Getty Images Sport
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Hoş geldin, Busi! Barcelona efsanesi Sergio Busquets, yeni antrenörlük göreviyle Camp Nou'ya geri dönüyor
Busquets, antrenörlük göreviyle Barcelona'ya geri döndü
Busquets, teknik direktörlük kariyerine doğru ilk resmi adımı atarak Barcelona'ya döndü ve rezerv takım Barça Atlètic'te yardımcı antrenör oldu. Efsanevi eski İspanyol orta saha, Inter Miami'deki döneminin ardından geçen yılın sonunda emekli olmuştu.
Duyuru 17 Ağustos Pazartesi günü yapıldı ve kulübe dönüşü doğrulandı. Busquets artık sahada değil, çizgide Katalan devinde görev yapacak. Bu hamle, kulüpten yalnızca üç yıl uzak kaldıktan sonra Barcelona'ya duygusal bir dönüş anlamına geliyor.
Sabbatical dönemi Belletti ortaklığıyla sona erdi
Ekim ayında Inter Miami'nin New England Revolution ile oynadığı maçın ardından emekliliğini açıkladıktan sonra Busquets'e, mixed zone'da teknik direktörlüğe adım atmayı planlayıp planlamadığı soruldu.
Busquets o dönemde, "Gelecekte evet, diye düşünüyorum ama şimdilik bir yıllık ara vermeyi tercih ediyorum" dedi. Oyundan birkaç ay uzak kalıp dinlenen efsane isim, teknik ekibe katılarak antrenörlüğe ilk adımını attı.
Busquets, mevcut başantrenör Belletti'nin teknik ekibine katılacak. Belletti'ye yardımcı olurken aynı zamanda UEFA antrenörlük lisanslarını tamamlamak için çalışacak ve üst düzey teknik direktörlük belgelerini almayı hedefleyecek.
Yeni nesil yeteneklerin gelişimi
Barça Atlètic, La Masia'nın genç akademisinden ziyade Barcelona'nın resmî "B takımı" olan rezerv ekibi olarak görev yapıyor. Takım şu anda, daha önce ikinci kademede yer aldıktan sonra yeniden yükselmeyi hedefleyerek İspanya'nın dördüncü ligi Segunda Federacion'da mücadele ediyor.
- Getty Images Sport
İspanyol ikon için sonraki adımlar
Busquets, Barcelona'nın bir sonraki yetenek kuşağını geliştirme çalışmalarında Belletti'ye yardımcı olma görevine hemen başlayacak. Ana odağı, rezerv takımın İspanya lig sisteminde yeniden yukarı tırmanma mücadelesine rehberlik etmek olacak.
Eş zamanlı olarak eski orta saha oyuncusu, UEFA lisanslarını almak için antrenörlük kurslarında ilerleme kaydedecek. Bu görevlendirme, sonunda A takım düzeyinde bir teknik direktör olarak göreve yükselme hedefinin temelini atıyor.
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