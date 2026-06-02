Ibrahima Konate, Liverpool'dan ayrılacağının kesinleşmesinden sadece birkaç gün sonra Real Madrid'e transfer olmaya yaklaştı
Anfield'dan yaşanan şok ayrılış, kupalarla dolu döneme duygusal bir son getirdi
27 yaşındaki savunma oyuncusu, 2025'teki Premier Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere sayısız önemli başarıya imza attığı beş başarılı sezonun ardından Anfield'dan ayrılıyor. Ayrılığının resmi olarak duyurulmasının ardından, daha önce sözleşmesinin uzatılmasının an meselesi olduğunu belirtmiş olan stoper, Merseyside'daki serüveninin bu şekilde sona ermesinden duyduğu gerçek şaşkınlık ve üzüntüyü sosyal medyada dile getirdi.
Onun ayrılışı, Mohamed Salah ve Andrew Robertson'ın çok ses getiren ayrılıklarıyla aynı zamana denk geliyor. Ancak, bu iki efsaneye Brentford ile 1-1 berabere kaldıkları maçta duygusal bir veda töreni düzenlenirken, Fransız defans oyuncusu sözleşmesi resmi olarak sona ermeden önce taraftarlar tarafından layıkıyla uğurlanamadı.
Real Madrid, Fransız stoperle anlaşmaya vardı
Onze Mondial'ın özel haberine göre, Real Madrid bu durumdan yararlanarak, çok rağbet gören bu stoperi bedelsiz transfer etmek üzere kesin bir anlaşmaya vardı. İspanyol devi, uzun süredir bu güçlü stoperin hayranıydı ve transfer ücreti ödemeden bu kalibrede bir oyuncuyu kadrosuna katmak büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor. Avrupa'nın dev kulübü ile oyuncunun temsilcileri arasında kişisel şartlar konusunda tam bir mutabakat sağlandığı anlaşılıyor. İngiliz futbolunda 183 maça çıkan stoper, La Liga'da yeni bir maceraya atılmaya istekli.
Cumhurbaşkanlığı seçimi, nihai onay için kilit öneme sahip
Ancak, bu çok ses getiren transferin gerçekleşmesi hâlâ İspanya’daki hayati bir iç siyasi meseleye bağlı. Yayın organının edindiği bilgilere göre, anlaşmanın resmi olarak onaylanması için Florentino Perez'in önce kulüp başkanlığına yeniden seçilmesi gerekiyor. Bu hayati öneme sahip başkanlık seçimi Pazar günü yapılacak ve sonuç, Real Madrid'in transfer faaliyetlerinin yakın geleceğini belirleyecek. Liderlikte bir değişiklik olması pek olası görünmese de, Konate, İspanyol deviyle imzalayacağı kazançlı yeni sözleşmeyi imzalamadan önce resmi oylama sürecinin sonuçlanmasını beklemek zorunda.
Dünya Kupası hazırlıkları, Madrid'deki tanıtımdan önce başlıyor
Defans oyuncusunun bir sonraki adımı, tüm dikkatini tamamen Les Bleus ile oynayacağı milli maçlara yöneltmek olacak. Konate şu anda bu yaz düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’na hazırlanıyor ve Fransız savunmasının belkemiği olarak ülkesini dünya şampiyonluğuna taşımayı hedefliyor. Milli takımdaki görevi sona erdiğinde, Madrid’de yapılacak hızlı bir resmi duyuru ve tanıtım, onun heyecan verici yeni serüveninin resmen başladığını ilan edecek.