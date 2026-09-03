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Hugh Jackman, Ryan Reynolds'ın Wrexham'daki başarısının ardından Norwich City'den hisse satın almak için görüşmeler yürütüyor
Carrow Road'da Hollywood devrimi
Les Miserables ve The Greatest Showman’daki ikonik rolleriyle tanınan Avustralyalı oyuncu, İngiliz futboluna yatırım yapan A sınıfı ünlülerden oluşan büyüyen listeye katılmak istediğini açıkladı. Ebeveynleri sayesinde Britanya vatandaşlığı da bulunan Jackman, annesi Grace’in aslen Norwichli olması nedeniyle hayatı boyunca Norwich City taraftarı oldu.
Futbol kulübü sahipliğine olası girişimi hakkında talkSPORT'a konuşan Jackman, tribünden yönetim kuruluna geçme konusunda ciddi olduğunu net şekilde ortaya koydu ve şunları söyledi: "Çok ama çok ilgiliyim ve bunu şu anda konuşuyoruz. Bunu ilk öğrenen sizsiniz. Küçük bir özel haber oldu. Ryan adına sevindim, sen kendi işini yap, ben tamamen Norwich City’den yanayım."
- AFP
Wrexham modelinden ilham alarak
Jackman'ın ilgisi, Reynolds ve McElhenney'nin Wrexham'daki inanılmaz başarısıyla tetiklenmiş gibi görünüyor. Devralmalarından bu yana Galler kulübü National League'den League One'a yükseldi ve bu süreçte küresel bir markaya dönüştü. Jackman ile Reynolds'ın çok yakın arkadaş ve rol arkadaşı oldukları biliniyor; ikili kısa süre önce gişe rekorları kıran Deadpool and Wolverine'de birlikte çalıştı.
Çocukluk dönemindeki kulüple bağını anlatan Jackman, aile köklerinin takım tercihinde nasıl etkili olduğunu açıkladı. "Avustralya'da büyürken İngiliz ve Avustralya'ya göç etmiş ebeveynlerim vardı" dedi. "FA Cup'ı izlerdik. Gece saat 3'te ayakta kalmamıza izin verilen tek şey buydu. Önce yatağa gitmek zorundaydık, sonra izlememiz için uyandırılırdık. Böylece Arsenal ve diğer tüm takımları görüyordum ve kendi kendime, 'Bir takım seçmem gerek' diyordum."
Championship sezonu için iyimserlik
Philippe Clement yönetiminde Norwich'in mevcut sezona sendeleyerek başlamasına rağmen Jackman, kulübün gidişatı konusunda iyimserliğini koruyor. Kanaryalar, sezona zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra Championship puan tablosunda şu anda 20. sırada yer alıyor; ilk dört maçında sadece bir galibiyet alırken üç de yenilgi yaşadı.
Jackman'ın kulübe olan tutkusu, son dönemdeki formundan etkilenmiş değil ve şimdiden sezonun geri kalanı için iddialı söylemlerde bulunuyor. Takımı neden seçtiğine dair nostaljik gerekçesini şöyle paylaştı: "Dedim ki, 'Baba, sen nerelisin?' O da, 'Londra' dedi. Ben de, 'O zaman Londra'yı mı tutayım?' dedim. O da, 'Hayır, Londra'da bir sürü takım var' dedi. Ben de, 'Anne, sen nerelisin?' dedim. O da, 'Norwich' dedi. Ben de, 'Norwich'te bir futbol takımı var mı?' dedim. O da, 'Evet' dedi. Ben de, 'İşte benim takımım bu' dedim. O zamandan beri ortada pek bir şey yoktu. 1984'te Milk Cup'ı kazandık. Artık adına Milk Cup bile denmiyor ama yükselişteyiz. Yükselmeye devam ediyoruz. Carrow Road'a birkaç kez gittim ve Norwich'i seviyorum; bu, yükseleceğimiz yıl. Benim tahminim bu."
- Getty Images Sport
Ünlü kulüp sahiplerinden oluşan seçkin bir listeye katılıyor
£100 milyon servete sahip olduğu bildirilen Jackman, hissenin büyüklüğünü ya da işleme konu olan mali tutarı açıklamadı ancak yapacağı herhangi bir yatırım, onun İngiliz futbolunda yönetim kurullarında yer alan yüksek profilli isimlerin giderek kalabalıklaşan arasına katılması anlamına gelecek. Tom Brady şu anda Birmingham City'de azınlık hissedarı konumunda bulunurken, JJ Watt da Burnley'e yatırım yaptı. Öte yandan Leeds United'ın hissedarları arasında Will Ferrell yer alırken, küresel müzik ikonu Ed Sheeran da Ipswich Town'da azınlık hissesi sahibi.
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