Hollanda futbol camiası, hakem Rob Dieperink’in 38 yaşında vefatı nedeniyle şokta. Haberi Hollanda Futbol Federasyonu duyurdu:“Hakem camiası, uluslararası deneyime sahip, çok sevilen bir hakemi, ama her şeyden önce nazik ve işine kendini adamış bir meslektaşını kaybetti. Düşüncelerimiz ailesine, arkadaşlarına ve ona yakın olan herkese yöneliktir.” Polis kaynaklarına atıfta bulunan Hollanda basını, başka kişilerin olaya karıştığının ihtimalinin dışlandığını bildiriyor: Hakem, Amsterdam’ın 160 km doğusundaki Borculo’daki evinde ölü bulundu.
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Hollandalı hakem Dieperink hayatını kaybetti; Crystal Palace-Fiorentina maçının ardından tutuklanmıştı
2017'den beri Eredivisie'de hakemlik yapan ve Euro 2024'te VAR ekibinde yer alan Dieperink, geçtiğimiz Cumartesi günü Go Ahead Eagles ile Apollon arasındaki hazırlık maçını yönetmişti. Corriere.it'in aktardığına göre, Hollandalı hakem Dünya Kupası'nda yine VAR görevlisi olarak görev alacaktı; ancak geçtiğimiz Nisan ayında, Conference League'de Crystal Palace-Fiorentina maçının hakem ekibinde yer aldıktan sonra, 17 yaşındaki bir gence cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla Londra'daki bir otelde tutuklanmıştı. Dava daha sonra delil yetersizliğinden düşürüldü ancak Corriere.it’in aktardığına göre, bu olay Dieperink’i derinden etkiledi ve fiilen Dünya Kupası’ndaki görevinden mahrum kalmasına neden oldu.
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