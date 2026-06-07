Hükümetin terör suçlamaları nedeniyle İran milli takımı, yalnızca Dünya Kupası maçlarının oynandığı günlerde ABD'ye girebiliyor

The Mirror'ın haberine göre, 2026 Dünya Kupası öncesinde yaşanan olağanüstü bir gelişmeyle İran milli takımı, Amerika topraklarında oynayacağı maçlar için aynı gün giriş ve çıkış zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı. Bu talimat, takımın sadece maç sabahı sınırdan geçmesine izin verileceği ve maçın bitiş düdüğünün çalmasının hemen ardından ayrılması gerektiği anlamına geliyor; bu durum teknik ekip için lojistik bir kabusa dönüşüyor.

İran'ın Meksika Büyükelçisi Abolfazl Pasandideh, gazetecilere durumun ciddiyetini doğrulayarak, "Sabah girebiliriz ve aynı gün ayrılmak zorundayız" dedi. Bu benzersiz düzenleme, yoğun jeopolitik gerginliğin yaşandığı bir dönemin ardından geldi ve takımın, Arizona'nın Tucson kentinde kamp kurma planından vazgeçip Meksika'da bir merkez kurmasını gerektirdi.