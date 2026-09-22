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'Hoş olmayan bir insan!' - Gary Lineker, Sir Jim Ratcliffe'e sert çıktı ve Manchester United'ı 'tam bir karmaşa' olarak niteledi
Ratcliffe'in balayı dönemi sona eriyor
Ratcliffe, Şubat 2024'te azınlık hisse satın alıp futbol operasyonlarının kontrolünü üstlendiğinde Old Trafford'a ilk etapta iyimserlik getirmişti. Ancak saha dışındaki bir dizi tartışmalı karar ve sahadaki sıkıntıların sürmesi sonrası bu iyi niyet hızla ortadan kalktı. Taraftarların hoşnutsuzluğu, eylül ayındaki Manchester derbisi yenilgisinde yakın zamanda taşma noktasına ulaştı ve protestolar doğrudan kulübün sahipliğini hedef aldı.
Taraftarlar, toplu personel işten çıkarmaları, maç günü bilet fiyatlarındaki artış ve ağırlama koltuklarını genişletmek amacıyla sezonluk kombine yerlerinin değiştirilmesi nedeniyle derin bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ayrıca göçmenlikle ilgili son yorumlar, birkaç taraftar grubunun Ratcliffe'in istifasını talep etmesine yol açtı ve bu durum, onun 100 bin kişilik yeni bir stadyum inşa etme yönündeki iddialı planlarını tamamen gölgede bıraktı.
- Getty Images Sport
Lineker, Ratcliffe'i sert şekilde eleştirdi
Old Trafford'daki çalkantılı durum, Lineker'in sert eleştirilerde bulunmasına yol açtı. The Rest is Football podcast'inde konuşan eski İngiltere milli oyuncusu, kulüp yönetimini hedef aldı. "Manchester United'a bakıyorum ve sorunların tepeden aşağıya indiğini görüyorum" dedi.
Daha sonra kulübün çoğunluk hissedarlarına alaycı bir gönderme yaptı. "Glazer ailesini, suçu üstlerine yıkabilecek kendilerinden bile daha kötüsünü bulup oraya getirdikleri ve bütün eleştirileri onun almasını sağladıkları için tebrik etmem gerekiyor: Jim Ratcliffe" diye devam etti Lineker. "Bence pek hoş bir insan değil ve şu anda yönetiliş şekliyle tam anlamıyla karmakarışık bir futbol kulübü. Bu yüzden, her şeyi kendilerinden uzaklaştırdıkları için Glazerları tebrik etmek lazım!"
Lineker ayrıca Manchester United'ı saran yapısal sorunlara da dikkat çekti; çökmekte olan altyapıya ve sürdürülebilir ilerleme eksikliğine işaret etti. "O kulüp biraz dağınık bir halde. Yıkılmakta olan bir stadınız var, çeşitli konularla ilgili her türden şikayet var" diye ekledi. "Sonuçlar ortada, istikrarsızlık yeniden geri dönmüş gibi görünüyor. Teknik direktörü birçok kez desteklediler ve bu onlar için işe yaramadı ama tepeden aşağıya sızan bir şeyler olmalı."
Değişim ve çalkantı içindeki bir kulüp
United'daki istikrarsızlık, teknik direktör değişimindeki yoğunlukta çarpıcı biçimde görülüyor; Michael Carrick kısa süre önce INEOS döneminin üçüncü kalıcı teknik direktörü oldu. Erik ten Hag ve Ruben Amorim'in 15 aylık süre içinde görevden alınmasının ardından Carrick, geçici teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi bileti aldıktan sonra bu yaz görevi kalıcı olarak üstlendi. Ancak bunun ardından hayal kırıklığı yaratan bir transfer dönemi geldi ve kulüp, Elliot Anderson ile Matheus Fernandes gibi önemli hedefleri kaçırdı.
Bu işleyiş bozukluğu artık kulübün akademi hattını da tehdit ediyor. Büyük gelecek vadeden genç yetenek JJ Gabriel'in transfer talebinde bulunduğu bildirildi; ailesi, United'ın Real Madrid, Barcelona ve Manchester City gibi Avrupa devlerinin çok gerisinde kaldığına inanıyor. Lineker de bu ayrılık dalgasına değinerek şunları söyledi: "Genç yaşta oyuncuları kaybediyorlar, görünen o ki bu yaşanmaya devam edecek."
- Getty/GOAL
Baskı, milli maç arasındayken artıyor
Manchester United, mevcut milli araya Premier Lig'deki ilk beş maçından yalnızca hayal kırıklığı yaratan beş puan çıkarıp 12. sıraya gerilemiş halde giriyor. Kulüp maçları yeniden başladığında Carrick'i, bir yandan Old Trafford'daki giderek daha zehirli hale gelen atmosferi yönetirken diğer yandan takımın ligdeki formunu tersine çevirmek için zorlu bir mücadele bekliyor.
Ratcliffe, daha önce mart ayında, Glazer ailesinin maruz kaldığıyla aynı düzeyde bir nefretle karşılaşması halinde çekip gideceği uyarısında bulunmuştu. Sonuçlar duraklamış, altyapı tartışmaları alevlenmiş ve taraftar protestoları şiddetlenmişken, INEOS patronu görev süresinde hızla kritik bir dönemece yaklaşıyor.
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