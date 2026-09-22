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Hollanda Teknik Direktörü Xavi'den Matthijs de Ligt'e mesaj: Man Utd savunmacısı sakatlık kâbusunun ardından dönüşe yaklaşıyor
Uzun süredir beklenen dönüş
Hollandalı stoper, neredeyse bir yıldır resmi maçlarda forma giyemiyor. Geçmeyen sırt sakatlığı, onu ilk olarak Kasım 2025'te sahalardan uzak tuttu ve son derece yıpratıcı bir iyileşme sürecini başlattı. Altı aylık sonuç vermeyen konservatif tedavinin ardından savunmacı, sonunda tıbbi müdahalenin gerekliliğini kabul etti.
De Ligt mayıs ayında ameliyat oldu ve bu karar, 2026 Dünya Kupası'nda yer alma umutlarını resmen sona erdirdi. Şu anda Carrington'da yeniden antrenmanlara başlayan Manchester United yıldızı, fiziksel açıdan önemli ilerleme kaydediyor. Sağlık ekibi, mevcut milli ara sona erdiğinde sonunda yeniden kadro seçimine uygun hale gelmesini bekliyor.
- AFP
Xavi yakından takipte
Uzun süredir sahalardan uzak olmasına rağmen De Ligt, yeni teknik direktör yönetimindeki milli takımın planlarında hâlâ kritik bir yer tutuyor. Almanya, Sırbistan ve Yunanistan'a karşı oynanacak zorlu Uluslar Ligi maçları öncesinde konuşan Barcelona efsanesi Xavi, savunmacının Manchester'daki rehabilitasyon sürecini yakından takip ettiğini doğruladı.
Hollandalı teknik adam, "Evet, onunla ve Manchester United'la iletişim halindeyiz" dedi. "Zor bir dönem geçirdi. Son dönemde Frenkie de Jong ve Xavi Simons'la da temas halindeydim. Tüm oyuncularımıza ihtiyacımız var, özellikle de bu çocuklara."
Stoperin Oranje içindeki statüsünü vurgulayan Xavi, sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi durumda. Nasıl olduklarını kontrol ediyoruz. Kontrol etmek istiyoruz çünkü tüm oyunculara ihtiyacımız var. Bu durumda De Ligt önemli bir oyuncu. Gelecekte de önemli olabilir."
Erken aksiliklerin üstesinden gelmek
Geri dönüş yolu, eski Ajax kaptanını ciddi şekilde sınadı. De Ligt, bu yılın başlarında ameliyat olmayı tercih ettiğinde sosyal medyada derin hayal kırıklığını dile getirmişti. "Altı aylık tedavi ve geri dönmek için sıkı çalışmanın ardından, geriye kalan tek seçenek ameliyattı" diye yazan oyuncu, United'a yardımcı olamamasından ve Dünya Kupası'nı kaçırmasından yakındı.
Manchester United için onun yaklaşan dönüşü savunmada büyük bir takviye anlamına geliyor. Teknik direktör Michael Carrick, diğer ilk takım yıldızlarının iyileşme süreciyle birlikte onun dönüşünü de sabırsızlıkla bekliyor. Fulham ile yakın zamanda 1-1 berabere kalınan maçın ardından Carrick şöyle dedi: "Umarım geri döndüğümüzde Amad [Diallo] grupla birlikte antrenman yapmış olacak. Matta [De Ligt] da form tutmak için çalışıyor."
- Getty Images Sport
Tottenham sınavı bekliyor
Manchester United, Premier League mücadelesine 10 Ekim'de Tottenham Hotspur karşılaşmasıyla yeniden başlayacak. Carrick, De Ligt'in Spurs karşısında oynayacağını garanti etmese de savunmacının takım antrenmanlarına dönmesi, sahalara çıkmasının yakın olduğunu gösteriyor.
Hollandalı oyuncu önümüzdeki haftalarda maç kondisyonunu kanıtlayabilirse, United savunma hattını anında güçlendirecek. Ayrıca yurt içinde başarılı bir dönüş yapması, geleceğe bakan Hollanda'nın Xavi'nin açıklayacağı bir sonraki kadrosu için onu yeniden güçlü bir aday haline getirecek.
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