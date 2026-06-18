Liverpool açısından: Konate’nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki ateş arasında kalmıştı; ancak savunma oyuncusunun sözleşmesinin baştan sona bitmesine izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Kırmızılar, 2024-25 sezonunda şampiyonluğu kazandıkları dönemde, Konate'nin performansının zirvesindeyken onunla yeni bir sözleşme imzalamış olsalardı, ayrılık zamanı geldiğinde makul bir bedel talep edebileceklerdi; ancak Fransız oyuncu, bireysel olarak berbat bir sezonun ardından sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrıldı. Zaten, bir dizi göze çarpan hatayla dolu düzensiz bir sezonun ortasında, Liverpool’un Konate’nin göz kamaştırıcı maaş taleplerine (söylentilere göre haftada yaklaşık 250.000 sterlin) boyun eğmesi son derece tuhaf olurdu; oyuncunun Nisan ayında bir anlaşmaya yakın olduğunu iddia etmesine rağmen, aylarca süren yorucu müzakereler sonuçsuz kalmıştı. Liverpool, en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet ile potansiyel yedekleri şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının büyük bir israfı oldu. Not: D

Real Madrid açısından: Öyleyse, Real Madrid'in uzun süredir hedeflediği Konate'ye istediği astronomik maaşı vereceği tahmin ediliyor; bu, transfer ücreti ödememelerine rağmen, Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca bu stoperin ne kadar kötü bir performans sergilediği göz önüne alındığında bir risk teşkil ediyor. Los Blancos'un geçen yılın Kasım ayında bu oyuncuya olan ilgisini sonlandırmaya karar verdiği bildirildiğini hatırlamakta fayda var; bu durum oldukça anlamlı. Fransız oyuncu formunda olduğu zamanlarda iyi bir savunmacıdır ve 27 yaşında, pozisyonundaki oyuncular için en verimli yıllara henüz ulaşmamış olabilir. Real, onun İspanya’da en iyi formuna kavuşacağına dair bir kumar oynuyor ve o, kulübün sorunlu bir pozisyonu için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu’dan ayrılacak, Antonio Rüdiger en iyi günlerini geride bıraktı, Eder Militão sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor ve Dean Huijsen ise hâlâ çok genç. Ancak Konate, birinci sınıf bir çözüm sayılmaz ve hem taraftarlar hem de medya tarafından Los Blancos’a yönelik yoğun ilgi göz önüne alındığında, bu transferin çok çabuk ters gidebileceği izlenimi veriyor. Not: B

Konate açısından: Bu durumun en büyük kazananı şüphesiz Konate’dir; hem hayalindeki Real Madrid transferini gerçekleştirecek hem de arzuladığı devasa maaşı alacak. Ancak Huijsen’in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızla uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu’nun kaynayan atmosferinde, Anfield’daki son sezonunda başını ağrıtan türden hatalara karşı çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Madrid’e bedelsiz transfer olarak Trent Alexander-Arnold’un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki zorlukları bir uyarı niteliğinde olmalı. Ancak, özgüvenini ve en iyi formunu erken bir aşamada yeniden kazanabilirse, Jose Mourinho’nun yenilenmiş Real kadrosunda dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir oyuncu olarak kendini kanıtlama fırsatı yakalayacaktır. Bunun onun yapabileceği bir şey olup olmadığı ise hiç de garanti değil. Not: A

Krishan Davis