Hulk, Neymar'ın Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna girme şansına ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu
Aday seçimi konusundaki tartışmalar kızışıyor
Neymar’ın milli takımdaki geleceğine dair tartışmalar, Atletico Mineiro’nun Brasileirao’da Santos’a 1-0 yenilmesinin ardından yeni bir doruk noktasına ulaştı. 34 yaşındaki oyuncunun yaklaşan turnuva planlarına dahil edilip edilmeyeceği konusunda doğrudan sorgulandığında, tecrübeli forvet Hulk, kamuoyu önünde destek göstermek yerine, ölçülü ve kesin olmayan bir yanıt vermeyi tercih etti. Bu durum, milli takım için hassas bir dönemde geldi, zira Neymar, Ekim 2023'te Uruguay'a 2-0 yenildiklerinden beri Selecao'da forma giymemişti.
Herhangi bir garanti verilmez
Milli takımda Neymar ile 33 kez aynı sahayı paylaşmış olmasına rağmen, Hulk, milli takımın en büyük ikilemi hakkında görüş bildirilmesi istendiğinde kulüp görevlerine odaklandığını belirtti. Takımının lig maçının ardından basına konuşan eski Porto forveti şöyle dedi: "Özür dilerim ama ben maça odaklanmıştım. Dünya Kupası'na kimin gideceğine karar verecek kişi ben değilim. Hak ediyorsa gider."
Ancelotti kanıt istiyor
Ancelotti temkinli bir tutum sergileyerek, 2026'daki büyük turnuva için yapacağı nihai kadroda yer almanın sadece şöhretle sağlanamayacağını vurguladı. İtalyan teknik direktör, Neymar'ın sahip olduğu muazzam yeteneği kabul etmekle birlikte, önümüzdeki iki ay içinde fiziksel hazırlığını kanıtlama yükümlülüğünü oyuncunun omuzlarına yükledi.
Kadroya girme kriterlerini ve Neymar'ın Santos'ta kulüp futboluna döndükten sonraki son gelişmelerini değerlendiren Ancelotti, L'Equipe'e şunları söyledi: "O büyük bir yetenek ve insanların onun bir sonraki Dünya Kupası'nı kazanmamıza yardımcı olabileceğini düşünmesi normal. Bir sonraki Dünya Kupası'nda oynayabilecek niteliklere sahip olduğunu göstermek için hâlâ iki ayı var. Diz sakatlığının ardından Neymar iyi bir geri dönüş yaptı; goller atıyor. Bu yönde devam etmesi ve kondisyonunu geliştirmesi gerekiyor. Doğru yoldadır."
Neymar'ın form tutma yarışı
Eski Barcelona yıldızı, halihazırda daha genç oyunculara yönelmeye başlayan kadroya hâlâ katkı sağlayabileceğini teknik ekibe kanıtlamak için kritik öneme sahip iki aylık bir süreyle karşı karşıya. Brezilya'nın önümüzdeki maç programı, Fas, Haiti ve İskoçya'nın yer aldığı avantajlı Dünya Kupası grubuna girmeden önce son bir sınav niteliğinde olacak. 128 milli maç ve 79 gol rekoruyla forvetin mirası sağlam, ancak Ancelotti'nin son kadro kesintilerinden kurtulmak için fiziksel kondisyonunu önemli ölçüde iyileştirmesi gerekiyor.