HSV'ye dönüşü kesin olarak suya düştü! Luka Vuskovic'in yeni bir kulüp bulduğu söyleniyor

Bu transferin bedelinin 35 milyon avroya (30 milyon sterlin) yakın bir rakam olması bekleniyor; anlaşma sağlanırsa Vuskovic, şu anda devam eden Dünya Kupası turnuvasının ardından Seagulls’a katılacak. Ancak Spurs’un bu kadar düşük bir teklifi kabul edip etmeyeceği şüpheli görünüyor; kulübün kabul edilebilir sınırı daha önce 60 milyon avro olarak belirlenmişti.

The Athletic'e göre Vuskovic ise Brighton'a transfer olmayı oldukça olası görüyor; Sky'ın verdiği bilgilere göre, sözlü olarak tam bir anlaşma bile sağlanmış durumda.

The Athletic'e göre, Tottenham'ın ilgilendiği Jan Paul van Hecke'nin Spurs'a katılması ve bunun karşılığında Vuskovic'in Brighton'a gitmesi şeklinde bir takas anlaşması da mümkün olabilir.

19 yaşındaki oyuncunun Premier League içinde kesin bir transferi, özellikle Hamburger SV için ağır bir darbe olacaktır. Kulüp, geçtiğimiz sezon Hırvat oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmış ve son zamanlarda kiralama anlaşmasının devam etmesine dair sessizce umut beslemişti.

Vuskovic ise, Rothosen'de bir yıl daha kalmaya hiç de karşı olmadığını defalarca vurgulamıştı. Böylece, HSV ile kalıcı sözleşmesi olan ancak son yıllarda tartışmalı bir doping cezasını çekmek zorunda kalan kardeşi Mario ile nihayet birlikte forma giyebilecekti. Mario Vuskovic, 15 Kasım 2026'dan itibaren tekrar oynama hakkına sahip olacak.