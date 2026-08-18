Arsenal, sezona Community Shield'da Manchester City karşısında aldığı farklı galibiyetle gösterişli bir başlangıç yaptı, ancak Wright kadronun uzun maraton için tamamen hazır olduğuna hâlâ ikna olmuş değil. Christos Tzolis ve Bruno Guimaraes'in takıma katılmasına rağmen eski golcü, Mikel Arteta'nın bir sonraki seviyeye ulaşmak için daha fazla üst düzey kaliteye ihtiyaç duyduğunda ısrar ediyor.

Wright, Metro'ya yaptığı açıklamada, "Arsenal'ın hâlâ yapması gereken çok iş var ve işler şu ana kadar yavaş ilerledi. Dünya Kupası'nın bunun üzerinde büyük bir etkisi olduğunu biliyorum, ancak bu lige güçlü başlamanın ne kadar önemli olduğunu bildiğimize göre, o yeni oyuncuların bir an önce gelmesi o kadar iyi olur" dedi.

"Teknik direktörün, Şampiyonlar Ligi finalindeki yenilginin ardından bu kulübün bir sonraki seviyeye çıkması için ne gerektiğine dair söylediklerini duyduk, bu yüzden kulüpten beklediğimiz de bu olacak."



