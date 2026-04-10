Hollywood hikayesi devam ediyor! 'Welcome to Wrexham' belgesel dizisi, Ryan Reynolds ve Rob Mac'e büyük bir destek olarak üç sezon daha uzatıldı
Wrexham'a rekor düzeyde destek
Red Dragons'ın dünya çapındaki popülaritesini gözler önüne seren bir adımla FX, "Welcome to Wrexham" dizisinin üç sezon daha uzatıldığını doğruladı. Bu benzeri görülmemiş çok yıllık anlaşma, kulübün İngiliz futbol piramidindeki yolculuğunu takip eden bu "fly-on-the-wall" tarzı dizinin en az sekizinci sezona kadar çekilmeye devam edeceğini garanti ediyor.
Bu duyuru, hayranları için mükemmel bir zamanda geldi; merakla beklenen 5. sezonun prömiyerinden sadece bir ay önce açıklandı. Beşinci sezonun 14 Mayıs'ta FX ve Hulu'da iki bölümlük bir prömiyerle yayınlanması planlanıyor; ardından haftalık yayınlarla Hollywood ikilisinin yönetimindeki dönüşüm dönemi belgelenmeye devam edecek.
Kulüp ve toplum üzerindeki etkisi
FX Entertainment Başkanı Nick Grad, ortaklığın devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dizinin geleneksel spor yayıncılığının sınırlarını nasıl aştığını vurguladı. Grad, dizinin hem futbol kulübü hem de Kuzey Galler toplumu üzerinde ölçülemez bir etki yarattığını belirtti.
Grad, “Welcome to Wrexham’ı yayın hayatına başlattığımızda, televizyonun en başarılı ve sevilen belgesel dizilerinden birini yaratırken, bunun kulüp ve kasaba üzerinde yaratacağı etkiyi hiç tahmin etmemiştik,” dedi. “Bu üç sezonluk yenileme, Rob ve Ryan’ın vizyonunun ve dünya çapındaki hayranlarla kurdukları kalıcı bağın bir kanıtıdır.”
Reynolds ve McElhenney, dizinin yenilenmesine tepki gösterdi
Kulübün eş başkanları Rob McElhenney ve Ryan Reynolds, yayın ortaklarının uzun soluklu desteği için teşekkürlerini dile getirdiler. İkili, belgesel aracılığıyla alt lig futbolunun zorluklarına yeni bir bakış açısı getirerek Wrexham’ı dünya çapında tanınan bir isim haline getirmede önemli bir rol oynadılar.
Eş başkanlar ortak bir açıklamada şunları söyledi: “Bir TV dizisi için üç sezonluk sipariş almak neredeyse duyulmamış bir şey ve bu, Emmy ödüllü belgesel ekibimizin çığır açan çalışmaları, Wrexham AFC'nin durmak bilmeyen yükselişi ve spor tarihinde adını yazdırmak için çok çalışan herkesin çabaları sayesinde mümkün oldu. Her adımda bizimle birlikte olan, bizim kadar cesur ve yorulmak bilmeyen FX ortaklarımıza sonsuza kadar minnettarız. Önümüzdeki yıllarda da Wrexham'ın hikayesini anlatmaya devam edebileceğimiz için çok mutluyuz.”
Premier Lig'e Giden Yol
Önceki sezonlar kulübün National League'den kurtulma mücadelesine ve League Two'daki zaferlerine odaklanırken, yeni bölümlerde çok daha iddialı bir hikâye izlenecek. Yapım ekibi, 5. sezonun kulübün bu kadar kısa bir sürede pek çok kişinin imkânsız gördüğü bir hedefe ulaşma çabasını ayrıntılı olarak ele alacağını doğruladı.
5. sezonun resmi açıklamasına göre, bu sezon "İngiliz Futbol Ligi tarihinde daha önce hiç başarılmamış bir başarı olan, üst üste üç kez yükselmenin ardından Premier Lig'e ulaşma yolunda Wrexham AFC'nin mücadelesini" konu alacak. Üç sezon daha garantilenen diziyle, taraftarlar bu yolculuğun her adımını, ister Hollywood'daki zaferle ister kalp kırıklığıyla bitsin, takip edebilecek.