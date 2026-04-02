"Homofobik hakaretler bizim için normal": Gianluca Prestianni, Vinicius Junior ile yaşanan olayı önemsizleştirerek yeni bir skandala yol açtı

Devam eden soruşturmalar nedeniyle UEFA, Arjantinli oyuncuyu rövanş maçında geçici olarak men etti; Benfica bu maçı 1-2 kaybetti ve sonunda turnuvadan elendi. "Rövanş maçında oynayamamam beni çok üzdü," diyen Prestianni, sonunda kendini mağdur olarak görüyor: "Hiç söylemediğim bir şey için cezalandırıldım. Hiçbir kanıt olmadan yargılandım ve cezalandırıldım."

UEFA'nın nihai kararı henüz açıklanmadı, ancak Prestianni yaptığı açıklamalarla, insan onurunun ihlal edilemeyeceğini belirten 14. maddeyi dolaylı olarak ihlal ettiğini kabul etmiş oldu. Bu durumda asgari ceza, on maçlık bir men cezası olacaktır.

Yine de Prestianni "çok rahat, çünkü beni tanıyan herkes nasıl bir insan olduğumu bilir ve bu bana yeter. Kulübe de çok minnettarım, çünkü bana inandı ve her açıdan destek oldu. Takım arkadaşlarım kapılar ardında bana desteklerini gösterdiler ve bu, bir Instagram hikayesi paylaşmaktan çok daha fazla anlam ifade ediyor benim için."