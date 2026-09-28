Xavi, Hollanda milli takımının teknik direktörü olarak galibiyet hesabını resmen açtı. Görevine Almanya karşısında alınan saygın 1-1'lik beraberlikle başlayan İspanyol çalıştırıcı, pazar akşamı deplasmanda oynanan zorlu maçta takımının Sırbistan'ı 2-1 mağlup ettiğini gördü. Bu sonuç, yeni dönem adına önemli bir dönüm noktası olurken, Xavi'nin liderliğinde devam eden Uluslar Ligi kampanyası için de ivme hissi yarattı. Skor tabelasının etrafındaki pozitif havaya rağmen, efsane orta saha oyuncusu performansa dair değerlendirmesinde ayakları yere basan bir tutum sergiledi.

"Üç puanı almak her zaman en önemli şeydir" diyen Xavi, "Bunu başardığımız için mutluyum. Ama daha iyi oynamalıyız, çünkü özellikle ilk yarıda pres konusunda iyi değildik" ifadelerini kullandı.