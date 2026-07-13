Hollandalı hakem Dieperink hayatını kaybetti; Crystal Palace-Fiorentina maçının ardından tutuklanmıştı

2017'den beri Eredivisie'de hakemlik yapan ve Euro 2024'te VAR ekibinde yer alan Dieperink, geçtiğimiz Cumartesi günü Go Ahead Eagles ile Apollon arasındaki hazırlık maçını yönetmişti. Corriere.it'in aktardığına göre, Hollandalı hakem Dünya Kupası'nda yine VAR görevlisi olarak görev alacaktı; ancak geçtiğimiz Nisan ayında, Conference League'de Crystal Palace-Fiorentina maçının hakem ekibinde yer aldıktan sonra, 17 yaşındaki bir gence cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla Londra'daki bir otelde tutuklanmıştı. Dava daha sonra delil yetersizliğinden düşürüldü ancak Corriere.it’in aktardığına göre, bu olay Dieperink’i derinden etkiledi ve fiilen Dünya Kupası’ndaki görevinden mahrum kalmasına neden oldu.







