AAP
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Hugo Souza, Brezilya'nın beraberliğinde Nestory Irankunda'nın serbest vuruşuna tepki verememesinin ardından ortaya atılan 'hata' iddialarına yanıt verdi
Kaleci, falsolu vuruşla geçildi
Corinthians'ın kalecisi, Carlo Ancelotti'nin ekibinin Townsville'de dirençli bir Avustralya takımıyla karşılaştığı maçta Brezilya formasıyla ikinci kez sahaya çıktı. Kalede ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada Irankunda'nın müthiş falsolu serbest vuruşunda top ağlarla buluşurken olduğu yerde kaldı. Oyuna sonradan giren Rayan'ın uzatma dakikalarındaki dramatik kafa golü, sonunda Brezilya'yı büyük bir utançtan kurtardı; böylece Souza, ilk maçında Japonya'ya karşı aldığı yenilginin ardından milli formayla ilk galibiyetini hâlâ aramayı sürdürdü.
- Getty Images Sport
Kaleci, kaçınılmaz kamuoyu incelemesini kabul ediyor
Brezilyalı yayıncı TV Globo'ya konuşan kaleci, hatada kendisinin payı olduğu yönündeki iddiaları reddetti ve bunun yerine rakibin duran top organizasyonundaki vuruşunu övdü. Çizgi üzerinde tamamen hazırlıksız yakalandığını kabul eden Souza, şöyle dedi: "Bence o adam [Irankunda] o frikiği müthiş kullandı. Ben atlamayı düşündüğümde top çoktan geçmişti."
Brezilya kalesini korumanın beraberinde getirdiği amansız baskıyı kabul eden Corinthians file bekçisi şunları ekledi: "Eleştirilerin geleceği çok açık: 'Atlamadı, bence ona yetişebilirdi, bence hataydı, bence hata değildi...' Burada milli takımda benim ya da başka herhangi bir kalecinin yediği her golde bu olacaktır.
"Bu, işin doğasında var; giydiğimiz formanın büyüklüğüyle ilgili ve bu tür söylemlerin ve görüşlerin ortaya çıkması da doğal. Elbette benim için Brezilya milli takımıyla henüz bir maç kazanamamış olmak biraz hayal kırıklığı yaratıyor."
Yurt içi deneyim kalın bir deri kazandırır
Talepkâr taraftarların sert mercek altına alması Souza için yeni bir şey değil; Brezilya'nın en büyük iki kulübü Flamengo ve Corinthians'ta forma giydiği için yoğun baskı yaşadı.
Bu yerel sınavın dayanıklılığını nasıl şekillendirdiğini anlatan kaleci, şunları söyledi: "Tam anlamıyla dürüst olmam gerekirse, en büyük iki ilgi odağını yaşadım [Flamengo ve Corinthians]. Birinden geçtim ve şimdi diğerini yaşıyorum. Bunlar Brezilya'daki en büyük iki medya odağı. Doğal olarak bunun iki tarafı var. Sadece buna alışmanız gerekiyor."
Timao'nun bir numarası, bu tür bir mercek altında olmanın uluslararası sahnede de kendisine fayda sağladığını belirterek şöyle ekledi: "İşler iyi giderken övgü muazzam oluyor; işler kötü gittiğinde ise tepki aynı derecede yoğun oluyor. Bunun bana buraya, Brezilya Milli Takımı'na gelip bunun farklı olmayacağını anlamam için çok kalın bir deri kazandırdığına inanıyorum.
"Mercek altına alındığımda, sert olacaktır. Eleştiri geldiğinde, sert olacaktır. Ve bu konuda benim ne düşündüğümden ya da ailemin ne düşündüğünden bağımsız olarak, beklentiler her zaman ağır olacaktır."
- Getty Images Sport
Brisbane rövanşı deneysel kadroyu test ediyor
Ancelotti'nin Brezilya'sı, salı günü Brisbane'deki Suncorp Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek ve uluslararası turunu Hindistan karşısında tamamlayacak. İtalyan teknik adamın deneme niteliğindeki kadrosunda değişiklikler yapmayı sürdürmesi beklenirken, forma şansı bulması halinde Souza o zorlu ilk galibiyeti almaya çalışacak. Rövanş, Brezilya savunma hattı için Avustralya'nın etkili kontra ataklarına karşı daha fazla savunma direnci göstermek adına anlık bir sınav niteliği taşıyor.
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