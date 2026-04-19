Hugo Ekitike'nin sakatlığıyla Liverpool'un büyük planı paramparça oldu: FSG'nin tüm projesine olan güveni yeniden kazanmak için Alexander Isak ve Florian Wirtz artık transfer ücretlerini hak etmek zorunda

Kırmızılar’ın önlerinde altı maç kaldı ve bunların üçü ilk beşteki rakiplerle: Manchester United (deplasman), Chelsea (ev sahibi) ve Aston Villa (deplasman). Daha da kötüsü, bu son dönem, Hill Dickinson Stadyumu’ndaki ilk derbiyle başlıyor; burada Everton, Merseyside rakibine daha fazla acı çektirerek kendi Avrupa hedeflerini güçlendirmek için her şeyi göze alacak.
Maçın önemi, rakibin son dönemdeki formu ve ligdeki konumu göz önüne alındığında, bir beraberlik Liverpool için felaket sayılmaz, ancak bu maç kulüple bağlantılı herkes için kazanılması gereken bir maç gibi görünüyor. Çünkü taraftarlar sadece teknik direktörü sorgulamıyor, tüm projeyi sorguluyor.
Her türlü hafifletici neden olabilir (bazı sakatlıklar inanılmaz derecede talihsizdi) ancak bu sezon yeterince iyi geçmedi; bu yüzden taraftarların çoğu, Liverpool ilk beşin dışında bitirse bile Slot'un görevine devam edeceği haberleri karşısında tamamen şaşkına döndü.
Ayrıca, Suudi Arabistan ile bağlantıları olmasına rağmen, Edwards ve Hughes'un da bu yaz hiçbir yere gitmeyeceği iddia ediliyor; bu da, felaketle sonuçlanan sezondan sorumlu kulübün kilit isimlerinin gelecek sezon durumu düzeltmeye çalışmasına izin verileceği anlamına geliyor.
Eğer durum böyleyse, Edwards ve Hughes'un kurdukları kadronun önümüzdeki birkaç hafta içinde umut verici gelişmeler göstermesi gerçekten işlerine yarayabilir - çünkü geçen yazki transferlere bakıldığında, Reds'in transfer ekibinin kadrodaki bariz boşlukları yeterince dolduracağı ve aynı zamanda yaklaşan transfer döneminde Ekitike'nin yerine uygun bir yedek bulacağı konusunda iyimser olmak zor - özellikle de Slot, Liverpool'un "bir ticaret kulübü" olduğunu ısrarla vurgulamaya devam ederken.
Sonuç olarak, bu sezonun şampiyonluğunu kesin gibi görünen bir takım, gerçek bir güç konumundayken kadrosunu zayıflatmasının ardından şimdi belirsizlikle karşı karşıya.
Bu nedenle taraftarlar, bu kaos dolu sezonu geride bırakmak için sabırsızlıkla bekledikleri bir şeye ihtiyaç duyuyor. Wirtz'in Salı gecesi kulübün resmi web sitesine söylediği gibi, "Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynamalıyız, bunu kulübe ve taraftarlara borçluyuz." Ve Wirtz ve Isak'tan daha büyük bir borcu olan kimse yok.
Üstlerindeki kişilerin başarısızlıklarından sorumlu tutulamazlar ve ikisi de şanssızdı; Slot, Wirtz'den en iyi şekilde nasıl yararlanacağını bilmiyor gibi görünürken, Isak'ın sakatlık sorunları da bitmek bilmedi. İkisinin de transfer ücretlerini belirleyenler değildi. Ancak yine de bu ücretleri hak ettiklerini kanıtlamalarının zamanı geldi.
Wirtz ve Isak, FSG'nin Anfield'daki yeni projesinin poster çocuklarıydı; haklı ya da haksız, artık bu projeyi desteklemeye değer olduğunu göstermek büyük ölçüde onlara düşüyor.