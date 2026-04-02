Ibrahima Konate Liverpool 2025-26
Yosua Arya

Çeviri:

Ibrahima Konate'nin Liverpool'daki maaş talepleri ortaya çıktı; sözleşme konusunda direnen oyuncu, Real Madrid'e transfer söylentileri sürerken büyük bir zam talep ediyor

Liverpool, Ibrahima Konate ile yürütülen sözleşme görüşmelerinin maaş beklentileri konusunda ciddi bir tıkanıklığa girmesiyle, savunmasının temel direklerinden birini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Fransız oyuncunun, kendisini kulübün en yüksek maaşlı oyuncularından biri haline getirecek bir anlaşma için ısrarcı olduğu bildiriliyor.

  Reds, defans yıldızıyla sözleşme müzakeresi yapıyor

    Liverpool, 26 yaşındaki Konate'nin önemli bir maaş artışı talep etmesi nedeniyle zorlu bir pazarlık sürecine girmiş durumda. Her ne kadar oyuncunun ayrılmaktansa Merseyside'da kalma ihtimalinin daha yüksek olduğu söylense de, kulüp ile oyuncunun temsilcileri arasındaki maaş konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle yeni sözleşme görüşmeleri tıkanmış durumda. The Athletic'e göre, eski RB Leipzig oyuncusunun temsilcileri, haftalık yaklaşık 150.000 sterlin olan mevcut şartlarının, takım için önemine uygun olmadığını düşünüyor. Örneğin, Florian Wirtz'in haftalık maaşının yaklaşık 250.000 sterlin olduğu bildiriliyor. Ancak, görüşmeler durma noktasına gelmiş olsa da, savunma oyuncusunun ayrılma ihtimali birkaç ay öncesine göre daha belirsiz görünüyor.

    Real Madrid, Anfield'daki gerginliği yakından takip ediyor

    Para tek etken değil; Konate'nin, özellikle de Liverpool gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa, diğer takımların ilgisini de takip ettiği söyleniyor. Bu belirsizlik, Bernabeu'da yaşanan bir dizi uzun süreli sakatlığın ardından savunma hattına takviye arayışında olan Real Madrid'in dikkatini çekti. Los Blancos, Fransız milli oyuncuyu bir süredir takip ediyor ve onu takımın savunma hattına önemli bir katkı olarak görüyor.

  Slot'un savunma istikrarı tehlike altında

    Fransız milli oyuncuyu kaybetmek, Arne Slot için büyük bir taktiksel darbe olacaktır. Hollandalı teknik direktör, yüksek bir savunma hattını korumak için Konate ile Virgil van Dijk arasındaki uyuma büyük ölçüde güveniyordu. Konate bu yaz Anfield’dan bedelsiz ayrılırsa, Liverpool yeni ve deneyimli bir stoper bulmak için transfer piyasasına dalmak zorunda kalacak – ancak kulüp, Rennes’in genç yeteneği Jeremy Jacquet’yi şimdiden kadrosuna kattı.

    Şimdi ne olacak?

    Kulüp yönetimi, Konate'nin yeni sözleşmesi üzerinde çalışmalarını sürdürürken, Slot'un takımı sezonun son düzlüğüne odaklanmaya devam edecek. Kırmızılar şu anda Premier Lig'de beşinci sırada yer alıyor ve üçüncü sıradaki Manchester United'ın altı puan gerisinde. Takım, önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağı için Paris'e uçup Paris Saint-Germain ile karşılaşmadan önce, FA Cup çeyrek finalinde Manchester City ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

