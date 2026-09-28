Gündelik hayatını altüst eden ani şöhretin yarattığı fırtınayı değerlendiren 40 yaşındaki isim, The Observer'a verdiği röportajda kişisel özgürlüğünü kaybetmesi hakkında konuştu.

Saha dışındaki bitmek bilmeyen ilgiyi anlatan Vozinha, şunları söyledi: "Huzurumu ve sakinliğimi kaybettim. Artık mahremiyetim yok ya da en azından eskisine göre çok daha az. Şimdi dışarı çıkıyorum, bir restorana gidiyorum ve her zaman benimle fotoğraf çektirmek isteyen ya da benden imza isteyen biri oluyor. Ya da daha kötüsü, biri beni videoya çekiyor. Hayatımda en çok değişen şey bu oldu ve bununla ilgili yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum."

Telefonunun soyunma odasında bir anda patladığı o gerçeküstü anı hatırlayan tecrübeli isim, sözlerine şöyle devam etti: "Takımın catering ekibinden bir kişi yanıma gelip bir milyar takipçim olduğunu söyledi. Ne dediği hakkında hiçbir fikrim yoktu; şaka yaptığını düşündüm ama ısrar etti. Daha sonra karma alanda birkaç röportaj vermeye gittim ve CazeTV'den bir gazeteci bana neler olduğunu bilip bilmediğimi sordu. Telefonunu gösterdi ve o anda bir milyondan fazla takipçim olduğunu gördüm."