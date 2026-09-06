Getty Images Sport
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Hull City teknik direktörü Sergej Jakirovic, Kaplanlar yenilmezlik serisini ve gol yememe rekorunu sürdürürken “muhteşem” başlangıcı övdü
Kaplanlar savunmadaki istatistiğini korudu
Hull, Mohamed Belloumi'nin cesur falsolu vuruşunun üst direğe çarpması ve Mohamed-Ali Cho ile Oliver McBurnie'nin maçın son bölümündeki yarım fırsatları değerlendirememesinin ardından galibiyet serisini uzatmaya kıl payı yaklaşmıştı. Üst üste üçüncü galibiyeti alamasa da Aston Villa karşısındaki golsüz beraberlik, lige yeni yükselen ekibin dikkat çekici gol yememe serisini korudu. Zor kazanılan bu puan, Hull'un yedi puanla ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
- Getty Images Sport
Teknik direktör dönüşten memnun
Jakirovic, kısa süre önce iki yıllık yeni sözleşmesini kutladıktan sonra Avrupa’nın gediklilerine karşı takımının gösterdiği dirence duyduğu memnuniyeti gizleyemedi. Sky Sports'a konuşan Jakirovic, şöyle dedi: "Kazanabilirdik ama onlar da ikinci yarıda birkaç fırsat yakaladı. Üç maçın ardından yedi puan ve bir maç daha gol yemeden tamamladığımız için nankörlük etmeyeceğiz. Bu bizim için harika bir sonuç.
"İnanılmaz! Sezon başlamadan önce biri bana yedi puan teklif etseydi, hemen kabul ederdim! Özellikle de kime karşı oynadığımız düşünülürse! Bu bizim için harika bir örnek ve böyle devam etmemiz gerekiyor, çünkü bu seviyede mücadele edebileceğimizi gösterdik."
Yükselen ekip ayakları yere basmaya devam ediyor
Bu sonuç, Hull'u Premier League'deki ilk üç maçında gol yemeyen tek yükselen takımlar olan Charlton Athletic (1998-99) ve Huddersfield Town'la (2017-18) aynı konuma getirdi. Ancak teknik direktör, aşırı heyecana kapılmayı reddetti ve kulübün nihai hedefi konusunda gerçekçi kaldı.
BBC Match of the Day'e konuşan Jakirovic, bu müthiş başlangıcın beklentilerini değiştirip değiştirmediği sorulduğunda esprili bir yanıt verdi: "Belki Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için mücadele etmeyi bekliyoruzdur? Hayır, tabii ki daha çok erken. Hedefimiz puanları mümkün olan en kısa sürede toplamak. Sanırım yaklaşık 38 ya da 40 puana ihtiyacımız var, bu yüzden o puanları olabildiğince hızlı almamız gerekiyor."
- Getty Images Sport
Zorlu kupa maçı kapıda
Hull'un sezonun başındaki olumlu ivmesi, salı gecesi Carabao Cup'ta Sunderland ile karşılaşmak üzere Stadium of Light'a yapacağı deplasmanda sınanacak. Fikstür, gelecek hafta sonunda da kolaylaşmıyor; Jakirovic'in ekibi, Premier League'de Chelsea ile karşılaşmak için Stamford Bridge'e gidecek. Oyuncu yükünü yönetirken savunma organizasyonunu korumak, bu zorlu deplasman döneminde hayati önem taşıyacak.
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