The Athletic'in haberine göre, Premier Lig kulübü Brighton & Hove Albion, 19 yaşındaki savunma oyuncusunun ana kulübü Tottenham Hotspur'a resmi bir transfer teklifi sundu.
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HSV'ye dönüşü kesin olarak suya düştü! Luka Vuskovic'in yeni bir kulüp bulduğu söyleniyor
Bu transferin bedelinin 35 milyon avroya (30 milyon sterlin) yakın bir rakam olması bekleniyor; anlaşma sağlanırsa Vuskovic, şu anda devam eden Dünya Kupası turnuvasının ardından Seagulls’a katılacak. Ancak Spurs’un bu kadar düşük bir teklifi kabul edip etmeyeceği şüpheli görünüyor; kulübün kabul edilebilir sınırı daha önce 60 milyon avro olarak belirlenmişti.
The Athletic'e göre Vuskovic ise Brighton'a transfer olmayı oldukça olası görüyor; Sky'ın verdiği bilgilere göre, sözlü olarak tam bir anlaşma bile sağlanmış durumda.
The Athletic'e göre, Tottenham'ın ilgilendiği Jan Paul van Hecke'nin Spurs'a katılması ve bunun karşılığında Vuskovic'in Brighton'a gitmesi şeklinde bir takas anlaşması da mümkün olabilir.
19 yaşındaki oyuncunun Premier League içinde kesin bir transferi, özellikle Hamburger SV için ağır bir darbe olacaktır. Kulüp, geçtiğimiz sezon Hırvat oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmış ve son zamanlarda kiralama anlaşmasının devam etmesine dair sessizce umut beslemişti.
Vuskovic ise, Rothosen'de bir yıl daha kalmaya hiç de karşı olmadığını defalarca vurgulamıştı. Böylece, HSV ile kalıcı sözleşmesi olan ancak son yıllarda tartışmalı bir doping cezasını çekmek zorunda kalan kardeşi Mario ile nihayet birlikte forma giyebilecekti. Mario Vuskovic, 15 Kasım 2026'dan itibaren tekrar oynama hakkına sahip olacak.
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Birçok üst düzey kulüp, Luka Vuskovic'in transferiyle ilgileniyor
Geçtiğimiz sezonda, küçük kardeşi Luka, Almanya'nın en üst liginde en büyük sürprizlerden biri oldu ve kısa sürede Bundesliga'nın en iyi stoperlerinden biri olarak kendini kanıtladı. Hamburg'da teknik direktör Merlin Polzin yönetiminde tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak yer aldı ve tüm turnuvalarda toplam 30 resmi maça çıktı (altı gol, bir asist).
Sonuç olarak, bu stoper birçok üst düzey kulübün radarına girdi. FC Bayern München de 19 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünen kulüpler arasında yer alıyor.
Ayrıca FC Barcelona da Vuskovic ile ilgileniyor gibi görünüyor. Kulüp ile oyuncu arasında ilk görüşmelerin yapıldığı söyleniyor.
Hırvat oyuncunun Tottenham Hotspur ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor.