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Ian Wright, "saf kâr ilmiği"nin Arsenal'ın Myles Lewis-Skelly'yi satmasına yol açabileceğinden endişe ediyor
Yüksek harcamalar spekülasyonları körüklüyor
Arsenal'ın, Aston Villa'nın Ezri Konsa'sı için 51 milyon £'luk bir anlaşmaya varmasının ardından, Christos Tzolis ve Bruno Guimaraes'i de kadrosuna katmışken en az bir önemli ayrılık istediği bildiriliyor. Bu harcama, altyapıdan yetişen oyuncunun Chelsea ve Manchester United'a önerildiği iddiaları arasında Lewis-Skelly'nin geleceğine dair söylentileri körükledi. Genç oyuncu kalmak istemesine ve Community Shield'da öne çıkmasına rağmen, CEO Richard Garlick'in bir satışı ihtimal dışı bırakmayı reddetmesi taraftarların endişesini artırdı.
- ZUMA Press Wire
Yorumcu, aracıların yürüttüğü işleyişi eleştirdi
Stick to Football podcast'inde konuşan Wright, süregelen spekülasyonlar karşısındaki hayal kırıklığını dile getirdi ve kulüp işlerinde aracıların artan etkisini sorguladı: "Bunun nereden çıktığını bilmiyorum çünkü bunun onun ekibinden gelmediğini kesin olarak biliyorum.
"Annesinden de gelmiyor. Arsenal taraftarlarının, annesinin onu etrafa pazarladığını söyleyerek sakinleşmesi lazım. Myles zaten kalmaktan mutlu olduğunu söyledi. Arsenal neden çıkıp sadece satılık olmadığını söylemedi? Manchester United için harika bir transfer olurdu, tabii ki olurdu. Yaptıklarına bakın.
"Bir şeyler oluyor ve Arsenal konusunda yine beni endişelendiren de bu, artık aracıları kullanarak iş yapma şeklimiz. Onların yaşandığını, kalmak istediklerini ve mutlu olduklarını kesin olarak biliyorken bu haber nasıl çıkıyor?
"[Gabriel] Martinelli ile kulüpteki hiç kimse iletişime geçmedi ama her yerde ortaya atılıyor, bunu kim yapıyor? Bu neden oluyor?"
Mali baskılar gençleri tehdit ediyor
Eski Arsenal forveti, kulübün transfer politikasındaki çelişkiyi de eleştirerek, kâr kurallarının altyapıdan yetişen yetenekler üzerinde haksız bir baskı yarattığı uyarısında bulundu: "Biliyor musunuz, kafa karıştıran şey ne? Bu oyuncuyu transfer etmeye çalışırken rekor kırmaya bakıp Vinicius Junior için devrede nasıl olabiliriz ama şimdi de satmak için çaresiz durumdayız. Neler oluyor?
"Geniş bir kadromuz var ve birilerinin ayrılması gerekiyor ama sanki Arsenal'dan ayrılan herkes Türkiye'ye gidiyor, bu da başka bir mesele.
"Altyapıdan çıkıp A takıma giren ve yaptığını yapan bir oyuncunuz olduğunda, ne yazık ki her zaman üzerinde saf kâr ilmiği oluyor.
"Ethan Nwaneri için de durum aynı. Şimdi duyuyorum ki onu satmayacaklar, kiralamak istiyorlar. Buna oldukça memnunum çünkü bence hiçbir aşamada o takımda oynayabilmesi için bir seri yakalama fırsatı bulamadı.
"Myles gibi iyi oynayan biri olduğunda, neler yapabildiği inanılmazken tabii ki Manchester United da bir şeyler olup olamayacağına bakacaktır.
"Guimaraes'in geldiğini gördüler, Declan Rice'ı gördüler. O ayrılmak istemiyor ve beni gerçekten en çok şaşırtan şey de Arsenal'ın çıkıp sadece 'Satılık değil' dememesi."
- Getty Images Sport
Genç oyuncu orta sahada rekabetle karşı karşıya
Guimaraes ve Declan Rice'ın düzenli ilk 11 fırsatlarını kısıtlamasıyla, Arsenal orta sahasındaki rekabet her zamankinden daha sert olacak. Arsenal yönetimi artık Ethan Nwaneri gibi gelecek vadeden oyuncular için gelişim odaklı kiralık ayrılıklara onay verip vermemeye ya da şampiyonluk savunması için kadro derinliğini tamamen korumaya karar vermek zorunda. Lewis-Skelly'nin, yoğun iç saha ve Avrupa fikstürü öncesinde Mikel Arteta'nın planlarındaki yerini sağlamlaştırmak için dikkat çeken formunu sürdürmesi gerekecek.
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