"Hoş bir konuşma değildi" - Robin van Persie'nin Feyenoord'dan kovulmasının nedeni, yönetici kurulunun Giovanni van Bronckhorst'un eski Manchester United ve Arsenal yıldızından "daha başarılı" olacağına ikna olması olarak açıklandı

Feyenoord, kulübün “son 12 ayın ayrıntılı bir değerlendirmesi” olarak nitelendirdiği bir inceleme sonrasında Van Persie’nin görev süresini sonlandırdı. Rigaux’ya göre, değerlendirme sonuçları performans seviyelerinde belirgin bir düşüş ve PSV ile aradaki farkın giderek açıldığını ortaya koydu. Rigaux, kulübün analizinin kazanma olasılığı ve Feyenoord’un maçlar sırasında sergilediği hakimiyet düzeyi gibi çeşitli performans göstergelerine odaklandığını belirtti.

Veriler, kulüp yönetimini takımın gidişatının yanlış yönde ilerlediğine ikna etti. Sonuç olarak Feyenoord, eski Hollanda milli oyuncunun kulübün en ikonik isimlerinden biri olmasına rağmen onunla yoluna devam etmeme kararı aldı.