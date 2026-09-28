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'Huzurumu ve sükunetimi kaybettim' - Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası'ndaki kült kahramanı Vozinha, bir gecede gelen viral şöhretin karanlık yüzünü anlattı
Bir gecede gelen şöhret, sakin yaşamı altüst ediyor
2026 Dünya Kupası'nda adını duyurmadan önce tecrübeli kaleci, Portekiz ikinci liginde Chaves'le sakin bir rutin sürdürüyordu. Ancak ilk maçta Yeşil Burun Adaları'nın İspanya karşısında 0-0 berabere kalmasına yardımcı olan yedi kritik kurtarış yapmasının ardından tablo dramatik şekilde değişti. Brezilyalı yayıncı CazeTV'nin canlı yayındaki çağrısı, maçın bitiş düdüğünden sonraki saatler içinde file bekçisinin Instagram takipçi sayısını 56 binden bir milyonun üzerine çıkardı.
- Photosport
Kaleci, kaybolan özel mahremiyetinden yakınıyor
Gündelik hayatını altüst eden ani şöhretin yarattığı fırtınayı değerlendiren 40 yaşındaki isim, The Observer'a verdiği röportajda kişisel özgürlüğünü kaybetmesi hakkında konuştu.
Saha dışındaki bitmek bilmeyen ilgiyi anlatan Vozinha, şunları söyledi: "Huzurumu ve sakinliğimi kaybettim. Artık mahremiyetim yok ya da en azından eskisine göre çok daha az. Şimdi dışarı çıkıyorum, bir restorana gidiyorum ve her zaman benimle fotoğraf çektirmek isteyen ya da benden imza isteyen biri oluyor. Ya da daha kötüsü, biri beni videoya çekiyor. Hayatımda en çok değişen şey bu oldu ve bununla ilgili yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum."
Telefonunun soyunma odasında bir anda patladığı o gerçeküstü anı hatırlayan tecrübeli isim, sözlerine şöyle devam etti: "Takımın catering ekibinden bir kişi yanıma gelip bir milyar takipçim olduğunu söyledi. Ne dediği hakkında hiçbir fikrim yoktu; şaka yaptığını düşündüm ama ısrar etti. Daha sonra karma alanda birkaç röportaj vermeye gittim ve CazeTV'den bir gazeteci bana neler olduğunu bilip bilmediğimi sordu. Telefonunu gösterdi ve o anda bir milyondan fazla takipçim olduğunu gördüm."
Ticari çıkar, etik sınırlarla karşı karşıya geliyor
Bunaltıcı çılgınlık, federasyonu medya sirkini yönetmesi için eski menajerini devreye sokmaya yöneltti; kaleci ise futbola odaklanabilmek için bildirimlerini kapatarak kontrolü kendi eline aldı. Gürültüyü nasıl dışarıda tuttuğunu anlatan Vozinha, şöyle dedi: "Beni kimlerin takip ettiğini durmadan kontrol etme isteğine kapılmamak için Instagram bildirimlerimi kapatmaya karar verdim."
Profili büyüdükçe ticari ilgi de sel gibi aktı, ancak olası sponsorluklar konusunda net sınırlar çizdi: "Dünya Kupası sırasında benimle çalışmak isteyen çok sayıda şirket ve marka olduğunu biliyorum ama turnuvada mücadele ederken yalnızca tek bir tanıtım iş birliği yaptım, o da UFL Mobile ileydi. Gelecekte ne tür teklifler gelebileceğini bilmiyorum ama şimdilik tütün, alkol ya da bahis markalarıyla çalışmak istemiyorum."
Şöhret kültürüne dair çekincelerinin altını çizen tecrübeli file bekçisi, şu itirafta bulundu: "Birçok insan ünlü olmak ve kamuoyunda tanınan bir profile sahip olmak istiyor ama bu gerçekliğin yalnızca olumlu tarafını görüyorlar. Dürüst olmak gerekirse, bana bugün sahip olduğum hayatla daha önce sahip olduğum hayat arasında bir seçim sunulsaydı, önceki hayatımı seçerdim."
- Photosport
Tecrübeli isim Şili'deki meydan okumaya uyum sağlıyor
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kahramanca performansları, Vozinha'ya kariyerinde beklenmedik bir şekilde Şili'nin dev ekiplerinden Colo-Colo'ya transfer olarak yeni bir sayfa açtırdı. Sosyal medyada 28,4 milyon takipçiye sahip olmasına rağmen, 94 kez milli olan oyuncu ülkesi için hâlâ önemli bir figür olmayı sürdürüyor ve Mali'ye karşı alınan 3-1'lik AFCON 2027 eleme yenilgisinde 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Sürekli medya ilgisiyle başa çıkarken kalesindeki formunu korumak, bundan sonraki süreçte onun için en büyük sınav olacak.
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