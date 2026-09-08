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Hollywood'da büyük iş yaptı! Son Heung-min, eski Tottenham yıldızının yeni pazarların kapısını açmasına yardımcı olmasıyla MLS ve LAFC için "çok iyi harcanmış para"
Son, Ohtani'ye Los Angeles'ta katılmak için Tottenham'dan ayrıldı
Son, Spurs'ta geçirdiği unutulmaz 10 yılın ardından California'ya gitmeyi kabul ederken kendisini neyin beklediğini biliyordu. Kuzey Londra'da 17 yıllık kupa hasretine son veren bir Avrupa Ligi şampiyonu kaptan olarak kulüpten ayrıldı.
Kitleler üzerindeki büyük etkisi de hesaba katıldığında, tecrübeli forvetten MLS'te büyük işler bekleniyordu. Kendisine, Inter Miami'de Arjantinli GOAT Lionel Messi'nin yarattığına benzer bir etki yapma görevi verildi.
Yetenekli 34 yaşındaki oyuncunun sahada, en iyilerden biriyle boy ölçüşmesi en başından beri zordu, ancak Los Angeles'taki varlığı sportif yeteneğinden çok daha fazlasını ifade ediyor.
Son, gezegendeki pazarlanabilirliği en yüksek oyunculardan biri ve şimdi kendisini LA Dodgers'ın MLB süperstarı Shohei Ohtani ile aynı şehri paylaşırken buluyor. İki küresel ikon birlikte engellerin yıkılmasına ve ilginin artmasına yardımcı oldu.
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Son, MLS ve LAFC için bir başarı hikâyesi oldu mu?
Bunu göz önünde bulundurarak, 19 gol ve All-Star maçında yer alması da denkleme dahil edildiğinde, Son Hollywood tepelerinin gölgesinde görev yaparken bir başarı hikâyesi oldu mu? Bu soruya yanıt veren eski MLS kalecisi Hislop, futbol fikstürleri ve oranlarının adresi üzerinden GOAL'a özel konuşurken şunları söyledi: “Oldu. Bence kesinlikle oldu.
“Onun hâlâ bu seviyede, özellikle de Major League Soccer'da mücadele etmek için fazlasıyla yeterli olduğunu gösterdi. Ayrıca Asya pazarını MLS'e açma açısından, özellikle de Los Angeles'taki büyük Asyalı nüfus bakımından.
“Bence yatırım perspektifinden de, değer perspektifinden de bu çok iyi harcanmış bir para oldu. Ve oyun açısından da bu, Major League Soccer için çok iyi harcanmış bir paraydı.”
Son, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zamanının tadını çıkarıyor
Ünlü statüsünün tamamen farkında olan ve bundan hiçbir zaman kaçmaya çalışmayan Son, ABD'deki zamanının tadını çıkarıyor. Kısa süre önce GOAL'e, dünya genelinde milyonlarca insan için bir rol model haline gelmesi hakkında şunları söyledi: “Dürüst olmam gerekirse, bunun asla kanıksandığını hissetmiyorum.
“İnsanların söylediklerimi dinlemek ya da yaptıklarımla ilgili pek çok şeyi görmek istediğini biliyorum ve buna çok açığım. Bence insanlar ne yaptığımızı, ne ortaya koyduğumuzu bilmeyi hak ediyor, çünkü inanılmaz bir destek veriyorlar. Elimden geldiğince zaman ayırmaya çalışıyorum. Bu sorumluluğu gerçekten üstleniyorum.”
Şöyle devam etti: “Herkes benim hayranım olacak diye bir şey yok ama ben yine de kendim olmaya çalışıyorum. Mütevazı olmaya çalışıyorum. Bana her zaman destek veren insanlara karşı minnettar olmaya çalışıyorum. Ben buyum. Tavırlarımda asla sahte bir şey sergilemiyorum.”
- Getty
Opsiyonlar, Son'ı 2029'a kadar LA'de tutabilir
Son’u Seul’den Los Angeles’a, Hamburg, Leverkusen ve Londra üzerinden uzanan hatta taraftarlara sevdiren şey de işte bu mütevazı karakteri oldu. Elinden gelenin her zaman en iyisini vermesiyle ilgili olarak şöyle demişti: “Topu seviyorum. Taraftarları seviyorum ve takım arkadaşlarımı seviyorum.
“Çocukken aşık olmamdan beri, sadece topun peşinden koşarak, topa vurarak ve arkadaşlarımla kutlama yaparak. Sanırım en çok sevdiğim şey bu. Strese girdiğimde her zaman futbol oynarım. Bu yüzden buradayım: Bu spordan keyif alıyorum. Sanırım sonuna kadar, yaptığım tek aşk muhtemelen bu.”
Son futbolu seviyor ve futbol da ona aynı şekilde karşılık veriyor. Sahada ve saha dışında sunabileceği pek çok özellik, Amerika Birleşik Devletleri’nde tümüyle benimseniyor ve kazançlı sözleşmesinde, onu 2029’a kadar mevcut çevresinde tutabilecek uzatma opsiyonları bulunuyor.
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