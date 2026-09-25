Manchester City'nin kendilerine yöneltilen mali suçlamaların büyük çoğunluğunu ihlal etmekten suçlu bulunduğu haberi sonrası İngiltere'nin en üst düzey ligi derinden sarsıldı. Spor için potansiyel bir dönüm noktası olarak tanımlanan bu gelişmede, bağımsız kurul kulübün 115 suçlamanın 114'üne uymadığını belirledi.

The Athletic'e göre, birçok Premier League kulübü geçmişte uğradıkları zararlar için ne ölçüde tazminat talep edebileceklerini değerlendirmek üzere önde gelen avukatları devreye soktu

Olası davaların boyutu baş döndürücü seviyede. Haberlerde, etkilenen kulüplerin ortak bir strateji konusunda şimdiden üst düzey görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Hukuk firmalarının da Premier League kulüpleriyle proaktif şekilde temasa geçerek, onlara artık mali tazminat talep etmek için son derece güçlü bir konumda olduklarını söylediği aktarılıyor.



