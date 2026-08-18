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Ian Wright, Premier League şampiyonluk yarışında Arsenal'i Chelsea tehlikesine karşı uyardı ve Arsenal'in daha fazla yıldız transferine ihtiyaç duyduğunu söyledi
Wright, Arsenal'a takviye çağrısı yaptı
Arsenal, sezona Community Shield'da Manchester City karşısında aldığı farklı galibiyetle gösterişli bir başlangıç yaptı, ancak Wright kadronun uzun maraton için tamamen hazır olduğuna hâlâ ikna olmuş değil. Christos Tzolis ve Bruno Guimaraes'in takıma katılmasına rağmen eski golcü, Mikel Arteta'nın bir sonraki seviyeye ulaşmak için daha fazla üst düzey kaliteye ihtiyaç duyduğunda ısrar ediyor.
Wright, Metro'ya yaptığı açıklamada, "Arsenal'ın hâlâ yapması gereken çok iş var ve işler şu ana kadar yavaş ilerledi. Dünya Kupası'nın bunun üzerinde büyük bir etkisi olduğunu biliyorum, ancak bu lige güçlü başlamanın ne kadar önemli olduğunu bildiğimize göre, o yeni oyuncuların bir an önce gelmesi o kadar iyi olur" dedi.
"Teknik direktörün, Şampiyonlar Ligi finalindeki yenilginin ardından bu kulübün bir sonraki seviyeye çıkması için ne gerektiğine dair söylediklerini duyduk, bu yüzden kulüpten beklediğimiz de bu olacak."
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Chelsea, şampiyonluk yarışının sürpriz gizli favorisi olarak öne çıkıyor
Arsenal geniş kesimlerce unvanını korumanın favorisi olarak görülse de Wright, Batı Londra'dan gelebilecek olası bir tehdit belirledi. Geçen sezonu hayal kırıklığı yaratan bir şekilde 10. sırada tamamlayan Chelsea, Alonso'nun görevi devralmasıyla teknik direktör değişikliğine gitti. Wright'a göre Chelsea'nin Avrupa futbolunda yer almaması belirleyici bir avantaj olabilir; bu da onların tamamen yurt içindeki meselelere odaklanmasına ve en büyük ödül için ciddi bir yarış vermesine imkan tanıyabilir.
Wright, "City, Chelsea ve Liverpool'un hepsinin yeni menajerleri var, bu da hepsini biraz bilinmez kılıyor" dedi. "City için çok büyük bir geçiş sezonu: Bernardo Silva, Stones, Pep ve Rodri yok. Ama Haaland var ve bu, diğer sorunlardan bağımsız olarak sizi çok ileri götürür."
Şöyle devam etti: "Alonso iyi bir başlangıç yaparsa ve takımı savunmada daha sağlam hale getirebilirse Chelsea'nin yarışın içinde olacağını düşünüyorum. Bir süredir ihtiyaç duydukları tecrübeli bazı oyuncuları kadroya kattı. Avrupa futbolu olmadan iyi bir ritim yakalayabileceklerini görebiliyorum."
Premier League’de geri kalan ekiplerin değerlendirmesi
Wright ayrıca yerleşik düzeni bozabilecek orta sıra takımlarını da yakından takip etti. Oliver Glasner'ın Nottingham Forest'ını izlenmesi gereken bir ekip olarak öne çıkardı.
"Oliver Glasner geldikten sonra artık gözüm Nottingham Forest'ın üzerinde olacak" diye ekledi Wright. "Ellerinde tuttukları çok fazla yetenek var, Glasner çok iyi bir teknik direktör ve birkaç iyi transfer yaptılar. Brighton, Bournemouth ve Sunderland gibi takımların uğraşması gereken Avrupa var, bu da ligde onları etkileyebilir ve Forest'ın lehine olabilir."
"Tottenham'ın da haftada bir maçı var ve büyük gelişim gösterdi. Muhtemelen hâlâ bir golcüye ihtiyaçları var ama ligde hızla yükseleceklerini düşünüyorum."
- Getty
Gol sevinçlerinde neşe kampanyası
Taktik analizlerinin dışında Wright, futbolun daha duygusal köklerine dönmesini istediğini de açıkça dile getiriyor. Şu anda forma çıkararak yapılan gol sevinçlerine sarı kart verilmesini durdurmayı amaçlayan bir kampanyaya destek veriyor.
Kendi kariyerini değerlendiren Wright, şunları hatırladı: "Aston Villa ile oynadığımız maçtaki, üzerinde 'I love the lads' yazan tişörtümün olduğu sevinci söylerdim. O dönemde işler yeni yeni yoluna girmeye başlamıştı, takım olarak harika işler yapıyorduk ve ben de çocuklarla birlikte çok iyi vakit geçiriyordum; harikaydı. Muhtemelen en iyisi oydu. Fotoğrafı her gördüğümde soyunma odasının hissini ve paylaştığımız sevinci yeniden yaşıyorum."
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