekizli teknik direktörün ilk 11'inde rotasyona girip çıkması muhtemelken, Cucurella'nın da kendini kilit bir oyuncu olarak kanıtlama şansı oldukça yüksek. Ancak, ödenen yüksek transfer ücreti göz önüne alındığında, özellikle de Barcelona ile olan bağları düşünüldüğünde, hemen performans göstermesi gerekiyor; aksi takdirde, sabırsızlığıyla ünlü Bernabeu taraftarlarının tepkisiyle karşı karşıya kalma riski var. Not: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool’dan Tottenham’a, bedelsiz)

    Liverpool açısından: Duygusal bir veda. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla gösterilebilir; Jürgen Klopp döneminde kilit bir isim olan oyuncu, 2017 yılında Hull City’den sadece 8 milyon sterline transfer edilmişti ve en parlak döneminde tartışmasız dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun yaşının etkisini göstermeye başladığı inkar edilemez. Bu nedenle Liverpool, geçen yaz Milos Kerkez'i transfer ederek onun yerini doldurmak için erken harekete geçti; hatta Roma'dan Kostas Tsimikas'ı geri getirebilmiş olsalardı, kış transfer döneminde Robertson'ı satmış olurlardı. Ancak şu anki sorun, Kerkez’in Anfield’da hâlâ tam olarak uyum sağlayamamış olması; öte yandan, Kırmızılar için zorlu geçen 2025-26 sezonunda, Robertson’ın tecrübesi, azmi ve kişiliğinin Merseyside’da çok özleneceği acı bir şekilde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasında şu anda, Robertson’ın ayrılışının Mohamed Salah’ın ayrılışıyla birleşerek gelecek sezon takımın seviyesinin daha da düşmesine yol açacağı endişesi hakim. Not: D

    Tottenham açısından: Hâlâ şaşırtıcı bir transfer. Spurs, Ocak ayında Robertson’ı kadrosuna katmaya çalışmıştı elbette, ancak bunun tam olarak nedenini anlamak zordu. Tottenham kadrosu sahadaki bazı pozisyonlarda kalite ve derinlik açısından eksiklikler yaşıyor olabilirdi, ancak sol bek pozisyonu bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini kırmıştı, ancak Spurs’un elinde hâlâ Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence gibi seçenekler vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos’tan yeni gelmişti. Buradaki argüman, Robertson’ın kargaşa içindeki soyunma odası için önemli bir katkı olacağıydı – ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin kadro içinde yüzde 100 adanmışlık içeren yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirdi. Geç de olsa bedelsiz olarak takıma katılması hoş bir artı olsa da, Tottenham’ın Robertson’a mutlaka ihtiyaç duymadığı hissi devam ediyor. Not: C

    Robertson açısından: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson’ın Ocak ayında Liverpool’dan ayrılmaya neden istekli olduğu anlaşılabilir. Performansı pek iyi olmayan bir oyuncunun yedeği konumuna düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde Premier Lig’de düzenli olarak forma giymek istiyordu; görünüşe göre Spurs da ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson, sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de çıktı; bu da Kuzey Amerika'ya giderken formunun iyi olduğu anlamına geliyor. Ancak Liverpool hiçbir aşamada ona sözleşme uzatımı teklif etmediği için Anfield'da kalma şansı hiç yoktu. Bununla birlikte, Spurs dışında başka seçenekleri de vardı; İskoçya kaptanını kadrosuna katmakla ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da yer alıyordu. Dolayısıyla, sezonun son gününde Championship’e düşmekten kıl payı kurtulan bir kulübe katılmaya karar vermesi biraz tuhaf. Ancak De Zerbi’nin yaz boyunca Spurs’u önemli ölçüde iyileştirebileceği tartışmasız olduğundan, Robertson aslında Tottenham’ı Ocak ayına kıyasla şimdi daha cazip bir seçenek olarak görebilir. Yine de Robertson’ın kuzey Londra’da geçen sezon Liverpool’da oynadığından çok daha fazla süre alacağına henüz ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 Haziran: Ederson (Atalanta’dan Manchester United’a, 35 milyon sterlin)

