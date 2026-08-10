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Hull City, İsveç Dünya Kupası yıldızının 3,5 milyon £'luk transferini tamamlamasıyla yaz dönemindeki yedinci transferini açıkladı
Tigers, Stroud transferini tamamladı
Hull, Stroud'un transferini Mjallby'den 3,5 milyon £ bonservis bedeliyle resmen tamamladı. Çok yönlü 24 yaşındaki oyuncu, MKM Stadyumu'nda bir yıl uzatma opsiyonu da içeren dört yıllık sözleşmeye imza attı. Stroud, Mjallby formasıyla ligde çıktığı 87 maçta 19 gol ve 13 asistlik etkileyici bir performans sergiledikten sonra geliyor; ayrıca İsveç kulübünün 2025 Allsvenskan şampiyonluğunu ve Svenska Cupen'i kazanmasına da yardımcı oldu.
- AFP
«Heyecan verici bir fırsat»
İsveç'te kazanılan bir yerel kupa, 2026 Dünya Kupası kadrosuna çağrılmasının önünü açtı. Stroud, takımının son 32 turuna yükseldiği turnuvada ülkesi adına dört kez forma giydi. İngiltere'ye transferiyle ilgili konuşan Stroud, kulübün resmi internet sitesine şunları söyledi: "Burada başlamaktan dolayı çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. İlk kez ilgiyi duyduğumda, yapmak istediğim tek şey buydu. Bireysel olarak mümkün olan en üst seviyede oynamayı umuyorum. Böyle bir fırsat geldiğinde, bunu hafife almazsınız. Bunu burada, Hull'da yapmak heyecan verici bir fırsat."
"Bir gün Premier League'de oynamak benim hayalim"
Kazandığı kupalar ve uluslararası deneyim, Stroud'un İngiltere'nin en üst düzey futbolunun taleplerine uyum sağlaması açısından değerli avantajlar sunuyor. Küresel sahnedeki deneyimlerini ve Hull ile ilgili hedeflerini değerlendiren oyuncu, şöyle ekledi: "Dünya Kupası inanılmaz bir deneyimdi. Bir Dünya Kupası'nda ülkenizi temsil etmek, bir oyuncu olarak sahip olabileceğiniz en büyük onurdur. Premier League'de oynamak benim hayalimdi. Bu fırsatı elde ettiğim için çok heyecanlıyım ve umarım bu sezon özel bir şey ortaya koyabiliriz."
- AFP
Manchester United sınavı bekliyor
Stroud, bu yaz Hull'a gelen ve Jack Butland, Oscar Zambrano, Matt Targett, Hidemasa Morita, Konstantinos Tzolakis ile Jens Hjerto-Dahl'ın da yer aldığı yeni transferler listesine katıldı. Hull yönetimi, transfer penceresi kapanmadan önce kadro derinliğini artırmak için başka takviyelerle de ilişkilendiriliyor. Hull, 22 Ağustos'ta MKM Stadyumu'nda Manchester United'ı ağırlayacak; bu, 2016-17 sezonundan bu yana ilk Premier League maçı olacak.
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