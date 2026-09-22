Old Trafford'daki çalkantılı durum, Lineker'in sert eleştirilerde bulunmasına yol açtı. The Rest is Football podcast'inde konuşan eski İngiltere milli oyuncusu, kulüp yönetimini hedef aldı. "Manchester United'a bakıyorum ve sorunların tepeden aşağıya indiğini görüyorum" dedi.

Daha sonra kulübün çoğunluk hissedarlarına alaycı bir gönderme yaptı. "Glazer ailesini, suçu üstlerine yıkabilecek kendilerinden bile daha kötüsünü bulup oraya getirdikleri ve bütün eleştirileri onun almasını sağladıkları için tebrik etmem gerekiyor: Jim Ratcliffe" diye devam etti Lineker. "Bence pek hoş bir insan değil ve şu anda yönetiliş şekliyle tam anlamıyla karmakarışık bir futbol kulübü. Bu yüzden, her şeyi kendilerinden uzaklaştırdıkları için Glazerları tebrik etmek lazım!"

Lineker ayrıca Manchester United'ı saran yapısal sorunlara da dikkat çekti; çökmekte olan altyapıya ve sürdürülebilir ilerleme eksikliğine işaret etti. "O kulüp biraz dağınık bir halde. Yıkılmakta olan bir stadınız var, çeşitli konularla ilgili her türden şikayet var" diye ekledi. "Sonuçlar ortada, istikrarsızlık yeniden geri dönmüş gibi görünüyor. Teknik direktörü birçok kez desteklediler ve bu onlar için işe yaramadı ama tepeden aşağıya sızan bir şeyler olmalı."



