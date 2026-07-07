Hollywood oyuncusu mu? Cristiano Ronaldo, “Tüm Zamanların En İyisi” (GOAT) rakibi Lionel Messi’nin asla başaramayacağı bir şeyi neden başarabileceğini anlattı

Jackpot City Casino ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Petit, Ronaldo’nun futbolu bıraktıktan sonra sinema sektöründe bir kariyere son derece uygun olduğunu öne sürdü. 1998 Dünya Kupası şampiyonu, Ronaldo’nun spot ışıklarına karşı doğal çekiciliğinin onu “gösteri dünyası” için ideal bir aday haline getirdiğine inanıyor; Petit, bu yolun tüm efsanevi futbolcular için açık olmadığını vurguluyor.

Petit, kendi nesillerinin en büyük iki oyuncusunun kişiliklerini karşılaştırarak bu görüşünü açıkladı. “Hollywood oyuncusu mu? Ronaldo ne isterse yapabilir. Lionel Messi için durum tamamen farklı. Messi’nin şov dünyasına gireceğini sanmıyorum; konuşmayı ya da soruları yanıtlamayı sevmez. O spot ışıklarından uzak dururken, Ronaldo ise spot ışıklarının altında olmayı sever. Bence Ronaldo kesinlikle bir aktör olabilir. Ama Messi’nin bunu yapabileceğini düşünemiyorum,” dedi Petit.