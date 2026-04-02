Benfica'nın profesyonel futbolcusu Gianluca Prestianni, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid'e karşı oynanan karşılaşmada Vinicius Junior ile yaşanan olayın ardından, Brezilyalı oyuncuya ırkçı hakaretlerde bulunduğu yönündeki suçlamalar üzerine ilk kez kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında sözlerini hafifletmeye çalıştı, ırkçılık suçlamalarını kesin bir dille reddetti ve Kylian Mbappé'ye de sert çıkıştı.
"Homofobik hakaretler bizim için normal": Gianluca Prestianni, Vinicius Junior ile yaşanan olayı önemsizleştirerek yeni bir skandala yol açtı
"Mbappe bana 'lanet olası ırkçı' mı diyor?" diye bağırdı Prestianni, Telefe'ye verdiği röportajda Fransız süperstar ve Real Madrid oyuncularına yönelik olarak. "Bana ırkçı diyorlar, oysa ben hiç ırkçı olmadım ve asla da olmayacağım. Seni konsantrasyonunu bozmak için hakaret ediyorlar, ama ben buna asla tepki göstermem; aksine, önemli olan sahada kendini kanıtlamaktır."
İspanyol basınının haberlerine göre, Mbappe maçın ardından kulüp soyunma odasında "25 numaralı oyuncu Vini'ye beş kez maymun dedi. Bunu kendi gözlerimle gördüm" diye ısrarla iddia etmişti. İspanyolca "mono" kelimesi maymun anlamına gelir, ancak Prestianni'ye göre Mbappe yanlış duymuş.
Prestianni: "Biz Arjantinliler için bu sıradan bir hakaret!"
Bunun yerine, 20 yaşındaki oyuncu maç sırasında rakibi Vinicius Junior'a, eliyle formasını tutarak sadece "cagon" (korkak) ve "maricon" (ibne) diye seslenmiş; ancak bunun "biz Arjantinliler için normal bir hakaret olduğunu" eklemişti.
"Vinicius ile aynı ten rengine sahip takım arkadaşlarım da oldu ve hiçbiriyle hiçbir zaman bir sorun yaşamadım – tam tersine," diye devam etti Prestianni. "Sonra beni homofobik olarak nitelendirmeye başladılar, bu çok ileri gitmişti. İnsanların sadece gerçeğe uymayan şeyler hakkında drama yaratmak istediklerini hissettim."
Prestianni on maçlık ceza alacak mı?
Devam eden soruşturmalar nedeniyle UEFA, Arjantinli oyuncuyu rövanş maçında geçici olarak men etti; Benfica bu maçı 1-2 kaybetti ve sonunda turnuvadan elendi. "Rövanş maçında oynayamamam beni çok üzdü," diyen Prestianni, sonunda kendini mağdur olarak görüyor: "Hiç söylemediğim bir şey için cezalandırıldım. Hiçbir kanıt olmadan yargılandım ve cezalandırıldım."
UEFA'nın nihai kararı henüz açıklanmadı, ancak Prestianni yaptığı açıklamalarla, insan onurunun ihlal edilemeyeceğini belirten 14. maddeyi dolaylı olarak ihlal ettiğini kabul etmiş oldu. Bu durumda asgari ceza, on maçlık bir men cezası olacaktır.
Yine de Prestianni "çok rahat, çünkü beni tanıyan herkes nasıl bir insan olduğumu bilir ve bu bana yeter. Kulübe de çok minnettarım, çünkü bana inandı ve her açıdan destek oldu. Takım arkadaşlarım kapılar ardında bana desteklerini gösterdiler ve bu, bir Instagram hikayesi paylaşmaktan çok daha fazla anlam ifade ediyor benim için."
Gianluca Prestianni: 2025/26 Sezonu Performans İstatistikleri
Yarışma
Maçlar
Goller
Asistler
Lig Portekiz
22
3
3
Şampiyonlar Ligi
5
-
-
Şampiyonlar Ligi Elemeleri
2
-
-
Süper Kupa
1
-
-
Portekiz Kupası
2
-
-
Allianz Kupası
2
-
-