Hollanda, Eindhoven'da önemli bir taktiksel esneklik sergiledi ve dirençli Sırbistan savunmasını zamanla yıpratarak 2-1'lik galibiyete ulaştı. Xavi Hernandez'in ekibi topa hakim oldu ve yüzde 65 topa sahip olma oranına ulaştı, ancak konuk ekibin doğrudan oyunu karşısında sık sık zorlandı. Teun Koopmeiners, 31. dakikada alan farkındalığını etkili şekilde kullanarak skoru açtı, ancak bu üstünlük uzun sürmedi; Mihajlo Cvetkovic, sadece dört dakika sonra Aleksa Terzic'in ortasını gole çevirerek devre arasından önce skoru eşitledi.
İkinci yarıda Joshua Zirkzee'nin oyuna girişi belirleyici hamle oldu. Forvet oyuncusu, Oranje'nin ilk 45 dakikada eksikliğini hissettiği odak noktasını sağladı ve Tijjani Reijnders'in pasına hareketlenerek 72. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. Sırbistan geç bir beraberlik golü için bastırsa ve toplamda 15 şut çekse de Hollanda savunması direncini korudu ve takımını grupta sekiz puana taşıyarak Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup zirvesindeki Yunanistan'la aynı tempoda kalmasını sağladı.