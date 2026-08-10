İsveç'te kazanılan bir yerel kupa, 2026 Dünya Kupası kadrosuna çağrılmasının önünü açtı. Stroud, takımının son 32 turuna yükseldiği turnuvada ülkesi adına dört kez forma giydi. İngiltere'ye transferiyle ilgili konuşan Stroud, kulübün resmi internet sitesine şunları söyledi: "Burada başlamaktan dolayı çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. İlk kez ilgiyi duyduğumda, yapmak istediğim tek şey buydu. Bireysel olarak mümkün olan en üst seviyede oynamayı umuyorum. Böyle bir fırsat geldiğinde, bunu hafife almazsınız. Bunu burada, Hull'da yapmak heyecan verici bir fırsat."