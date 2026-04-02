Ibrahima Konate'nin Liverpool'daki maaş talepleri ortaya çıktı; sözleşme konusunda direnen oyuncu, Real Madrid'e transfer söylentileri sürerken büyük bir zam talep ediyor

Liverpool, 26 yaşındaki Konate'nin önemli bir maaş artışı talep etmesi nedeniyle zorlu bir pazarlık sürecine girmiş durumda. Her ne kadar oyuncunun ayrılmaktansa Merseyside'da kalma ihtimalinin daha yüksek olduğu söylense de, kulüp ile oyuncunun temsilcileri arasındaki maaş konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle yeni sözleşme görüşmeleri tıkanmış durumda. The Athletic'e göre, eski RB Leipzig oyuncusunun temsilcileri, haftalık yaklaşık 150.000 sterlin olan mevcut şartlarının, takım için önemine uygun olmadığını düşünüyor. Örneğin, Florian Wirtz'in haftalık maaşının yaklaşık 250.000 sterlin olduğu bildiriliyor. Ancak, görüşmeler durma noktasına gelmiş olsa da, savunma oyuncusunun ayrılma ihtimali birkaç ay öncesine göre daha belirsiz görünüyor.