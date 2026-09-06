Hull City teknik direktörü Sergej Jakirovic, Kaplanlar yenilmezlik serisini ve gol yememe rekorunu sürdürürken “muhteşem” başlangıcı övdü

Jakirovic, kısa süre önce iki yıllık yeni sözleşmesini kutladıktan sonra Avrupa’nın gediklilerine karşı takımının gösterdiği dirence duyduğu memnuniyeti gizleyemedi. Sky Sports'a konuşan Jakirovic, şöyle dedi: "Kazanabilirdik ama onlar da ikinci yarıda birkaç fırsat yakaladı. Üç maçın ardından yedi puan ve bir maç daha gol yemeden tamamladığımız için nankörlük etmeyeceğiz. Bu bizim için harika bir sonuç.

"İnanılmaz! Sezon başlamadan önce biri bana yedi puan teklif etseydi, hemen kabul ederdim! Özellikle de kime karşı oynadığımız düşünülürse! Bu bizim için harika bir örnek ve böyle devam etmemiz gerekiyor, çünkü bu seviyede mücadele edebileceğimizi gösterdik."