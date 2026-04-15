Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg
Adhe Makayasa

Çeviri:

Hugo Ekitike, PSG'ye karşı kaybedilen Şampiyonlar Ligi maçında sedyeyle sahadan çıkarılmasının ardından aldığı yıkıcı sakatlık teşhisiyle dokuz ay sahalardan uzak kalacak

Liverpool, Hugo Ekitike'nin Aşil tendonunda yırtık olduğu bildirildikten sonra dokuz ay sahalardan uzak kalacağı haberiyle sarsıldı. Fransız milli oyuncu, Reds'in Paris Saint-Germain'e yenildiği Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında sedyeyle sahadan çıkarıldı; bu durum, sezonunu sona erdirdi ve bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda forma giyememesine neden oldu.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    Reds'in yıldızı sezonu kapatacak bir sakatlık geçirdi

    L’Equipe, Liverpool’un Ekitike ile ilgili en büyük korkularını doğruladı ve 23 yaşındaki oyuncunun sağ Aşil tendonunun koptuğunu bildirdi. Fransız oyuncu, PSG'ye 2-0 yenildikleri maçın ilk yarısında acı içinde yere yığıldı ve bu durum, Reds'in toplamda 4-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine neden olarak Mohamed Salah'ın erken oyuna girmesini gerektirdi. Bu yıkıcı darbe, yaz transfer döneminde 69 milyon sterline transfer edilen oyuncunun sadece Fransa ile Dünya Kupası'nı kaçıracağı anlamına gelmiyor, aynı zamanda gelecek sezonun önemli bir bölümünü de kaçıracağı anlamına geliyor.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    Slot, ciddi bir yaralanma değerlendirmesi sunuyor

    Resmi tıbbi raporlar açıklanmadan önce bile, Fransız oyuncunun temas içermeyen bir şekilde sakatlanması nedeniyle Anfield'daki hava kasvetliydi. Teknik direktör Arne Slot, maç sonrası basın toplantısında endişeli bir tavır sergiledi ve takımın hem Avrupa kupalarından elenmesi hem de en önemli forvetini kaybetmesi nedeniyle ilk belirtilerin umut verici olmadığını kabul etti.

    PSG yenilgisinin hemen ardından olayla ilgili düşüncelerini paylaşan Slot, “Sanırım hepimiz durumun iyi görünmediğini ve durumun vahim olduğunu görebildik. Bekleyip ne olacağını görelim. Ama hepimiz durumun iyi görünmediğini görebildik.” dedi.

  • Mükemmel bir ilk sezonun sonu

    Bu sakatlık, tüm turnuvalarda 45 maçta 17 gol ve 6 asistle katkı sağlayan eski Eintracht Frankfurt oyuncusunun Liverpool'daki etkileyici ilk sezonunu durdurdu. Ekitike'nin yokluğu, PSG karşısında verimlilik sorunu yaşayan ve 21 şut çekmesine rağmen gol bulamayan takımda önemli bir boşluk yaratıyor. Bu, Mayıs 2022'deki finalde Real Madrid'e 1-0 yenildikleri maçta kaydettikleri 24 şutun ardından, Şampiyonlar Ligi maçında gol atamadan en fazla şut çeken maçları oldu.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    Merseyside Derbisi yaklaşıyor

    Liverpool, bu Pazar günü Hill Dickinson Stadyumu'nda Everton ile oynayacağı, her şeyin belirleneceği Merseyside Derbisi öncesinde acilen toparlanmak zorunda. Şu anda 52 puanla Premier Lig'de beşinci sırada yer alan Kırmızılar, İngiltere'ye ayrılan beşinci Avrupa Performans Kotasının da desteğiyle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmek için çabalıyor. Ekitike'nin sakatlığı ve kulübün kupa kazanamadan geçirdiği sezonun gölgesinde, Slot artık durgunlaşan hücum hattını yeniden canlandırmak için Cody Gakpo ve Salah'a güvenmek zorunda.

Premier Lig
Everton crest
Everton
EVE
Liverpool crest
Liverpool
LIV
1. Lig
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Lyon crest
Lyon
OL