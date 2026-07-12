Ibrahima Konate, Dünya Kupası yarı final maçı öncesinde İspanyol yıldızın “korku” iddiasına yanıt verirken, Fransa’nın Lamine Yamal’ın “tuzağına” düşmeyeceğini vurguladı

Konate, Real Madrid ile sözleşme imzaladıktan sonra kişisel başarısını da bir an için değerlendirdi.

Yaklaşan uluslararası yarı final maçına rağmen, bu transferin önemi onun için büyük. "Bu, tarihin en büyük kulübü. O formayı giyene kadar bunun farkına varamıyorsunuz," diye itiraf etti.

Ancak şu anki önceliği, Yamal ve İspanya’dan rövanş almak isteyen Fransa’yı üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline taşımak.