    Atalanta açısından: Parlak iş modellerinin bir başka kanıtı. Atalanta, 2022 yılında Salernitana’dan Ederson’u yaklaşık 23 milyon avroya transfer etmişti; tarihi bir Avrupa Ligi zaferinin de dahil olduğu dört yıllık muhteşem hizmetin ardından onu Manchester United’a satarak, tüm ek ödemeler yerine getirildiğinde bu bedeli neredeyse ikiye katlayabilir. Brezilyalı oyuncunun yerini doldurmanın zor olacağına şüphe yok, ancak Atalanta işte bunu yapıyor: işlenmemiş elmasları keşfedip birkaç sezon sonra en yüksek teklifi verene satıyor. Unutmayın, Atlético Madrid de Ederson'u istiyordu, ancak Atalanta transfer ücreti konusunda taviz vermedi ve United, sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalan bir oyuncu için talep edilen ücreti ödemeyi kabul etti. Sektörün en iyi transfer ekiplerinden birinin bir başka mükemmel işi daha. Not: A

    United açısından: Düşüncesiz transferleriyle tanınan bir kulüpten akılcı bir transfer. Casemiro’nun Old Trafford’a veda etmesiyle birlikte United’ın bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı vardı; bu nedenle, hem top kazanma yeteneğine sahip hem de oyun kurabilen bir başka Brezilyalı oyuncuyu transfer ederek, Casemiro’nun yerine benzer özelliklere sahip bir yedek buldular. Ederson’un değeri geçtiğimiz yıl boyunca bir miktar düştü; bu yüzden Carlo Ancelotti’nin Dünya Kupası kadrosunda o yok, Casemiro ise var. Ancak bunun, geçen yaz Gian Piero Gasperini’nin Atalanta’dan ayrılmasıyla büyük ölçüde ilgisi olduğu söylenebilir; zira Ederson, daha önce 2024 Avrupa Ligi finalinde Xabi Alonso’nun Bayer Leverkusen’ini paramparça eden muhteşem takımın “kilit ismi” olarak görülüyordu. O dönemde Ederson’un adı Liverpool ve Manchester City gibi kulüplerle anılıyordu. Eğer o formunu yeniden yakalayabilirse, Kobbie Mainoo ile müthiş bir orta saha ikilisi oluşturabilir; zira Ederson, Casemiro’nun en iyi dönemlerindeki kadar iyi olmasa da, Manuel Ugarte’ye kıyasla ciddi bir yükseltme olacaktır! Not: B+

    Ederson için: Uzun zamandır hak ettiği büyük transfer. Ederson, Premier Lig’de oynamaya olan ilgisini hiçbir zaman gizlemedi ve şimdi, kendine özgü becerilerine uygun bir ligde kendini sınama şansı yakalayacak. Ederson, topu geri kazanma ve top hakimiyetini sürdürme konusunda mükemmeldir; aynı zamanda ceza sahası içinde de bir tehdit oluşturur. Elbette, Diego Simeone’nin Atlético’suna katılması daha iyi olurdu diye tartışılabilir, ancak Michael Carrick de başlı başına iyi bir defansif orta saha oyuncusuydu ve daha da önemlisi, daha önce oyunlarını bir üst seviyeye taşımak isteyen yetenekli futbolcular için çok tehlikeli bir yer olarak görülen Old Trafford’da bir miktar istikrarı yeniden sağlamış görünüyor. Bize kalırsa, Ederson “Rüyalar Tiyatrosu”nda büyük bir etki yaratmak için gereken her şeye sahip ve bu, şüphesiz onun Brezilya milli takımına geri dönmesi yolunda çok ama çok büyük bir adım olacaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle’dan Barcelona’ya, 80 milyon avro)

