FA soruşturmasının tamamlanmasının ardından kulüp, suçlu bulunan kişilerin eylemlerini sert bir dille kınamak için açıklama yaptı. Söz konusu tezahürat, FA'in kulübü, "seyircilerinin ve/veya taraftarlarının (ve taraftar gibi davranan herkesin) cinsel yönelime açık ya da ima yoluyla atıfta bulunan uygunsuz, saldırgan, küfürlü, edep dışı veya aşağılayıcı sözler kullanmamasını ya da bu şekilde davranmamasını sağlamada" başarısız olmakla suçlamasına yol açtı.

Kulüp şu açıklamayı yaptı: "Hull City, sorumlu taraftarlar tarafından kullanılan saldırgan ve uygunsuz dili mümkün olan en sert şekilde kınıyor." Ayrıca "söz konusu tezahüratın homofobik bir hakaret olarak kabul edildiğini ve kullanımının nefret suçu teşkil edebileceğini" belirterek, faillerin gözaltı ve cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.