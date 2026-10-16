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Hümam el-Hümami: Büyüklerin ateşini harlandıracak Suudi yetenek!

FEATURES
H. Al-Hammami
Al Shabab
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
Premier Lig
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın büyücüsü tüm dikkatleri üzerine çekti

Suudi Arabistan'ın büyük kulüpleri arasında yaklaşan bir çekişmenin işaretleri ufukta belirmeye başladı. Şebab'ın kanat oyuncusu Hümam el-Hümami ile yürütülen sözleşme yenileme görüşmelerinin mevcut dönemde tıkanması, genç yeteneği önümüzdeki transfer döneminde masaya gelecek en dikkat çekici isimlerden birine dönüştürebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor; özellikle de Suudi Arabistan Milli Takımı forması altında Körfez Kupası 27'de sergilediği göz dolduran performansların ardından.

22 yaşındaki oyuncunun Şebab ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor. Bu durum, futbolcuya önümüzdeki ocak ayından itibaren başka bir kulüple anlaşma imzalama ve sözleşmesinin yaz aylarında sona ermesiyle birlikte o kulübe bedelsiz olarak geçme imkânı tanıyor.

Bu sözleşme tablosu, Şebab yönetimini önemli bir sınavla karşı karşıya bırakıyor: Ya yenileme konusunda bir anlaşmaya varılacak ya da Suudi Arabistan'ın en parlak yeteneklerinden birini hiçbir maddi karşılık almadan kaybetme riski göze alınacak.

  • Al Shabab v Al Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Körfez Kupası 27, Hemmami'nin hisselerini yükseltiyor

    Hemmami'nin Arap Körfezi Kupası'ndaki dikkat çekici performansı ise teknik değerini daha da artırdı; bir gol kaydetti ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın tarihinde dördüncü kez şampiyonluğa ulaşmasına katkı sağladı. Ayrıca turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü de kazanarak, nispeten genç yaşına rağmen büyük turnuvalarda fark yaratabileceğini kanıtladı.

    Oyuncunun önemi yalnızca Körfez turnuvasında sergilediği oyunla sınırlı değil. Fark yaratabilecek bir Suudi kanat oyuncusuna sahip olmak, yerli seçeneklerini güçlendirmek isteyen kulüpler için önemli bir hedef niteliğinde; özellikle şampiyonluk yarışının kızıştığı ve yabancı profesyoneller ile yerli unsurlar arasında denge kurma ihtiyacının arttığı bir dönemde.

    Hemmami'nin gelişimini sürdürmesi, önümüzdeki dönemde onu hiç kuşkusuz birden fazla takım için cazip bir seçenek haline getirecek.

  • Hilal ve İttihad gündemde: Nassr da yarışa girebilir

    Transfer piyasasında Hemmami'nin hizmetleri için olası bir çekişme yaşanması bekleniyor; her iki takımın da yerli hücum seçeneklerini güçlendirme ihtiyacı göz önüne alındığında, Hilal ve İttihad'ın da bu yarışa dahil olması mümkün görünüyor.

    Hız ve teknik becerilerle donanmış genç bir Suudi kanat oyuncusuna sahip olmak, özellikle maç takviminin yoğunluğu ile yerel ve kıtasal turnuvaların çokluğu göz önüne alındığında, teknik ekibe ek bir esneklik kazandırıyor.

    Nasr'ın da transferi bitirmek için harekete geçmeye karar vermesi ve oyuncunun sözleşme durumundan faydalanmak istemesi halinde yarış kapsamına girmesi ihtimal dışı değil. Ancak şimdiye kadar bunlar, müzakerelerin gidişatına ve kulüplerin ilgisine bağlı birer olasılık olarak kalıyor; oyuncunun geleceği ise resmi olarak netlik kazanmadı.

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    Öte yandan Şebab'ın, yeni bir anlaşmaya varıp bu yeteneği takım saflarında tutma seçeneği hâlâ masada. Zira bu yaştaki bir oyuncuyu ve kendisini bu şekilde parlatan bir turnuvanın ardından kaybetmek, kulübü transfer piyasasında uygun bir alternatif aramaya mecbur bırakabilir.

    Şebab'ın Hemmami'yi elinde tutma isteği ile büyük kulüplerin yerli yetenekleri kadrolarına katma arzusu arasında, önümüzdeki aylar oyuncunun yeni adresinin belirlenmesinde kritik görünüyor. Şebab sözleşme yenileme dosyasını kapatmayı başaracak mı, yoksa Körfez 27'nin yıldızı, Roshn Ligi'nin devleri arasındaki rekabeti alevlendiren bedelsiz bir transfere mi dönüşecek?

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