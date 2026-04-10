Red Dragons'ın dünya çapındaki popülaritesini gözler önüne seren bir adımla FX, "Welcome to Wrexham" dizisinin üç sezon daha uzatıldığını doğruladı. Bu benzeri görülmemiş çok yıllık anlaşma, kulübün İngiliz futbol piramidindeki yolculuğunu takip eden bu "fly-on-the-wall" tarzı dizinin en az sekizinci sezona kadar çekilmeye devam edeceğini garanti ediyor.

Bu duyuru, hayranları için mükemmel bir zamanda geldi; merakla beklenen 5. sezonun prömiyerinden sadece bir ay önce açıklandı. Beşinci sezonun 14 Mayıs'ta FX ve Hulu'da iki bölümlük bir prömiyerle yayınlanması planlanıyor; ardından haftalık yayınlarla Hollywood ikilisinin yönetimindeki dönüşüm dönemi belgelenmeye devam edecek.