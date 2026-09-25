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Hukuki savaş başlıyor! Premier League kulüpleri, Manchester City’nin suçlu bulunmasının ardından tazminat talepleri için sıraya girdi
Üst düzey ligdeki rakipler benzeri görülmemiş bir hukuk savaşına hazırlanıyor
Manchester City'nin kendilerine yöneltilen mali suçlamaların büyük çoğunluğunu ihlal etmekten suçlu bulunduğu haberi sonrası İngiltere'nin en üst düzey ligi derinden sarsıldı. Spor için potansiyel bir dönüm noktası olarak tanımlanan bu gelişmede, bağımsız kurul kulübün 115 suçlamanın 114'üne uymadığını belirledi.
The Athletic'e göre, birçok Premier League kulübü geçmişte uğradıkları zararlar için ne ölçüde tazminat talep edebileceklerini değerlendirmek üzere önde gelen avukatları devreye soktu
Olası davaların boyutu baş döndürücü seviyede. Haberlerde, etkilenen kulüplerin ortak bir strateji konusunda şimdiden üst düzey görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Hukuk firmalarının da Premier League kulüpleriyle proaktif şekilde temasa geçerek, onlara artık mali tazminat talep etmek için son derece güçlü bir konumda olduklarını söylediği aktarılıyor.
- Getty
Everton emsali ve tazminata giden yol
Yaklaşan bu hukuki mücadelelerde kritik bir unsur, tazminat için net bir yol haritası ortaya koyan ve Premier League'deki diğer takımları kapsayan önceki bir karar. Bağımsız bir komisyon daha önce, Kârlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları'nı ihlal etmesinin sportif avantaj sağladığına hükmedilmesinin ardından Everton'ın Burnley'e 35,1 milyon sterlin ödemesine karar vermişti.
Ancak, itiraz sürecinin tüm kapsamı tamamlanana kadar herhangi bir resmî işlemin gecikmesi muhtemel görünüyor. Manchester City masumiyetini istikrarlı şekilde savundu ve karar karşısında elindeki tüm hukuki araçlarla mücadele etmesi bekleniyor. Kulübün sözcüsü, son gelişmelere ilişkin net bir yanıt vererek şöyle dedi: "Premier League süreci hâlâ devam ediyor; tamamlanması gereken önemli unsurlar var ve süreç sıkı gizlilik kurallarına tabi. Bu nedenle Manchester City FC'nin pozisyonu, kulübün Şubat 2023'teki açıklamasıyla tutarlılığını koruyor."
Kayıp gelir ve Şampiyonlar Ligi'nden gelecek milyonlar tehlikede
İddiaların somut niteliği, ilgili kulübe bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Bazı takımlar, City'nin kural ihlali iddiaları nedeniyle doğrudan kazançlı Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hakkını kaybettiklerini, bunun da yayın gelirleri ve maç günü gelirlerinde on milyonlarca sterlinlik kayba yol açtığını savunabilir.
Ayrıca, kupa kazanılamaması ya da Avrupa kupalarına katılım hakkının kaçırılması, ticari sözleşmelerdeki maddeleri sık sık devreye sokar; bu da kulüplerin sportif dengesizliğin bir başka sonucu olarak olası sponsorluk primlerini kaçırabileceği anlamına geliyor. Devasa bir toplu dava ihtimali artık lig genelindeki yöneticiler arasında ciddi şekilde tartışılıyor.
Bu hukuki inceleme, City'nin küresel bir güç hâline dönüştüğü 2009 ile 2018 arasındaki çalkantılı dönemi kapsıyor. Kulübün daha önce UEFA'dan aldığı bir cezanın, delillerin "zaman aşımına uğramış" olması nedeniyle Spor Tahkim Mahkemesi tarafından bozulduğu bilinse de Premier League'in kendine özgü kuralları aynı sınırlamaları taşımıyor.
- APL
Olası yaptırımlar
Tazminat talepleri diğer kulüpler için mali telafiye odaklanırken, spor dünyası da Premier League'in hangi resmî cezaları vereceğini görmeyi bekliyor. Uzmanlar, ligin başvuracağı en olası yolun puan silme cezası olduğunu belirtiyor. Hukuk direktörü James Hill, daha önce bu kurulların nasıl işlediğine dair görüşünü paylaşırken şöyle demişti: "Puan silme cezası verilirse bunun ileriye dönük olarak uygulanmasını beklerim. Genel olarak kurullar, şampiyonlukların bir mahkeme süreciyle belirlenmesinden hoşlanmaz. Bunu bu şekilde yapmak, kulübe gerçek ve somut bir ceza vermez."
Ligin kendi talimatnamesi, üye kulüplerin bu kadar kapsamlı ihlaller nedeniyle cezalandırılması konusunda geniş bir esneklik sağlıyor. W.51.7 maddesi özellikle, kurulun çeşitli cezaları birleştirmesine veya duruma uygun gördüğü yeni cezalar oluşturmasına izin veriyor.
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