Ian Wright, "saf kâr ilmiği"nin Arsenal'ın Myles Lewis-Skelly'yi satmasına yol açabileceğinden endişe ediyor

Stick to Football podcast'inde konuşan Wright, süregelen spekülasyonlar karşısındaki hayal kırıklığını dile getirdi ve kulüp işlerinde aracıların artan etkisini sorguladı: "Bunun nereden çıktığını bilmiyorum çünkü bunun onun ekibinden gelmediğini kesin olarak biliyorum.

"Annesinden de gelmiyor. Arsenal taraftarlarının, annesinin onu etrafa pazarladığını söyleyerek sakinleşmesi lazım. Myles zaten kalmaktan mutlu olduğunu söyledi. Arsenal neden çıkıp sadece satılık olmadığını söylemedi? Manchester United için harika bir transfer olurdu, tabii ki olurdu. Yaptıklarına bakın.

"Bir şeyler oluyor ve Arsenal konusunda yine beni endişelendiren de bu, artık aracıları kullanarak iş yapma şeklimiz. Onların yaşandığını, kalmak istediklerini ve mutlu olduklarını kesin olarak biliyorken bu haber nasıl çıkıyor?

"[Gabriel] Martinelli ile kulüpteki hiç kimse iletişime geçmedi ama her yerde ortaya atılıyor, bunu kim yapıyor? Bu neden oluyor?"