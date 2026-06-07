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Hükümetin terör suçlamaları nedeniyle İran milli takımı, yalnızca Dünya Kupası maçlarının oynandığı günlerde ABD'ye girebiliyor
Melli Takımı’na uygulanan sıkı seyahat kısıtlamaları
The Mirror'ın haberine göre, 2026 Dünya Kupası öncesinde yaşanan olağanüstü bir gelişmeyle İran milli takımı, Amerika topraklarında oynayacağı maçlar için aynı gün giriş ve çıkış zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı. Bu talimat, takımın sadece maç sabahı sınırdan geçmesine izin verileceği ve maçın bitiş düdüğünün çalmasının hemen ardından ayrılması gerektiği anlamına geliyor; bu durum teknik ekip için lojistik bir kabusa dönüşüyor.
İran'ın Meksika Büyükelçisi Abolfazl Pasandideh, gazetecilere durumun ciddiyetini doğrulayarak, "Sabah girebiliriz ve aynı gün ayrılmak zorundayız" dedi. Bu benzersiz düzenleme, yoğun jeopolitik gerginliğin yaşandığı bir dönemin ardından geldi ve takımın, Arizona'nın Tucson kentinde kamp kurma planından vazgeçip Meksika'da bir merkez kurmasını gerektirdi.
- AFP
Hükümet terör suçlamalarında bulunuyor
Bu kısıtlamalar, ABD’li yetkililerin İran heyetine yönelik düşmanca söylemler ve sert suçlamaların yaşandığı bir ortamda getirildi. Takımın turnuvaya katılabilmesi için gerekli spor vizeleri verilmiş olsa da, ABD Dışişleri Bakanlığı, turnuva süresince ortaya çıkabilecek olası güvenlik tehditlerine ilişkin iddialara dayanarak uyguladığı sıkı denetimi haklı çıkarmaya çalıştı.
Bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "İran'ın Dünya Kupası'nda yarışabilmesi için gerekli olan, sporcular ve gerekli destek personeli dahil olmak üzere vizelerin verildiği"ni doğruladı. Ancak yetkili, kuralların sıkı bir şekilde uygulanmasını haklı çıkarmak için heyete yönelik ciddi bir suçlamada bulunarak, "İran takımının bu sistemi kötüye kullanarak sahte bahanelerle teröristleri ABD'ye sokmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
Meksika alternatif ev sahibi ülke olarak devreye giriyor
ABD hükümetinin takımın ülkede gecelemesine izin vermemesi üzerine, Meksika grup aşaması boyunca takıma güvenli bir sığınak sağlamak için devreye girdi. İran daha önce maçlarının tamamen Meksika topraklarına taşınması için FIFA’ya baskı yapmıştı, ancak yönetim organı bu talebi reddetti ve mevcut sınır ötesi gidip gelme düzenlemesini zorunlu kıldı.
Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum durumu doğrudan ele alarak konuk takıma destek sundu. Sheinbaum, "Onların Meksika'da kalma imkânını reddetmek için hiçbir nedenimiz yok. ABD, İran takımının geceyi burada geçirmesini istemiyor, ancak takım orada üç maç oynayacak. Bu yüzden bize 'Meksika'da geceyi geçirebilirler mi?' diye sordular. Biz de 'Evet, sorun yok' dedik. Bizim için sorun yok" dedi.
- AFP
G Grubu’nun zorlu fikstürü ufukta beliriyor
Lojistik engeller, İran’ın tarihinde ilk kez eleme turlarına yükselme çabasına önemli bir zorluk katıyor. Takımın turnuva serüveni Los Angeles’ta Yeni Zelanda ile oynanacak maçla başlayacak; bunu altı gün sonra Kaliforniya’da Belçika ile yapılacak karşılaşma izleyecek. Grup aşamasını Seattle’da Mısır ile oynayacakları maçla tamamlayacak olan İran, sıkı aynı gün protokolü gereği birçok sınır ötesi uçuş yapmak zorunda kalacak.