Ibrahima Konate, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilgisinin ardından verdiği röportajda tuhaf bir ifade kullanarak PSG adına "mutlu" olduğunu söyledi
Reds, Paris'te zorlanıyor
Liverpool, Parc des Princes’te PSG’nin kusursuz performansı sonrasında Avrupa hayallerini canlı tutmak için zorlu bir görevle karşı karşıya. Desire Doue ve Khvicha Kvaratskhelia’nın golleri, Arne Slot’un takımını 2-0’lık bir yenilgiye mahkum etti ve ikinci maçta telafi etmesi gereken büyük bir fark bıraktı.
Bu mağlubiyet, iki dev takım arasındaki hazırlık süresi farkıyla daha da ağırlaştı. Kırmızılar hemen lig maçlarına odaklanmak zorunda kalırken, Fransız şampiyonu, Anfield'daki rövanş maçına dinç çıkabilmesi için federasyon tarafından rekabet avantajı elde etti.
Konate, Fransız taraftarların desteğine imreniyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Konate, İngiliz kulüplerinin Premier Lig’den yeterince destek görmediğini açıkça dile getirdi. Defans oyuncusu, Liverpool’un Avrupa kupalarının eleme turlarında dezavantajlı duruma düşmesinin ilk kez olmadığını belirtti.
Konate, Stan Sport'a verdiği demeçte, "Sanırım bu üst üste ikinci kez oluyor, çünkü geçen sezon da aynı durum vardı. Keşke Premier Lig'de de aynı şey olsaydı, ama durum tamamen farklı" dedi. "Bir bakıma onlar adına mutluyum, çünkü ligin Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler başarmalarına yardımcı olması onlar için iyi bir şey. Umarım Premier Lig'de de gelecekte aynı şeyi yaparlar. Neden Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlar için de [bir şeyler] yapılmasın ki?"
Maç yoğunluğu tartışması
Bu yorumlar, oyuncuların refahı ve Premier Lig’in Avrupa’da mücadele eden takımlar için fikstürü değiştirmeyi reddetmesi konusundaki uzun süredir devam eden tartışmayı yeniden alevlendirdi. Ligue 1, PSG’nin Lens ile oynayacağı kritik maçı ertelerken, Liverpool ise yeniden güçlenen Fulham’a karşı deplasmana çıkmak zorunda. Slot'un kadrosunun fiziksel olarak yıpranması büyük bir endişe kaynağı, özellikle de Fulham'ın Reds'e karşı son üç maçında yenilgi yüzü görmemiş olması nedeniyle. Liverpool'un yıldızları zorlu bir iç saha takvimini idare etmek zorunda kalırken, kıtadaki rakiplerine dinlenmek ve strateji geliştirmek için bolca zaman tanınıyor.
Şimdi ne olacak?
Şanslarının zayıf görünmesine rağmen, Liverpool yarı finale yükselme hedefiyle önümüzdeki hafta Anfield'da oynanacak rövanş maçında olumlu bir sonuç elde edeceğinden emin. Ancak o maçtan önce, Cumartesi günü Premier Lig'de Fulham ile karşılaşacaklar ve ligde kendilerinden öndeki takımlarla aradaki puan farkını kapatmaya çalışacaklar.