Getty Images Sport
Çeviri:
Hull City, ayrımcı Chelsea tezahüratlarının ardından üç taraftarın men cezası alması sonrası 30 bin sterlinlik para cezasını kabul etti
FA, kupa maçındaki olaylar nedeniyle para cezası verdi
BBC'ye göre, Hull City ayrımcı tezahürat olaylarının ardından Futbol Federasyonu'ndan gelen 30.000 sterlinlik para cezasını kabul etti. Söz konusu tezahüratlar, şubat ayında MKM Stadyumu'nda Chelsea'ye FA Cup'ta 4-0 kaybettikleri maç sırasında yaşandı.
O dönemde homofobik tezahüratta bulundukları iddiasıyla üç taraftar gözaltına alınmıştı ve kulüp şimdi bunun sonucunda üç kişinin en az üç yıl süreyle men edildiğini açıkladı. Maç sırasında stat anons sistemi ve ekranlar aracılığıyla seyircilere defalarca uyarı yapılırken, bir taraftar grubu bu davranışı "oyunumuzdaki bir leke" olarak nitelendirdi.
- Getty Images Sport
Kulüp, davranışı sert bir dille kınadı
FA soruşturmasının tamamlanmasının ardından kulüp, suçlu bulunan kişilerin eylemlerini sert bir dille kınamak için açıklama yaptı. Söz konusu tezahürat, FA'in kulübü, "seyircilerinin ve/veya taraftarlarının (ve taraftar gibi davranan herkesin) cinsel yönelime açık ya da ima yoluyla atıfta bulunan uygunsuz, saldırgan, küfürlü, edep dışı veya aşağılayıcı sözler kullanmamasını ya da bu şekilde davranmamasını sağlamada" başarısız olmakla suçlamasına yol açtı.
Kulüp şu açıklamayı yaptı: "Hull City, sorumlu taraftarlar tarafından kullanılan saldırgan ve uygunsuz dili mümkün olan en sert şekilde kınıyor." Ayrıca "söz konusu tezahüratın homofobik bir hakaret olarak kabul edildiğini ve kullanımının nefret suçu teşkil edebileceğini" belirterek, faillerin gözaltı ve cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.
Premier League maçı öncesinde uyarılar yapıldı
Hull City cumartesi günü Premier League'de yeniden Chelsea ile karşılaşmaya hazırlanırken, kulüp bu yılın başlarında yaşanan çirkin görüntülerin tekrarlanmasını önlemekte kararlı. Kulüp, deplasmana gidecek taraftarlarından Stamford Bridge ziyaretlerinde aynı homofobik tezahürata başvurmamalarını proaktif şekilde istiyor.
Kulüp, taraftarlara net bir mesaj yayımlayarak şu ifadeleri kullandı: "Cumartesi günkü Stamford Bridge deplasmanı öncesinde kulüp, her türlü ayrımcılığın tamamen kabul edilemez olduğunu ve buna tolerans gösterilmeyeceğini tüm taraftarlarına hatırlatır." Kulüp yönetimi, ağır yaptırımların gelecekteki ihlallere karşı güçlü bir caydırıcı olmasını umuyor.
- Getty Images Sport
Odak, Stamford Bridge’deki maça kayıyor
Hull City artık tüm dikkatini cumartesi günü Stamford Bridge'de Chelsea ile oynayacağı Premier League maçına çevirecek. Kulüp şu anda lig tablosunda yedi puanla üçüncü sırada yer alıyor; bu puan iki galibiyet ve bir beraberlikten gelirken, Chelsea ise iki galibiyet ve bir mağlubiyetin ardından hemen arkasında, dördüncü sırada bulunuyor. Yönetim bu kritik ilk dört sıra mücadelesine odaklanırken, stadyum güvenliği de yüksek alarmda kalacak ve kulüp, önleyici uyarılarının güvenli bir ortamı garanti altına almasını umuyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun