Goal.com
Canlı
Liverpool forward line GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Hugo Ekitike'nin sakatlığıyla Liverpool'un büyük planı paramparça oldu: FSG'nin tüm projesine olan güveni yeniden kazanmak için Alexander Isak ve Florian Wirtz artık transfer ücretlerini hak etmek zorunda

Opinion
Liverpool
Premier Lig
H. Ekitike
A. Isak
F. Wirtz
Everton - Liverpool
FEATURES
Everton
A. Slot

Arne Slot, Salı günkü Şampiyonlar Ligi eleme maçının ardından Liverpool için "geleceğin parlak" olduğunu söyledi, ancak Anfield'ı saran karamsar havayı hiçbir şey dağıtamadı. Ev sahibi takım, Paris Saint-Germain'e karşı bir maç daha kaybetmekle kalmadı, Hugo Ekitike'yi de sakatlık nedeniyle kaybetti. Aslında, Liverpool'un ilk maçta 2-0 gerideyken maçı çevirme konusunda sahip olduğu azıcık umut, formda ve tek sağlıklı forvetlerinin etrafında kimse yokken yere düşmesiyle fiilen sona erdi.

Maçın üzerinden sadece yarım saat geçmişti ve ev sahibi takım, ikinci yarı başladıktan sonra tam 20 dakika boyunca PSG’ye ciddi bir baskı kurmayı başardı; ancak en golcü oyuncusu sahada olmadığı için hiçbir zaman topu ağlara gönderecek gibi görünmediler.

Bu nedenle, Perşembe günü Ekitike'nin Aşil tendonunun koptuğu haberi beklenen bir şeydi, ancak bu haber oyuncu, teknik direktörü ve tabii ki kulübü için de yıkıcı bir etki yarattı. 23 yaşındaki oyuncu, Liverpool için aksi takdirde karanlık ve iç karartıcı geçen bir sezonda az sayıdaki umut ışıklarından biriydi.

Fransız oyuncunun 2027'ye kadar tekrar oynayamayacak olması, Reds için bariz bir çözümü olmayan devasa bir sorun. Tabii Ekitike'nin yaz transfer döneminde takıma katılan diğer yıldızlar Alexander Isak ve Florian Wirtz, tamamen çökme riskiyle karşı karşıya olan büyük plana yeniden inanç aşılayabilirse durum farklı olabilir...

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-EVERTONAFP

    Derbi coşkusundan dehşete

    Hafta ortasında PSG'ye yenildikten sonra, Prime Video yorumcusu Daniel Sturridge, Liverpool'un Pazar günkü Merseyside derbisine zayıf taraf olarak çıkacağı yönündeki yorumlara açıkça sinirlendi. Ancak Wayne Rooney, Evertonlu taraftarların bu maça bu kadar özgüvenle yaklaştıklarını uzun zamandır görmediğini söylerken şaka yapmıyordu; bunun başlıca nedeni ise şehirdeki rakiplerinin hiç özgüven sahibi görünmemesi.

    Bu durum, sezonun ilk derbisinden çok farklı. Liverpool, 20 Eylül'de Everton ile son kez karşılaştığında, Reds görünüşte çok iyi bir konumdaydı; Premier League'in zirvesindeydi ve yüzde 100'lük bir galibiyet serisi yakalamıştı. Dolayısıyla, şehirdeki rakibine karşı 2-1'lik galibiyet, taraftarlar arasındaki heyecan duygusunu daha da artırmıştı.

    Elbette, Liverpool henüz 90 dakika boyunca ikna edici bir performans sergilememişti, ancak Ekitike ilk derbi golüyle sezona beklenenden daha iyi bir başlangıç yapmaya devam ederken, Isak da Newcastle'da yaz aylarında yaşadığı grev nedeniyle sezon öncesi hazırlıklarını kaçırdıktan sonra tam formuna kavuşmak için çalışmaya devam ederken yedek kulübesinden değerli dakikalar aldı.

    Wirtz, İngiliz futbolunun zorluklarına alışmakta haklı olarak zorlandığı için yedek kulübesinde başlamış olsa da, dört gün önceki Şampiyonlar Ligi'nde Atletico'ya karşı kazanılan maçtaki performansı, dünya klasında yaratıcılığını sergilemişti.

    Bu noktada Slot yönetiminde daha fazla başarı elde edilmesi, mümkün olmaktan çok muhtemel görünüyordu. Gerekçe şuydu: Liverpool, özellikle iyi oynamadan tüm maçlarını kazanıyorsa, yeni transferlerin hepsi uyum sağladığında rakiplerini bir kenara itmeye başlayacaktı.

    Ancak Liverpool geç kalmış bir uyum yakalayamadı. Teslim oldular.

    • Reklam
  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Şok edici düşüş

    Liverpool, Anfield'da Everton'ı yendikten sonra 27 lig maçı oynadı. Sadece 10'unu kazanabildiler – kaybettikleri maç sayısı da bu kadar – ve geçen sezon şampiyonluğu rahatlıkla kazanan bu takım, şimdi gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için hayati önem taşıyan beşinci sırayı zorlukla elde etmeyi umuyor.

    Liverpool'un dramatik düşüşünün elbette birçok nedeni var. Alexis Mac Allister bu hafta, Diogo Jota'nın ölümünün "bu yılın bizim için neden bu kadar zor geçtiğini" açıklamadığını söyledi, ancak bu travmanın oyuncular üzerinde yarattığı gerçek etkiyi muhtemelen asla tam olarak bilemeyeceğiz.

    Mohamed Salah'ın Slot ile yaşadığı tartışmanın soyunma odasına ne tür bir etkisi olduğunu dışarıdan ölçmek de zor. Kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, Mısırlı oyuncunun beklenmedik verimlilik düşüşünün, Liverpool'un bu sezon büyük başarılara imza atma umutlarını ciddi şekilde zedelediği; bunun en önemli nedeni de, onun boşluğunu doldurabilecek başka bir oyuncunun olmaması.


  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PRESSERAFP

    Birkaç istisna

    Ekitike ve Dominik Szoboszlai, bu son derece zorlu sezon boyunca gösterdikleri çaba nedeniyle kesinlikle eleştirilemez. Fransa milli takım oyuncusu, Kenny Dalglish'ten bu yana Liverpool'daki ilk sezonunda beş farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu olurken, ligde attığı 11 gol de dahil olmak üzere toplamda 17 gol kaydetti.

    Szoboszlai ise, 2023 yazında Leipzig'den Anfield'a geldiğinden bu yana ilk kez çift haneli gol sayısına ulaşarak performansına yönelik eleştirilere cevap verdi. Aynı zamanda, gerilemesi hem şaşırtıcı hem de zarar verici olan Mac Allister gibi oyuncularda çok eksikliği hissedilen enerji ve dinamizmle oynamaya devam etti.

    Sonuç olarak, Wirtz'in yedeği olması beklenen çok yetenekli orta saha oyuncusu, 100 milyon sterlinlik transferin yerine 10 numaralı pozisyonda düzenli olarak ilk 11'de yer aldı ve şu anda Liverpool'un Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünün tek gerçek adayı olarak görülüyor.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-QARABAGAFP

    Zaferin anları

    Wirtz'e haksızlık etmemek gerekirse, Liverpool kadrosundaki pek az oyuncunun sahip olduğu bir yeteneği var: takım arkadaşları için fırsatlar yaratmak ve taraftarları heyecanlandırmak. Ayrıca, bu Alman milli oyuncunun sadece beklentileri karşıladığı değil, aynı zamanda geleceğe dair umut da verdiği maçlar oldu – özellikle de Ekitike ile olan uyumu açısından.

    Liverpool bu sezon çoğunlukla izlemesi zor bir takımdı, ancak Wirtz'in Fransız oyuncuyla olan uyumu, özellikle Ocak ayı sonunda Newcastle'ı 4-1 yendikleri maçta, zaman zaman izlemesi keyifliydi.

    Ayrıca Aralık ayında Tottenham Hotspur'u 2-1 yendikleri maçta, 9 numara hücum orta saha oyuncusunun pasını gole çevirdiğinde, Wirtz ve Isak'ın birlikte neler yapabileceğine dair bir ipucu da yakaladık.

    Ancak bu sadece bir anlık bir görüntüydü, çünkü Micky van de Ven'in sert müdahalesi, Isak'ın gol attıktan saniyeler sonra bacağını kırdı ve böylece, sezonuna yeni başlamış gibi göründüğü bir anda onu dört ay boyunca sahalardan uzak tuttu.

    Bu bağlamda, Slot'un Salı gecesi PSG karşısında Isak'ı Wirtz ve Ekitike ile aynı kadroda oynatma isteğini bir ölçüde anlayabiliriz. İsveçli oyuncu, Merseyside'a transfer olduğu andan itibaren formda olamadığı ve dolayısıyla performansında düşüş yaşadığı için, yaz transfer döneminde takıma katılan diğer oyuncularla birlikte daha önce sadece 88 dakika oynamıştı.

    Ne yazık ki, Ekitike'nin en uygunsuz zamanda aldığı sakatlık nedeniyle sadece 30 dakika daha oynayabildiler ve potansiyel olarak müthiş bir hücum üçlüsü, gelecek sezonun sonuna kadar bu süreyi daha da uzatamayabilir.

    Ekitike sahalara dönmeye hazır olduğunda Liverpool'un ne durumda olacağı da şu aşamada kimsenin tahmin edemeyeceği bir konu.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Zorlu transferler

    Slot, Salı gecesi Liverpool'un Paris Saint-Germain ile "rekabet edebileceğini" kanıtladığını savundu; ancak bu yılki hedefleri PSG ile sadece rekabet etmek değil, onları yenmekti. İkinci yarıdaki üstünlük döneminden çıkarılacak olumlu noktalar olsa da, iki takım arasındaki farkın geçen sezondan bu yana kapanmak bir yana, aslında daha da açıldığı gerçeğini gizlemek mümkün değildi.

    Skorlar her şeyi anlatıyor. PSG'ye penaltılarda yenildikten bir yıldan az bir süre sonra, Liverpool transfer piyasasında yaklaşık 450 milyon sterlin (606 milyon dolar) harcamasına rağmen, hemen hemen aynı kadroya karşı toplamda 4-0 yenildi. Elbette para başarıyı garanti etmez, ancak her zaman beklentileri yükseltir ve en son transferler bu beklentileri karşılamaya yaklaşamadı bile.

    Genç savunma oyuncusu Giovanni Leoni, geçen Eylül ayında sezonu bitiren bir sakatlık geçirmekle büyük şanssızlık yaşadı, ancak Milos Kerkez ve Jeremie Frimpong, Liverpool'un Nuno Mendes ve Achraf Hakimi'ye vereceği yanıt olarak kendilerini kanıtlayamadı. Alisson'un sözde halefi Giorgi Mamardashvili, topun ayağında endişe verici bir şekilde rahatsız görünüyor, Wirtz büyük maçlarda olması gerektiği kadar etkili olamıyor, Isak'ın Anfield kariyeri ise henüz başlamadı.

    Ekitike, geçen yazki tarihi transfer çılgınlığının tek başarı öyküsü oldu ve onun en azından yılın geri kalanında takımda olmayacağı düşünülürse, takımın sözde “parlak geleceği” hakkında şüpheci olmamak zor – özellikle de Salah ve Andy Robertson’ın ayrılması, Virgil van Dijk’in görünürde düşüşte olması ve Slot’un bu oyuncu kadrosuyla ne yapmaya çalıştığını bize aktarmakta zorlanması göz önüne alındığında.

    Hâlâ sönük bir performans sergileyen Liverpool, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne de katılamazsa, FSG'nin futbol CEO'su Michael Edwards ve kulübün sportif direktörü Richard Hughes, geçen yaz Luis Diaz'ın yerini doldurup, sözleşmesi biten Ibrahima Konate ile ilk 11'de rekabet etmesi için Marc Guehi'yi kadroya katmayı başaramayarak suçlu bir şekilde yarım bırakılan revizyonu tamamlamakta daha da zorlanacaklardır.

    Şu anda piyasada gerçekten çok fazla üst düzey oyuncu yok, bu yüzden pek çok kulüp aynı isimlerle anılırken, kendini kanıtlamamış oyuncular için fahiş rakamlar ortalıkta dolaşıyor. Gelecek vaat eden genç stoper Jeremy Jacquet, Rennes'ten (çılgın bir bedel karşılığında) ayrılmak üzere olabilir, ancak Ekitike'nin uzun süreli yokluğu ve Cody Gakpo'nun gol kıtlığı, Liverpool'un bir forvet daha alması ve aynı zamanda Salah'ın layık bir halefini bulmak gibi imkansız görünen bir görevi başarması gerektiği anlamına geliyor.

