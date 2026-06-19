Hoşça kal Igor Protti, Cristiano Lucarelli’nin dokunaklı mektubu: son kucaklaşma ve yerine getirilmesi gereken üç istek

"12 Haziran Cuma, saat 9:42. Scooterla giderken telefonum çaldı. Arayan Igor’du. "Cri, geldim." Ben de: "Ne, pardon?" "Cri, geldim." "Pardon, ne demek istiyorsun?" O: "Yani hakem maçın bitimini çalmak üzere. Birkaç saat ya da birkaç gün meselesi. Mümkünse eve gel."

"Midemde bir sıkışma hissettim, ani bir ağırlık. Nefes almakta zorlandım. Hemen arabayı alıp ona doğru koştum. İçeri girdiğimde onu oturma odasındaki yatakta, bakışları pencereye dönük halde uzanmış buldum. Çok tatlı Daniela bana, "Sizi yalnız bırakayım" dedi, sanki Igor'un başkalarının olmadığı bir ortamda benimle konuşmaya ihtiyacı olduğunu zaten biliyormuş gibi."





"Cri, o an geldiğinde, benim için üç şey yapmanı istiyorum. Birincisi: Bana hediye ettiğin koltuğu geri alıp evine götürmeni istiyorum. Her gün, ikimizin ne kadar yakın olduğumuzu hatırlamanı isterim. İkincisi ve üçüncüsü, diğer her şeyle birlikte, şimdilik bende kalacak… O yatakta birbirimize sarılıp birkaç dakika boyunca ağlamaya başlamamız bir an sürdü. Çok hafiflemiştin: O lanet olası tümörle verdiğin mücadelenin izleri vücudunda çok belirgindi. Ama sen asla pes etmedin. Yaralı bir aslan gibi kızını mihraba götürdün, tıpkı Como’ya karşı oynanan çift final playoff maçında olduğu gibi: topallayarak ama oradaydın, çünkü sonuna kadar direnilir.”





"Şimdi kardeşim, huzur içinde yat. Babanın kucaklamasının tadını çıkar, ama hemen ardından yukarıda Miguel il Moro’yu, Nassi’yi ve Curva Nord “Paradiso”daki tüm dostlarını, Livorno taraftarları ve diğerlerini de dahil olmak üzere, seni seven ama son yıllarda bizden ayrılanları da ara ve selamla; ve özellikle yarın stadyumun üstünden şehrin sana hak ettiği şekilde sunacağı gösterinin tadını çıkar, seni şimdiden özledim, alıngan dostum…."