Son, Spurs'ta geçirdiği unutulmaz 10 yılın ardından California'ya gitmeyi kabul ederken kendisini neyin beklediğini biliyordu. Kuzey Londra'da 17 yıllık kupa hasretine son veren bir Avrupa Ligi şampiyonu kaptan olarak kulüpten ayrıldı.

Kitleler üzerindeki büyük etkisi de hesaba katıldığında, tecrübeli forvetten MLS'te büyük işler bekleniyordu. Kendisine, Inter Miami'de Arjantinli GOAT Lionel Messi'nin yarattığına benzer bir etki yapma görevi verildi.

Yetenekli 34 yaşındaki oyuncunun sahada, en iyilerden biriyle boy ölçüşmesi en başından beri zordu, ancak Los Angeles'taki varlığı sportif yeteneğinden çok daha fazlasını ifade ediyor.

Son, gezegendeki pazarlanabilirliği en yüksek oyunculardan biri ve şimdi kendisini LA Dodgers'ın MLB süperstarı Shohei Ohtani ile aynı şehri paylaşırken buluyor. İki küresel ikon birlikte engellerin yıkılmasına ve ilginin artmasına yardımcı oldu.