    Bu bağlamda, Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin bir alıcıya müzakere masasına getirebileceği parayı ve çekiciliği kaçırmayı gerçekten göze alamaz - ancak şu anda bu gerçek bir olasılık.

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Tüm gözler Isak & Wirtz'de

    Kırmızılar’ın önlerinde altı maç kaldı ve bunların üçü ilk beşteki rakiplerle: Manchester United (deplasman), Chelsea (ev sahibi) ve Aston Villa (deplasman). Daha da kötüsü, bu son dönem, Hill Dickinson Stadyumu’ndaki ilk derbiyle başlıyor; burada Everton, Merseyside rakibine daha fazla acı çektirerek kendi Avrupa hedeflerini güçlendirmek için her şeyi göze alacak.

    Maçın önemi, rakibin son dönemdeki formu ve ligdeki konumu göz önüne alındığında, bir beraberlik Liverpool için felaket sayılmaz, ancak bu maç kulüple bağlantılı herkes için kazanılması gereken bir maç gibi görünüyor. Çünkü taraftarlar sadece teknik direktörü sorgulamıyor, tüm projeyi sorguluyor.

    Her türlü hafifletici neden olabilir (bazı sakatlıklar inanılmaz derecede talihsizdi) ancak bu sezon yeterince iyi geçmedi; bu yüzden taraftarların çoğu, Liverpool ilk beşin dışında bitirse bile Slot'un görevine devam edeceği haberleri karşısında tamamen şaşkına döndü.

    Ayrıca, Suudi Arabistan ile bağlantıları olmasına rağmen, Edwards ve Hughes'un da bu yaz hiçbir yere gitmeyeceği iddia ediliyor; bu da, felaketle sonuçlanan sezondan sorumlu kulübün kilit isimlerinin gelecek sezon durumu düzeltmeye çalışmasına izin verileceği anlamına geliyor.

    Eğer durum böyleyse, Edwards ve Hughes'un kurdukları kadronun önümüzdeki birkaç hafta içinde umut verici gelişmeler göstermesi gerçekten işlerine yarayabilir - çünkü geçen yazki transferlere bakıldığında, Reds'in transfer ekibinin kadrodaki bariz boşlukları yeterince dolduracağı ve aynı zamanda yaklaşan transfer döneminde Ekitike'nin yerine uygun bir yedek bulacağı konusunda iyimser olmak zor - özellikle de Slot, Liverpool'un "bir ticaret kulübü" olduğunu ısrarla vurgulamaya devam ederken.

    Sonuç olarak, bu sezonun şampiyonluğunu kesin gibi görünen bir takım, gerçek bir güç konumundayken kadrosunu zayıflatmasının ardından şimdi belirsizlikle karşı karşıya.

    Bu nedenle taraftarlar, bu kaos dolu sezonu geride bırakmak için sabırsızlıkla bekledikleri bir şeye ihtiyaç duyuyor. Wirtz'in Salı gecesi kulübün resmi web sitesine söylediği gibi, "Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynamalıyız, bunu kulübe ve taraftarlara borçluyuz." Ve Wirtz ve Isak'tan daha büyük bir borcu olan kimse yok.

    Üstlerindeki kişilerin başarısızlıklarından sorumlu tutulamazlar ve ikisi de şanssızdı; Slot, Wirtz'den en iyi şekilde nasıl yararlanacağını bilmiyor gibi görünürken, Isak'ın sakatlık sorunları da bitmek bilmedi. İkisinin de transfer ücretlerini belirleyenler değildi. Ancak yine de bu ücretleri hak ettiklerini kanıtlamalarının zamanı geldi.

    Wirtz ve Isak, FSG'nin Anfield'daki yeni projesinin poster çocuklarıydı; haklı ya da haksız, artık bu projeyi desteklemeye değer olduğunu göstermek büyük ölçüde onlara düşüyor.

Premier Lig
Everton crest
Everton
EVE
Liverpool crest
Liverpool
LIV