    Newcastle açısından: Anlamlı bir yaklaşım değişikliği. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak’ı elinde tutmak için sonuna kadar mücadele etmiş, ancak geç de olsa onun Liverpool’a transfer olmasına izin vermişti. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip onun ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; zira bu İsveçli forvetin yol açtığı kargaşa, Eddie Howe ve oyuncularına hiçbir şekilde fayda sağlamadı. Bu nedenle Newcastle, bir başka huzursuz forveti elinden çıkarmak için hızlıca harekete geçti – hem de muhteşem bir bedel karşılığında. Gordon, çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir forvet; ancak ne kulübü ne de milli takımı için 69 milyon sterlin değerinde olduğunu gösterecek hiçbir şey yapmadı. Elbette Newcastle için asıl zorluk, bu parayı akıllıca yatırmak olacak; zira Isak'tan elde ettikleri parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz en iyi yetenekleri kadroya katmak hiç de kolay olmayacak. Magpies, potansiyel yeni transferlere artık Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier Lig’de aldıkları acınası 12. sıra, Gordon’un da Isak’ın izinden giderek St. James’ Park’tan ayrılma isteğiyle birleştiğinde, Newcastle’ın giderek ilgisini yitiren Suudi Arabistanlı sahipler altında artık İngiltere’nin elit takımları için ciddi bir tehdit olmadığını kanıtlıyor. Not: B-

    Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga’nın katı mali düzenlemelerine uymadaki iyi bilinen sorunları nedeniyle bir süredir oyunculara büyük harcamalar yapma konumunda değildi; bu nedenle, nihayet işlerini düzene soktuktan sonraki ilk hamlesinin Gordon’a 80 milyon avro harcamak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu, kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Forvet üçlüsünün hemen her pozisyonunda oynayabilir ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesidir; bu nedenle Hansi Flick'in Gordon'un transferine yeşil ışık yakmasının nedenini anlamak kolaydır. Ancak Barça’nın fazla para ödediği gerçeğinden kaçınılmaz. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve bu da transfer bedelini daha olumlu bir ışıkta gösterebilir; ayrıca bu Liverpoollu oyuncunun bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 10 gol attığı da belirtiliyor – ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise’a karşı atıldı ve yarısı penaltıdan geldi. Son 60 Premier Lig maçında attığı 12 gol, Barça taraftarlarının yeni transferlerinden beklemesi gereken gol ortalamasını çok daha iyi yansıtıyor. Dolayısıyla, Gordon bir kanat oyuncusundan Flick’in beklediği özellikleri sergileme olasılığı daha yüksek olsa da ve Rashford’dan daha düşük bir maaş alacaktıysa da, başka yerlerde daha iyi bir yatırım yapılabilirdi; bu da Barça’nın yine mantıktan çok paraya öncelik verdiğini gösteriyor. Not: C+

    Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an. Premier Lig’de, özellikle son iki yılda ciddi derecede istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen, Gordon bir süredir açıkça hedeflediği büyük bir kulübe transfer oldu. Çocukluğundan beri taraftarı olduğu memleketi Liverpool ile daha önce adı anılmasının dikkatini dağıttığını kendisi de itiraf etmişti; oysa başlangıçta bu yaz Bayern Münih’e katılacağı görünüyordu. Ancak Bavyeralılar, anlaşılır bir şekilde istenen bedel karşısında çekimser davrandı ve işte Gordon’un şu anda karşı karşıya olduğu en büyük zorluk da burada yatıyor. Julian Alvarez’in olası transferi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerine yönelen ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de transfer bedelini haklı çıkarmak için muazzam bir baskı altında kalacaktır; çünkü Barça, yedek kulübesinde oturacak bir oyuncu için 80 milyon avro ödememiştir. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de yer almaya layık olduğunu kanıtlamak zorunda ve bu hiç de kolay olmayacak. Barça'daki ilk sezonunda toplam 28 gol ve asist kaydetmesine rağmen şu anda Camp Nou'da kadroda fazlalık olarak görülen Rashford'a sormanız yeterli. Yine de Gordon, muhtemelen bu şansa inanamıyor. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal'ın yanında forma giymeye geçecek! Not: A

    Mark Doyle