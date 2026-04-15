Hugo Ekitike, PSG'ye karşı kaybedilen Şampiyonlar Ligi maçında sedyeyle sahadan çıkarılmasının ardından aldığı yıkıcı sakatlık teşhisiyle dokuz ay sahalardan uzak kalacak
- AFP
Reds'in yıldızı sezonu kapatacak bir sakatlık geçirdi
L’Equipe, Liverpool’un Ekitike ile ilgili en büyük korkularını doğruladı ve 23 yaşındaki oyuncunun sağ Aşil tendonunun koptuğunu bildirdi. Fransız oyuncu, PSG'ye 2-0 yenildikleri maçın ilk yarısında acı içinde yere yığıldı ve bu durum, Reds'in toplamda 4-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine neden olarak Mohamed Salah'ın erken oyuna girmesini gerektirdi. Bu yıkıcı darbe, yaz transfer döneminde 69 milyon sterline transfer edilen oyuncunun sadece Fransa ile Dünya Kupası'nı kaçıracağı anlamına gelmiyor, aynı zamanda gelecek sezonun önemli bir bölümünü de kaçıracağı anlamına geliyor.
Slot, ciddi bir yaralanma değerlendirmesi sunuyor
Resmi tıbbi raporlar açıklanmadan önce bile, Fransız oyuncunun temas içermeyen bir şekilde sakatlanması nedeniyle Anfield'daki hava kasvetliydi. Teknik direktör Arne Slot, maç sonrası basın toplantısında endişeli bir tavır sergiledi ve takımın hem Avrupa kupalarından elenmesi hem de en önemli forvetini kaybetmesi nedeniyle ilk belirtilerin umut verici olmadığını kabul etti.
PSG yenilgisinin hemen ardından olayla ilgili düşüncelerini paylaşan Slot, “Sanırım hepimiz durumun iyi görünmediğini ve durumun vahim olduğunu görebildik. Bekleyip ne olacağını görelim. Ama hepimiz durumun iyi görünmediğini görebildik.” dedi.
Mükemmel bir ilk sezonun sonu
Bu sakatlık, tüm turnuvalarda 45 maçta 17 gol ve 6 asistle katkı sağlayan eski Eintracht Frankfurt oyuncusunun Liverpool'daki etkileyici ilk sezonunu durdurdu. Ekitike'nin yokluğu, PSG karşısında verimlilik sorunu yaşayan ve 21 şut çekmesine rağmen gol bulamayan takımda önemli bir boşluk yaratıyor. Bu, Mayıs 2022'deki finalde Real Madrid'e 1-0 yenildikleri maçta kaydettikleri 24 şutun ardından, Şampiyonlar Ligi maçında gol atamadan en fazla şut çeken maçları oldu.
Merseyside Derbisi yaklaşıyor
Liverpool, bu Pazar günü Hill Dickinson Stadyumu'nda Everton ile oynayacağı, her şeyin belirleneceği Merseyside Derbisi öncesinde acilen toparlanmak zorunda. Şu anda 52 puanla Premier Lig'de beşinci sırada yer alan Kırmızılar, İngiltere'ye ayrılan beşinci Avrupa Performans Kotasının da desteğiyle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmek için çabalıyor. Ekitike'nin sakatlığı ve kulübün kupa kazanamadan geçirdiği sezonun gölgesinde, Slot artık durgunlaşan hücum hattını yeniden canlandırmak için Cody Gakpo ve Salah'a güvenmek zorunda.