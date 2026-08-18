Busquets, teknik direktörlük kariyerine doğru ilk resmi adımı atarak Barcelona'ya döndü ve rezerv takım Barça Atlètic'te yardımcı antrenör oldu. Efsanevi eski İspanyol orta saha, Inter Miami'deki döneminin ardından geçen yılın sonunda emekli olmuştu.

Duyuru 17 Ağustos Pazartesi günü yapıldı ve kulübe dönüşü doğrulandı. Busquets artık sahada değil, çizgide Katalan devinde görev yapacak. Bu hamle, kulüpten yalnızca üç yıl uzak kaldıktan sonra Barcelona'ya duygusal bir dönüş anlamına geliyor.