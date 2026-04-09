Ibrahima Konate, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilgisinin ardından verdiği röportajda tuhaf bir ifade kullanarak PSG adına "mutlu" olduğunu söyledi

Liverpool, Parc des Princes’te PSG’nin kusursuz performansı sonrasında Avrupa hayallerini canlı tutmak için zorlu bir görevle karşı karşıya. Desire Doue ve Khvicha Kvaratskhelia’nın golleri, Arne Slot’un takımını 2-0’lık bir yenilgiye mahkum etti ve ikinci maçta telafi etmesi gereken büyük bir fark bıraktı.

Bu mağlubiyet, iki dev takım arasındaki hazırlık süresi farkıyla daha da ağırlaştı. Kırmızılar hemen lig maçlarına odaklanmak zorunda kalırken, Fransız şampiyonu, Anfield'daki rövanş maçına dinç çıkabilmesi için federasyon tarafından rekabet avantajı elde etti.