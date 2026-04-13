Hulk, Neymar'ın Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna girme şansına ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu

Ancelotti temkinli bir tutum sergileyerek, 2026'daki büyük turnuva için yapacağı nihai kadroda yer almanın sadece şöhretle sağlanamayacağını vurguladı. İtalyan teknik direktör, Neymar'ın sahip olduğu muazzam yeteneği kabul etmekle birlikte, önümüzdeki iki ay içinde fiziksel hazırlığını kanıtlama yükümlülüğünü oyuncunun omuzlarına yükledi.

Kadroya girme kriterlerini ve Neymar'ın Santos'ta kulüp futboluna döndükten sonraki son gelişmelerini değerlendiren Ancelotti, L'Equipe'e şunları söyledi: "O büyük bir yetenek ve insanların onun bir sonraki Dünya Kupası'nı kazanmamıza yardımcı olabileceğini düşünmesi normal. Bir sonraki Dünya Kupası'nda oynayabilecek niteliklere sahip olduğunu göstermek için hâlâ iki ayı var. Diz sakatlığının ardından Neymar iyi bir geri dönüş yaptı; goller atıyor. Bu yönde devam etmesi ve kondisyonunu geliştirmesi gerekiyor. Doğru yoldadır."