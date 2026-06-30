Ibra ve Henry’nin hayalleri Wahbi’nin tuzağına düştü… Hollanda neden Fas’ın temposuna ayak uyduramadı?

2026 Dünya Kupası’nın 32’li turundaki destansı maçın bitiş düdüğü, Fas milli takımının Hollanda’yı mağlup ederek tarihi bir şekilde tur atladığını ilan eder etmez, dünya çapındaki spor yorum stüdyoları ateşli açıklamalarla çalkalandı.

Ancak şaşırtıcı olan, Zlatan İbrahimoviç ve Thierry Henry gibi efsanelerin yönelttiği eleştirilerin, Fas’ın muhteşem performansını övmek yerine, tamamen Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman’ı hedef alması ve onu “Hollanda’nın futbol kimliğine ihanet etmekle” suçlamalarıydı. ve korkakça, çekingen bir oyun sergilediği için Turuncu Değirmenler’in çöküşüne yol açtığı yönünde suçlandılar.

Efsanelerin krizi bu kadar yüzeysel bir şekilde indirgemesi ve yenilgiyi “Koman’ın inatçılığı” olarak özetleyen Hollanda kamuoyundaki şok, bir kör noktayı ve ciddi bir taktiksel haksızlığı barındırıyor; Bu, sadece gerçekliği kabul etmekten kaçmakla kalmaz, aynı zamanda Faslı teknik direktör Muhammed Vehbi’nin taktiksel dehasını ve Atlas Aslanları’nın sahada dayattığı korkutucu oyun düzenini, kasıtlı ya da kasıtsız olarak büyük ölçüde küçümser.

Hollanda’nın “hatlarını açıp” saldırmadığı için kaybettiğini söylemek, maçı yanlış yorumlamaktır; bu görüş, Koman’ın bunu yapsaydı, acımasız Faslı hücum treninin karşısında kalesinde tarihi ve ağır bir gol yağmuruna maruz kalacağı gerçeğini göz ardı etmektedir.