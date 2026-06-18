AFP
Çeviri:
"Hoş bir konuşma değildi" - Robin van Persie'nin Feyenoord'dan kovulmasının nedeni, yönetici kurulunun Giovanni van Bronckhorst'un eski Manchester United ve Arsenal yıldızından "daha başarılı" olacağına ikna olması olarak açıklandı
Verilere dayalı değerlendirme, Van Persie’nin ayrılmasına yol açtı
Feyenoord, kulübün “son 12 ayın ayrıntılı bir değerlendirmesi” olarak nitelendirdiği bir inceleme sonrasında Van Persie’nin görev süresini sonlandırdı. Rigaux’ya göre, değerlendirme sonuçları performans seviyelerinde belirgin bir düşüş ve PSV ile aradaki farkın giderek açıldığını ortaya koydu. Rigaux, kulübün analizinin kazanma olasılığı ve Feyenoord’un maçlar sırasında sergilediği hakimiyet düzeyi gibi çeşitli performans göstergelerine odaklandığını belirtti.
Veriler, kulüp yönetimini takımın gidişatının yanlış yönde ilerlediğine ikna etti. Sonuç olarak Feyenoord, eski Hollanda milli oyuncunun kulübün en ikonik isimlerinden biri olmasına rağmen onunla yoluna devam etmeme kararı aldı.
- AFP
Rigaux bu kararı açıklıyor
Rigaux, bu kararın sezon boyunca toplanan objektif kanıtlara dayandığını vurguladı. Feyenoord yöneticisi ayrıca Van Persie’ye kararın nasıl bildirildiğini de açıkladı.
FR12'nin aktardığına göre, "Gerçeklere ve rakamlara dayanarak son on iki ayı objektif bir şekilde analiz ettik," dedi. "Geçen sezon performansın düşüş eğiliminde olduğunu ve PSV ile aradaki farkın açıldığını gözlemledik. Bu nedenle Robin ile devam etmeme kararı aldık.
"Bu kararı, ancak rakamları siyah beyaz gördüğümüzde verdik. Kararlarımızı tam bir inançla alıyoruz. Kesin analiz detaylarını burada paylaşmayacağım. Geriye değil, ileriye bakmak istiyoruz. Konuyu kurum içinde ilgili kişilerle görüşeceğiz. Pazar sabahı kendisine şahsen haber verdik. Hoş bir konuşma değildi; insani açıdan, yapılabilecek en zor şeydi."
Van Bronckhorst yeni bir sayfa açıyor
Feyenoord, teknik direktörlük görevini Van Bronckhorst’a verdi; Sipke Hulshoff da teknik kadroya katıldı. Rigaux, bu ikiliyle görüşmelerin ancak Van Persie’nin ayrılışının kesinleşmesinden sonra başladığını söyledi.
Yönetici, yeni teknik kadroya olan güvenini şu sözlerle dile getirdi: “Bunun ardından Gio ve Sipke ile görüştük. Bu görüşmeler ve analizler sırasında, Robin’le çalışmaya kıyasla onlarla birlikte yapısal olarak daha başarılı olacağımıza dair inancımız daha da pekişti. Bu değerlendirmede, maçı kazanma şansına ilişkin birçok parametre olduğu kadar, sahada görmek istediğimiz hakimiyet de dikkate alındı. Geçen sezon bu hakimiyet yoktu ve veriler bunu çok net bir şekilde ortaya koydu.”
- AFP
Van Bronckhorst, bu kararı gerekçelendirme baskısıyla karşı karşıya
Van Bronckhorst’tan artık, Feyenoord’un Van Persie döneminde eksik olduğunu düşündüğü iyileştirmeleri sağlaması bekleniyor. Dikkatler artık yeni teknik direktörün kadroyu güçlendirme planlarına yönelecek; Feyenoord’un, çeşitli pozisyonları güçlendirmek amacıyla transfer piyasasına girerek bir dizi oyuncu transfer etmesi bekleniyor.