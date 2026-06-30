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FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

Çeviri:

Ibra ve Henry’nin hayalleri Wahbi’nin tuzağına düştü… Hollanda neden Fas’ın temposuna ayak uyduramadı?

FEATURES
Hollanda - Fas
Hollanda
Fas
Dünya Kupası
M. Ouahbi
R. Koeman
Z. Ibrahimovic
T. Henry
Hollanda
Fas
Meksika
İsveç
Fransa

Yüzeysel eleştirinin hatası... Neden dünya efsaneleri Fas'ın dehasını görmezden geliyor ve yenilginin suçunu Koman'a atıyor?

2026 Dünya Kupası’nın 32’li turundaki destansı maçın bitiş düdüğü, Fas milli takımının Hollanda’yı mağlup ederek tarihi bir şekilde tur atladığını ilan eder etmez, dünya çapındaki spor yorum stüdyoları ateşli açıklamalarla çalkalandı.

Ancak şaşırtıcı olan, Zlatan İbrahimoviç ve Thierry Henry gibi efsanelerin yönelttiği eleştirilerin, Fas’ın muhteşem performansını övmek yerine, tamamen Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman’ı hedef alması ve onu “Hollanda’nın futbol kimliğine ihanet etmekle” suçlamalarıydı. ve korkakça, çekingen bir oyun sergilediği için Turuncu Değirmenler’in çöküşüne yol açtığı yönünde suçlandılar.

Efsanelerin krizi bu kadar yüzeysel bir şekilde indirgemesi ve yenilgiyi “Koman’ın inatçılığı” olarak özetleyen Hollanda kamuoyundaki şok, bir kör noktayı ve ciddi bir taktiksel haksızlığı barındırıyor; Bu, sadece gerçekliği kabul etmekten kaçmakla kalmaz, aynı zamanda Faslı teknik direktör Muhammed Vehbi’nin taktiksel dehasını ve Atlas Aslanları’nın sahada dayattığı korkutucu oyun düzenini, kasıtlı ya da kasıtsız olarak büyük ölçüde küçümser.

Hollanda’nın “hatlarını açıp” saldırmadığı için kaybettiğini söylemek, maçı yanlış yorumlamaktır; bu görüş, Koman’ın bunu yapsaydı, acımasız Faslı hücum treninin karşısında kalesinde tarihi ve ağır bir gol yağmuruna maruz kalacağı gerçeğini göz ardı etmektedir.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Muhammed Vehbi Devrimi

    Maçın ilk dakikasından itibaren, Muhammed Wahbi’nin, bazı Afrika milli takımlarının Avrupa devleri karşısında tarihsel olarak sergilediği gibi savunmaya ya da kontra ataklara odaklanmak için sahaya çıkmadığı açıkça görülüyordu.

    Wehbe, rakibin sahasının ilk üçte birinde boğucu bir top hakimiyeti ve yüksek pres üzerine kurulu, son derece hücum odaklı bir taktik felsefesiyle maça çıktı.

    Fas milli takımı, zaman kazanmak için paslaşmıyordu; aksine, hızlı dikey hareketler ve dar alanlarda kısa paslar yoluyla Hollanda’nın savunma sistemini “döngüsel olarak parçalamaya” çalışıyordu; bu da orta saha mücadelesinde tam kontrolü ele almasını sağladı.

    Bu mutlak teknik üstünlük, Koeman’ı istemeyerek de olsa kanatlarını ve savunma derinliğini korumak için geri çekilmeye zorladı.

    Koman, deneyimli teknik direktör zekasıyla, ilk çeyrek saatin ardından, Faslılarla hücum-hücum mücadelesine girmeye çalışmanın ya da klasik “topa hakim oyun” stilini uygulamaya çalışmanın taktiksel bir intihar olacağını erkenden fark etti.

    Hollandalı teknik direktör, kanatlarda olağanüstü hıza sahip ve hatlar arasında son derece hassas bir bağlantı kuran bütünsel bir Fas sistemiyle karşı karşıya kaldı; bu da, maçta mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalabilmek için tek seçeneğinin defansif bir tutum sergilemek olduğunu ortaya koydu.

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  • Thierry HenryFOX

    Ibra ve Henry’nin eleştirileri… “Yetersizlik” gerçeğinden kaçış

    Zlatan İbrahimoviç, her zamanki keskin üslubuyla yaptığı açıklamalarda Hollanda’nın “karakterden yoksun ve sanki kendi formasıdan korkuyormuş gibi göründüğünü” belirtince, ve Terry Henry de, Koeman’ı Johan Cruyff’un mirasını terk etmekle suçlayan bir analizle ona katıldığında, bu ikili, eski kıtanın dışından bir milli takımın artık kendi kimliğini dayatma ve Avrupa’nın devlerini kendi ritmine uymaya zorlama gücüne sahip olduğunu kabul etmeyi reddeden “Avrupa merkezciliği” tuzağına düştü.

