Hull City'nin sahibi, 'asılsız transfer söylentilerini' yalanladı ve Premier Lig'e yeni katılan takımların olası transferleri konusunda alışılmadık bir netlik sağladı

Ilicali, kulübünün transfer çalışmalarıyla ilgili olumsuz iddiaları kamuoyu önünde reddetti ve taraftarlara doğrudan açıklama yapmayı tercih etti: “Sevgili Hull City ailesi,” diyeyazan Türk kulüp sahibi, X’te paylaştığı bir gönderide şunları ekledi: “Birçok yerde düzinelerce yanlış transfer söylentisi okuyoruz. Reddedildiğimize dair iddialar ve dikkat çekmek için kulübümüzün adının kullanılması bizi rahatsız ediyor. İki aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hepimizin gurur duyacağı bir takım kuracağımıza inanıyorum. Yanlış spekülasyonları önlemek ve sizlere daha fazla bilgi vermek amacıyla, bazı ipuçları da içeren en son transfer durumumuzu sizlerle paylaşıyorum..."