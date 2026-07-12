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Ibrahima Konate, Dünya Kupası yarı final maçı öncesinde İspanyol yıldızın “korku” iddiasına yanıt verirken, Fransa’nın Lamine Yamal’ın “tuzağına” düşmeyeceğini vurguladı
Fransa, İspanya’nın özgüveninden etkilenmiyor
Teksas’ın Arlington kentinde oynanacak 2026 Dünya Kupası yarı final maçı öncesinde gerilim tırmanıyor. İspanya’nın çeyrek finalde Belçika’yı mağlup etmesinin ardından, Barcelona’nın yıldız oyuncusu Yamal, iki ülke arasındaki yakın geçmişi göz önünde bulundurarak, asıl baskı altında olması gereken tarafın Fransa olduğunu öne sürerek saldırıya geçti.
Ancak Konate, genç oyuncunun yorumlarını hemen reddetti. "Fransa İspanya'dan mı korkuyor? Hayır. Tamamen dürüst olmak gerekirse, maç öncesinde söylenen her şeye dikkat etmiyoruz," dedi gazetecilere.
"Kimseyi korkmamalıyız. Önemli olan, bu turnuvaya başladığımızdaki alçakgönüllülüğümüzü korumak ve özellikle böyle bir zamanda bu tür tuzaklara düşmemek. O ne derse desin. Maça elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanacağız ve umarım maç bittiğinde sonuç bizim lehimize olur."
- Getty Images Sport
İspanya ‘sadece Lamine değil’
Konate, Didier Deschamps’ın takımının tek bir oyuncuya odaklanmayı göze alamayacağı konusunda ısrarcı. Kısa süre önce Real Madrid’e çok ses getiren bir transfer gerçekleştiren eski Liverpool stoperi, La Roja’nın kolektif gücünün asıl tehlike olduğunu düşünüyor.
Genç kanat oyuncusuna yönelik taktik planı sorulduğunda Konate şöyle açıkladı: "Dürüst olmak gerekirse, bu konu üzerinde özel olarak kafa yormadık. İspanya, birçok üst düzey oyuncuya sahip olağanüstü bir takım. Ancak hedefimiz tek bir oyuncuya odaklanmak değil, çünkü tüm takım bize zarar verebilir. Mesele sadece Lamine değil, tüm İspanya."
Euro 2024’ün hayaletleriyle yüzleşmek
İspanya son yıllarda üstünlüğünü korudu; özellikle Euro 2024 yarı finalinde Fransa’yı mağlup etti; ancak Konate, bu sonuçları çarpıttığına inandığı belirli koşullara dikkat çekti.
Konate şöyle konuştu: "Yalan söylemeyeceğiz: çok zor bir maçtı. Ancak dürüst olmak gerekirse – ve bu Fransız milli takımındaki tüm oyunculara saygım sonsuz olmakla birlikte – o gün İspanya karşısında sahaya çıkan ilk 11, özellikle de savunma hattında, birbirleriyle hiçbir uyum yakalayamamış birçok oyuncudan oluşuyordu. Hepimiz ilk kez birlikte oynuyorduk ve bu da işleri zorlaştırdı. Bence o durum farklı olsaydı, maçın aynı şekilde sonuçlanmayacağını düşünüyorum."
- Getty/GOAL
Konate, hayalindeki Madrid transferi için heyecan duyuyor
Konate, Real Madrid ile sözleşme imzaladıktan sonra kişisel başarısını da bir an için değerlendirdi.
Yaklaşan uluslararası yarı final maçına rağmen, bu transferin önemi onun için büyük. "Bu, tarihin en büyük kulübü. O formayı giyene kadar bunun farkına varamıyorsunuz," diye itiraf etti.
Ancak şu anki önceliği, Yamal ve İspanya’dan rövanş almak isteyen Fransa’yı üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline taşımak.
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