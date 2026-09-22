Hollandalı stoper, neredeyse bir yıldır resmi maçlarda forma giyemiyor. Geçmeyen sırt sakatlığı, onu ilk olarak Kasım 2025'te sahalardan uzak tuttu ve son derece yıpratıcı bir iyileşme sürecini başlattı. Altı aylık sonuç vermeyen konservatif tedavinin ardından savunmacı, sonunda tıbbi müdahalenin gerekliliğini kabul etti.

De Ligt mayıs ayında ameliyat oldu ve bu karar, 2026 Dünya Kupası'nda yer alma umutlarını resmen sona erdirdi. Şu anda Carrington'da yeniden antrenmanlara başlayan Manchester United yıldızı, fiziksel açıdan önemli ilerleme kaydediyor. Sağlık ekibi, mevcut milli ara sona erdiğinde sonunda yeniden kadro seçimine uygun hale gelmesini bekliyor.



