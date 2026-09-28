AFP
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Hollanda Teknik Direktörü Xavi, Sırbistan karşısında alınan ilk galibiyetin ardından ‘memnun’ ancak kritik bir taktik değişiklik çağrısı yaptı
Xavi için zaferin ilk tadı
Xavi, Hollanda milli takımının teknik direktörü olarak galibiyet hesabını resmen açtı. Görevine Almanya karşısında alınan saygın 1-1'lik beraberlikle başlayan İspanyol çalıştırıcı, pazar akşamı deplasmanda oynanan zorlu maçta takımının Sırbistan'ı 2-1 mağlup ettiğini gördü. Bu sonuç, yeni dönem adına önemli bir dönüm noktası olurken, Xavi'nin liderliğinde devam eden Uluslar Ligi kampanyası için de ivme hissi yarattı. Skor tabelasının etrafındaki pozitif havaya rağmen, efsane orta saha oyuncusu performansa dair değerlendirmesinde ayakları yere basan bir tutum sergiledi.
"Üç puanı almak her zaman en önemli şeydir" diyen Xavi, "Bunu başardığımız için mutluyum. Ama daha iyi oynamalıyız, çünkü özellikle ilk yarıda pres konusunda iyi değildik" ifadelerini kullandı.
- AFP
Taktiksel gelişimlere odaklanmak
Xavi, Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak galibiyet hesabını resmen açtı. Görevine Almanya karşısında alınan saygın 1-1'lik beraberlikle başlayan İspanyol çalıştırıcı, pazar akşamı zorlu deplasman maçını kayıpsız geçerek takımının Sırbistan'ı 2-1 yenmesini izledi. Bu sonuç, yeni dönem adına önemli bir kilometre taşı niteliği taşırken, onun liderliğinde devam eden Uluslar Ligi kampanyası için de ivme hissi yarattı. Skor tabelası etrafındaki olumlu havaya rağmen efsane orta saha oyuncusu, performansa dair değerlendirmesinde ayakları yere basan bir yaklaşım sergiledi.
"Üç puanı almak her zaman en önemli şeydir" diyen Xavi, "Bunu başardığımız için mutluyum. Ama daha iyi oynamalıyız, çünkü özellikle ilk yarıda pres açısından iyi değildik" ifadelerini kullandı.
Maçın kahramanı Mexx Meerdink'e övgü
Gecenin öne çıkan ismi kuşkusuz Mexx Meerdink'ti. AZ Alkmaar forveti, Oranje adına iki gol atarak farkı yaratan oyuncu oldu ve takımının Sırbistan'dan üç puanla ayrılmasını sağladı. Xavi, genç forvete övgüler yağdırdı ve katkısının yalnızca ceza sahası önündeki bitiriciliğinin çok ötesine geçtiğini vurguladı. Teknik direktör, Meerdink'in taktik disiplini ile çalışma ahlakını Hollanda'nın geceki başarısının kilit unsurları olarak öne çıkardı ve forvetin KNVB'de uygulanmaya başlanan yeni felsefeyi şimdiden benimsediğini ima etti.
Forvetin iki golüyle ilgili konuşan Xavi, "Onun adına çok mutluyum" dedi. "Performansı bizim için sürpriz değil, çünkü özelliklerini biliyorduk. Mexx, nasıl oynamak istediğimizi anlayan çok çalışkan bir oyuncu. Takıma sadece golleriyle değil, çok daha fazla katkı sağladı, gerçi o goller de elbette yardımcı oldu. Takım için yaptığı işler harikaydı."
- AFP
Kalan iki maça bakıldığında
Teknik direktör değerlendirmesini umutlu bir notla tamamlayarak takımın doğru yönde ilerlediği fikrini pekiştirdi. Ufukta Yunanistan'a karşı oynanacak maçlar ve Sırbistan'la rövanş karşılaşması varken, Hollanda'nın bu dersleri pratiğe dökmesi için bolca fırsatı bulunuyor. Önümüzdeki haftanın hedefi, Meerdink gibi oyuncuların bitiriciliğini Xavi'nin talep ettiği sofistike pozisyon oyunuyla birleştirmek olacak. Xavi, "Oyuncular sahada oynadığımız yapı içinde kendilerini rahat hissediyor, dolayısıyla birçok şey de iyi gidiyor" diye ekledi.
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