Hugo Ekitike'nin sakatlığıyla Liverpool'un büyük planı paramparça oldu: FSG'nin tüm projesine olan güveni yeniden kazanmak için Alexander Isak ve Florian Wirtz artık transfer ücretlerini hak etmek zorunda

Maçın üzerinden sadece yarım saat geçmişti ve ev sahibi takım, ikinci yarı başladıktan sonra tam 20 dakika boyunca PSG’ye ciddi bir baskı kurmayı başardı; ancak en golcü oyuncusu sahada olmadığı için hiçbir zaman topu ağlara gönderecek gibi görünmediler.

Bu nedenle, Perşembe günü Ekitike'nin Aşil tendonunun koptuğu haberi beklenen bir şeydi, ancak bu haber oyuncu, teknik direktörü ve tabii ki kulübü için de yıkıcı bir etki yarattı. 23 yaşındaki oyuncu, Liverpool için aksi takdirde karanlık ve iç karartıcı geçen bir sezonda az sayıdaki umut ışıklarından biriydi.

Fransız oyuncunun 2027'ye kadar tekrar oynayamayacak olması, Reds için bariz bir çözümü olmayan devasa bir sorun. Tabii Ekitike'nin yaz transfer döneminde takıma katılan diğer yıldızlar Alexander Isak ve Florian Wirtz, tamamen çökme riskiyle karşı karşıya olan büyük plana yeniden inanç aşılayabilirse durum farklı olabilir...