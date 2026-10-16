Hümam el-Hümami: Büyüklerin ateşini harlandıracak Suudi yetenek!

Suudi Arabistan'ın büyük kulüpleri arasında yaklaşan bir çekişmenin işaretleri ufukta belirmeye başladı. Şebab'ın kanat oyuncusu Hümam el-Hümami ile yürütülen sözleşme yenileme görüşmelerinin mevcut dönemde tıkanması, genç yeteneği önümüzdeki transfer döneminde masaya gelecek en dikkat çekici isimlerden birine dönüştürebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor; özellikle de Suudi Arabistan Milli Takımı forması altında Körfez Kupası 27'de sergilediği göz dolduran performansların ardından.

22 yaşındaki oyuncunun Şebab ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor. Bu durum, futbolcuya önümüzdeki ocak ayından itibaren başka bir kulüple anlaşma imzalama ve sözleşmesinin yaz aylarında sona ermesiyle birlikte o kulübe bedelsiz olarak geçme imkânı tanıyor.

Bu sözleşme tablosu, Şebab yönetimini önemli bir sınavla karşı karşıya bırakıyor: Ya yenileme konusunda bir anlaşmaya varılacak ya da Suudi Arabistan'ın en parlak yeteneklerinden birini hiçbir maddi karşılık almadan kaybetme riski göze alınacak.