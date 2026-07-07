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Hollywood oyuncusu mu? Cristiano Ronaldo, “Tüm Zamanların En İyisi” (GOAT) rakibi Lionel Messi’nin asla başaramayacağı bir şeyi neden başarabileceğini anlattı
Ronaldo’nun sinema yıldızı olacağına inanılıyor
Jackpot City Casino ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Petit, Ronaldo’nun futbolu bıraktıktan sonra sinema sektöründe bir kariyere son derece uygun olduğunu öne sürdü. 1998 Dünya Kupası şampiyonu, Ronaldo’nun spot ışıklarına karşı doğal çekiciliğinin onu “gösteri dünyası” için ideal bir aday haline getirdiğine inanıyor; Petit, bu yolun tüm efsanevi futbolcular için açık olmadığını vurguluyor.
Petit, kendi nesillerinin en büyük iki oyuncusunun kişiliklerini karşılaştırarak bu görüşünü açıkladı. “Hollywood oyuncusu mu? Ronaldo ne isterse yapabilir. Lionel Messi için durum tamamen farklı. Messi’nin şov dünyasına gireceğini sanmıyorum; konuşmayı ya da soruları yanıtlamayı sevmez. O spot ışıklarından uzak dururken, Ronaldo ise spot ışıklarının altında olmayı sever. Bence Ronaldo kesinlikle bir aktör olabilir. Ama Messi’nin bunu yapabileceğini düşünemiyorum,” dedi Petit.
- Getty Images Sport
GOAT rakiplerinin zıt yolları
Messi genellikle daha çekingen bir tavırla ayaklarıyla konuşmayı tercih ederken, Ronaldo ise kamuoyundaki imajına ve pazarlama değerine büyük ölçüde dayanan küresel bir marka oluşturmuştur. Bu karakter farkı, Petit’in Al-Nassr forvetinin Los Angeles’ta başarılı olacağına inanmasının nedenidir; oysa Inter Miami yıldızının sinema setlerinin ve basın toplantılarının getirdiği taleplerden kaçınacağı düşünülmektedir.
Ronaldo, futbol kariyerinin son dönemlerine yaklaşmış olsa da hâlâ gündemin merkezinde yer alıyor. 2026 Dünya Kupası’nda İspanya’ya karşı 1-0’lık üzücü bir yenilgiyle son 16 turunda elenen 41 yaşındaki yıldızın gözyaşları görülse de, maç sonrası yaptığı açıklamalar, bir sonraki adımını düşünürken bile bu büyük sahnenin ihtişamına hâlâ değer verdiğini gösteriyor.
Dünya Kupası’nın geleceğine ilişkin endişeler
Ronaldo’nun olası oyunculuk kariyerine dair tartışmanın ötesinde, Petit uluslararası futbolun altyapısı konusunda da ciddi endişelerini dile getirdi. Dünya Kupası’nın ev sahipliği rotasyonunun uzun vadeli sürdürülebilirliğini sorguladı ve özellikle Suudi Arabistan’da düzenlenecek olan 2034 turnuvasının ötesine baktı. Petit, FIFA’nın futbolu yeni ve geleneksel olmayan pazarlara yayma girişimleri konusunda şüpheci olmaya devam ediyor.
"Şu anda en büyük sorun, Suudi Arabistan'dan sonra Dünya Kupası'nı kim düzenleyecek?" diye sordu Petit. "Bunu düzenlemek ve kamu parasını kullanmak için gerekli paraya kim sahip? FIFA, Hindistan ve Çin'i futbol endüstrisinin bir parçası olmaya ikna etmek için elinden geleni yapıyor, ancak bu onların kültürüne uymuyor. Hindistan'da en popüler spor kriket ve bu ülkede futbol hiçbir zaman tutmadı. Çin’de ise oyuncular genellikle yurtdışına çıkmıyor. Asıl soru şu: 2034’ten sonra ne olacak?"
- AFP
CR7 için son perde mi?
İster Hollywood’a yönelsin ister spor dünyasında kalsın, Ronaldo’nun varlığı tartışmaların odak noktası olmaya devam ediyor. Hatta bazıları, teknik direktörlük görevine geçerek bu dünyayla bağını sürdürebileceğini öne sürdü. Roberto Martinez’in ayrılmasının ardından Jeff Stelling gibi yorumcular, Ronaldo’nun Portekiz milli takımının başına geçmesi halinde her maçta kendi rolünü oynayabileceğini şaka yollu olarak dile getirdi.
Şu an için efsanevi forvet, ailesiyle birlikte düşünmek için zaman ayırıyor. 2026’nın kendisi için son Dünya Kupası olacağını belirten beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan futbolcunun önünde birçok seçenek bulunuyor.
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