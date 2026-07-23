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Hull City'nin sahibi, 'asılsız transfer söylentilerini' yalanladı ve Premier Lig'e yeni katılan takımların olası transferleri konusunda alışılmadık bir netlik sağladı
Ilicali, transfer söylentilerine yanıt verdi
Hull, Mayıs ayında Championship play-off finalini kazanmasının ardından dokuz yıllık bir aradan sonra İngiltere’nin en üst ligine geri dönüyor. 2026-27 Premier League sezonuna hazırlanırken, “Tigers” takımı şimdiden kaleci Jack Butland, orta saha oyuncusu Oscar Zambrano ve savunma oyuncusu Matt Targett’i kadrosuna kattı. Ancak, kulübün birkaç transfer hedefi tarafından reddedildiğini iddia eden yaygın spekülasyonlar, kulüp sahibi Ilicali’yi hayal kırıklığına uğrattı ve onu bu durumu doğrudan ele almaya itti.
- Getty Images Sport
İşletme sahibi transfer ayrıntılarını açıklıyor
Ilicali, kulübünün transfer çalışmalarıyla ilgili olumsuz iddiaları kamuoyu önünde reddetti ve taraftarlara doğrudan açıklama yapmayı tercih etti: “Sevgili Hull City ailesi,” diyeyazan Türk kulüp sahibi, X’te paylaştığı bir gönderide şunları ekledi: “Birçok yerde düzinelerce yanlış transfer söylentisi okuyoruz. Reddedildiğimize dair iddialar ve dikkat çekmek için kulübümüzün adının kullanılması bizi rahatsız ediyor. İki aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hepimizin gurur duyacağı bir takım kuracağımıza inanıyorum. Yanlış spekülasyonları önlemek ve sizlere daha fazla bilgi vermek amacıyla, bazı ipuçları da içeren en son transfer durumumuzu sizlerle paylaşıyorum..."
Yüzde rakamları, hedefe yönelik ilerlemeyi ortaya koyuyor
Ilicali, paylaşımında olası transferler için ulusal bayrakları olasılık yüzdeleriyle birlikte sıraladı; BBC Radio Humberside’ın haberine göre, %99 rakamı verilen Japon bayrağı, serbest oyuncu orta saha oyuncusu Hidemasa Morita’ya işaret ediyor. Yazıda Yunanistan, İsveç, Avustralya, Hırvatistan ve Portekiz bayrakları da yer aldı; bu da Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis’in transferi gibi olası hamlelere işaret ediyor. Bu alışılmadık şeffaflık, ciddi bir finansal desteğin de arkasını alırken, Ilicali, piyasadaki rekabet gücünü artırmak için 55 milyon sterlinlik bir köprü kredisi temin etti.
- Getty Images Sport
Tigers, United ile oynayacağı sezon açılış maçına hazırlanıyor
Hull taraftarları, yaz transfer dönemi kapanmadan önce bu potansiyel transferler hakkında resmi açıklamaların yapılmasını bekliyor. Teknik direktör Sergej Jakirovic’in önündeki acil görev, sezon öncesi hazırlıklarında yeni transferlerini uyumlu bir takım haline getirmek. 2026-27 Premier Lig sezonunun açılış haftasında, 22 Ağustos’ta Manchester United’ı evlerinde ağırlayacak olan Tigers’ı zorlu bir sınav bekliyor.
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