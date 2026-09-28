24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1082521182.jpgPhotosport
Adhe Makayasa
Çeviri:

'Huzurumu ve sükunetimi kaybettim' - Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası'ndaki kült kahramanı Vozinha, bir gecede gelen viral şöhretin karanlık yüzünü anlattı

Vozinha
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası
Africa Cup of Nations Qualification
Colo Colo
Primera Division

Cape Verde kalecisi Vozinha, 2026 Dünya Kupası sırasında bir gecede internet fenomenine dönüşmesinin ardından özel hayatında yaşadığı ciddi sarsıntı hakkında açık konuştu. Tecrübeli file bekçisi, bitmek bilmeyen kamuoyu ilgisi ve yakın takibin ardından eski sakin rutinine kavuşmak için yeni kazandığı küresel şöhreti anında takas edeceğini itiraf etti.

  • Bir gecede gelen şöhret, sakin yaşamı altüst ediyor

    2026 Dünya Kupası'nda adını duyurmadan önce tecrübeli kaleci, Portekiz ikinci liginde Chaves'le sakin bir rutin sürdürüyordu. Ancak ilk maçta Yeşil Burun Adaları'nın İspanya karşısında 0-0 berabere kalmasına yardımcı olan yedi kritik kurtarış yapmasının ardından tablo dramatik şekilde değişti. Brezilyalı yayıncı CazeTV'nin canlı yayındaki çağrısı, maçın bitiş düdüğünden sonraki saatler içinde file bekçisinin Instagram takipçi sayısını 56 binden bir milyonun üzerine çıkardı.

    • Reklam
  • imago-sport-1080662938.jpgPhotosport

    Kaleci, kaybolan özel mahremiyetinden yakınıyor

    Gündelik hayatını altüst eden ani şöhretin yarattığı fırtınayı değerlendiren 40 yaşındaki isim, The Observer'a verdiği röportajda kişisel özgürlüğünü kaybetmesi hakkında konuştu.

    Saha dışındaki bitmek bilmeyen ilgiyi anlatan Vozinha, şunları söyledi: "Huzurumu ve sakinliğimi kaybettim. Artık mahremiyetim yok ya da en azından eskisine göre çok daha az. Şimdi dışarı çıkıyorum, bir restorana gidiyorum ve her zaman benimle fotoğraf çektirmek isteyen ya da benden imza isteyen biri oluyor. Ya da daha kötüsü, biri beni videoya çekiyor. Hayatımda en çok değişen şey bu oldu ve bununla ilgili yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum."

    Telefonunun soyunma odasında bir anda patladığı o gerçeküstü anı hatırlayan tecrübeli isim, sözlerine şöyle devam etti: "Takımın catering ekibinden bir kişi yanıma gelip bir milyar takipçim olduğunu söyledi. Ne dediği hakkında hiçbir fikrim yoktu; şaka yaptığını düşündüm ama ısrar etti. Daha sonra karma alanda birkaç röportaj vermeye gittim ve CazeTV'den bir gazeteci bana neler olduğunu bilip bilmediğimi sordu. Telefonunu gösterdi ve o anda bir milyondan fazla takipçim olduğunu gördüm."

  • Ticari çıkar, etik sınırlarla karşı karşıya geliyor

    Bunaltıcı çılgınlık, federasyonu medya sirkini yönetmesi için eski menajerini devreye sokmaya yöneltti; kaleci ise futbola odaklanabilmek için bildirimlerini kapatarak kontrolü kendi eline aldı. Gürültüyü nasıl dışarıda tuttuğunu anlatan Vozinha, şöyle dedi: "Beni kimlerin takip ettiğini durmadan kontrol etme isteğine kapılmamak için Instagram bildirimlerimi kapatmaya karar verdim."

    Profili büyüdükçe ticari ilgi de sel gibi aktı, ancak olası sponsorluklar konusunda net sınırlar çizdi: "Dünya Kupası sırasında benimle çalışmak isteyen çok sayıda şirket ve marka olduğunu biliyorum ama turnuvada mücadele ederken yalnızca tek bir tanıtım iş birliği yaptım, o da UFL Mobile ileydi. Gelecekte ne tür teklifler gelebileceğini bilmiyorum ama şimdilik tütün, alkol ya da bahis markalarıyla çalışmak istemiyorum."

    Şöhret kültürüne dair çekincelerinin altını çizen tecrübeli file bekçisi, şu itirafta bulundu: "Birçok insan ünlü olmak ve kamuoyunda tanınan bir profile sahip olmak istiyor ama bu gerçekliğin yalnızca olumlu tarafını görüyorlar. Dürüst olmak gerekirse, bana bugün sahip olduğum hayatla daha önce sahip olduğum hayat arasında bir seçim sunulsaydı, önceki hayatımı seçerdim."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1082214000.jpgPhotosport

    Tecrübeli isim Şili'deki meydan okumaya uyum sağlıyor

    Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kahramanca performansları, Vozinha'ya kariyerinde beklenmedik bir şekilde Şili'nin dev ekiplerinden Colo-Colo'ya transfer olarak yeni bir sayfa açtırdı. Sosyal medyada 28,4 milyon takipçiye sahip olmasına rağmen, 94 kez milli olan oyuncu ülkesi için hâlâ önemli bir figür olmayı sürdürüyor ve Mali'ye karşı alınan 3-1'lik AFCON 2027 eleme yenilgisinde 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Sürekli medya ilgisiyle başa çıkarken kalesindeki formunu korumak, bundan sonraki süreçte onun için en büyük sınav olacak.

Africa Cup of Nations Qualification
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
CPV
Ruanda crest
Ruanda
RWA
Primera Division
Coquimbo Unido crest
Coquimbo Unido
COQ
Colo Colo crest
Colo Colo
COC