Philippe Clement yönetiminde Norwich'in mevcut sezona sendeleyerek başlamasına rağmen Jackman, kulübün gidişatı konusunda iyimserliğini koruyor. Kanaryalar, sezona zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra Championship puan tablosunda şu anda 20. sırada yer alıyor; ilk dört maçında sadece bir galibiyet alırken üç de yenilgi yaşadı.

Jackman'ın kulübe olan tutkusu, son dönemdeki formundan etkilenmiş değil ve şimdiden sezonun geri kalanı için iddialı söylemlerde bulunuyor. Takımı neden seçtiğine dair nostaljik gerekçesini şöyle paylaştı: "Dedim ki, 'Baba, sen nerelisin?' O da, 'Londra' dedi. Ben de, 'O zaman Londra'yı mı tutayım?' dedim. O da, 'Hayır, Londra'da bir sürü takım var' dedi. Ben de, 'Anne, sen nerelisin?' dedim. O da, 'Norwich' dedi. Ben de, 'Norwich'te bir futbol takımı var mı?' dedim. O da, 'Evet' dedi. Ben de, 'İşte benim takımım bu' dedim. O zamandan beri ortada pek bir şey yoktu. 1984'te Milk Cup'ı kazandık. Artık adına Milk Cup bile denmiyor ama yükselişteyiz. Yükselmeye devam ediyoruz. Carrow Road'a birkaç kez gittim ve Norwich'i seviyorum; bu, yükseleceğimiz yıl. Benim tahminim bu."