    Henry ve İbrahimoviç’in yüzleşmek istemediği gerçek şu ki, onlar için gözyaşı döktükleri “Hollanda kimliği”, Atlas Aslanları için kolay bir geçit haline gelirdi; çünkü Muhammed ve Wahbi'nin liderlik ettiği kombinasyon karşısında hatları açmak ve hücumda ilerlemek, olağanüstü hızları ve ani hücum dönüşleriyle öne çıkan Faslı oyunculara geniş alanlar açmak anlamına gelirdi.

    Koman’ı hücum etmediği için eleştirmek, maçı ciddiyetsizleştirmektir… Peki, topu elinizden alan, hızlı top geri kazanma oranına sahip ve orta saha oyuncularınızın ayakları çimlere değdiği anda nefeslerini kesen bir rakibe nasıl hücum edebilirsiniz? Koman korkaklık etmedi, aksine Vehbi ona çaresizliği dayattı.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ateş gibi bir yedek kulübesi

    Wehbe’nin dehası sadece temel taktiksel planlamayla sınırlı kalmadı; kadrosunun “korkutucu derinliği” ve yedek kulübesinin aynı kaliteyi ve teknik yetkinliği sergileyebilme kabiliyeti sayesinde en parlak haliyle ortaya çıktı.

    Hollanda’nın taktiksel çözümleri buharlaşırken, Faslı teknik direktör, Ayub Bouadi, İbrahim Díaz, Ezzedine Ounahi, Bilal El Khannous ve savunma oyuncusu Shadi Riad gibi kilit isimlerin çıkmasını da içeren devasa bir oyuncu değişikliği paketi uyguladı.

    Mantıken, bu kadar teknik ağırlığa sahip beş ismin oyundan çıkması herhangi bir takımın düzeninde sarsıntıya yol açabilir, ancak sahada tam tersi yaşandı: Sufyan Rahimi, Samir El-Mrabet, Anas Salahuddin, Yasin Jassim ve Şemseddin Talbi’nin oyuna girmesiyle tam tersi bir durum yaşandı; etki olumlu ve sarsıcı oldu. Takımın temposu hızlandı ve hücumdaki canlılığı iki katına çıktı; üstelik uzatma devreleri boyunca top hakimiyetinin kalitesinde veya savunma sağlamlığında hiçbir düşüş yaşanmadı.

    Aslar ve yedekler arasındaki bu olağanüstü uyum, Fas sisteminin net bir kurumsal zihniyetle yönetildiğini kanıtladı; yedekler, asların oyununu tamamlayacak şekilde tam bir taktiksel bilinçle hareket ettiler. Bu da Hollanda’nın son dakikalarda nefes almasına ya da geri dönüşü düşünmesine yönelik her türlü fırsatı tamamen ortadan kaldırdı.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Saha Adaleti ve Geçiş Belgesi

    Fas milli takımı bu maçta, 2026 Dünya Kupası’nda büyük bir hücum gücü olduğunu kanıtladı; zira bu performans, şansa ya da rakibin tökezlemesine dayalı değildi, aksine Wahbi’nin hazırladığı ve oyuncuların titizlikle ve disiplinle uyguladığı organize bir taktik çalışmanın sonucuydu; bu da turnuvadaki geleneksel güç dengesini altüst etti.

    Amerika ve Avrupa’da Hollanda’nın elenmesini kınayan ve Koeman’ın istifasını talep eden basın haberleri, öncelikle “Profesör” Muhammed Wahbi’ye saygı göstermelidir. Çünkü bu adam, Fas futbolunun artık sadece coşkulu bir ruhla geçici başarılar peşinde koşmadığını, aksine temeli ve yedeği aynı güçte olan bütüncül taktiksel projeleri dünyaya sunduğunu kanıtladı.

    Koman, eleştirilerin gergin atmosferi altında başı eğik bir şekilde Dünya Kupası’ndan ayrılmış olsa da, tek tesellisi, defansif oyun tarzıyla Hollanda tarihini rekor düzeyde acı bir sonuçtan korumuş olmasıdır; aksi takdirde, Wahbi ve adamları bunu Dünya Kupası kayıtlarına yazmaya hazırdı.

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