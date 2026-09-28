Brezilyalı yayıncı TV Globo'ya konuşan kaleci, hatada kendisinin payı olduğu yönündeki iddiaları reddetti ve bunun yerine rakibin duran top organizasyonundaki vuruşunu övdü. Çizgi üzerinde tamamen hazırlıksız yakalandığını kabul eden Souza, şöyle dedi: "Bence o adam [Irankunda] o frikiği müthiş kullandı. Ben atlamayı düşündüğümde top çoktan geçmişti."

Brezilya kalesini korumanın beraberinde getirdiği amansız baskıyı kabul eden Corinthians file bekçisi şunları ekledi: "Eleştirilerin geleceği çok açık: 'Atlamadı, bence ona yetişebilirdi, bence hataydı, bence hata değildi...' Burada milli takımda benim ya da başka herhangi bir kalecinin yediği her golde bu olacaktır.

"Bu, işin doğasında var; giydiğimiz formanın büyüklüğüyle ilgili ve bu tür söylemlerin ve görüşlerin ortaya çıkması da doğal. Elbette benim için Brezilya milli takımıyla henüz bir maç kazanamamış olmak biraz hayal kırıklığı yaratıyor."