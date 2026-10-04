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Netherlands v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Hollanda oyuncu puanları, Sırbistan maçında: Joshua Zirkzee ve Teun Koopmeiners hayati önemdeki galibiyeti getirdi

Hollanda
Sırbistan
UEFA Nations League A
Hollanda - Sırbistan

Hollanda, Uluslar Ligi'ndeki yenilmezlik serisini Eindhoven'da Sırbistan'ı zorlu geçen maçta 2-1 mağlup ederek sürdürdü. Teun Koopmeiners ve Joshua Zirkzee'nin golleri, Oranje'nin Mihajlo Cvetkovic'in ilk yarıdaki eşitlik golüne rağmen galibiyete ulaşmasını sağladı.

Hollanda, Eindhoven'da önemli bir taktiksel esneklik sergiledi ve dirençli Sırbistan savunmasını zamanla yıpratarak 2-1'lik galibiyete ulaştı. Xavi Hernandez'in ekibi topa hakim oldu ve yüzde 65 topa sahip olma oranına ulaştı, ancak konuk ekibin doğrudan oyunu karşısında sık sık zorlandı. Teun Koopmeiners, 31. dakikada alan farkındalığını etkili şekilde kullanarak skoru açtı, ancak bu üstünlük uzun sürmedi; Mihajlo Cvetkovic, sadece dört dakika sonra Aleksa Terzic'in ortasını gole çevirerek devre arasından önce skoru eşitledi.

İkinci yarıda Joshua Zirkzee'nin oyuna girişi belirleyici hamle oldu. Forvet oyuncusu, Oranje'nin ilk 45 dakikada eksikliğini hissettiği odak noktasını sağladı ve Tijjani Reijnders'in pasına hareketlenerek 72. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. Sırbistan geç bir beraberlik golü için bastırsa ve toplamda 15 şut çekse de Hollanda savunması direncini korudu ve takımını grupta sekiz puana taşıyarak Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup zirvesindeki Yunanistan'la aynı tempoda kalmasını sağladı.

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    Kaleci ve savunma

    Bart Verbruggen - 7/10

    Kaledeki güven veren varlığıyla Verbruggen, Sırbistan'ı durdurmak için dört kurtarış yaptı. İyi uygulanan bir geçiş hücumunun ardından gelen Cvetkovic golünde görece yapabileceği fazla bir şey yoktu, ancak pas dağıtımı Hollanda'nın Sırbistan'ın ilk baskısını aşmasına yardımcı oldu.

    Virgil van Dijk - 8/10

    100. milli maçına çıktığı bu özel günde kaptan, sükunetin sembolüydü. Savunma hattını otoriteyle yönetti, bire bir mücadelelerini kazandı ve Sırbistan kontra ataklarla tehdit yarattığında bile Hollanda'nın kompakt kalmasını sağladı. 100. maçına çıkan oyuncu için eski günleri hatırlatan bir performanstı.

    Denzel Dumfries - 6/10

    Her zamanki gibi Dumfries sağ kanatta sürekli bir çıkış noktasıydı; genişlik ve fizik gücü sağladı. Son üçüncü bölgede alışılmış nokta atışı ortalarından yoksun kalsa da, Sırbistan'ın geçişlerinde Aleksa Terzic'i takip ederken yaptığı geri koşular kritik öneme sahipti.

    Micky van de Ven - 7/10

    Geri koşu hızını çok etkili kullanan Van de Ven, Hollanda'nın önde kurduğu savunma hattı için adeta kusursuz bir güvence oldu. Birkaç kritik araya girme yaptı ve oyun kurulumuna katkı vermek için orta sahaya çıktığında da oldukça rahat göründü.

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    Orta saha

    Teun Koopmeiners - 8/10

    Juventuslu oyuncu, neden bu kadar değerli görüldüğünü gösterdi; 31. dakikada koşu zamanlamasını kusursuz ayarlayıp açılış golünü kaydetti. Savunma hattıyla hücum arasındaki bağlantıyı kurma becerisi, Hollanda'nın ilk yarıdaki üstünlüğünün itici gücü oldu.

    Tijjani Reijnders - 8/10

    Reijnders takımın yaratıcı kalbiydi ve sonunda Zirkzee'nin galibiyet golü için kritik asisti yaptı. Dikey pasları ve geçiş anlarındaki enerjisi, onu sahadaki en öne çıkan teknik oyuncu haline getirdi.

    Ryan Gravenberch - 6/10

    Liverpullu oyuncudan dengeli bir performans geldi; topu tutmaya ve oyunu yeniden yönlendirmeye odaklandı. Xavi daha doğrudan bir oyun istediği için 60. dakika dolmadan oyundan alındı, ancak maçın ritmini koruma konusunda görevini yerine getirdi.

    Joey Veerman - 6/10

    Veerman, kalabalık Sırbistan orta sahasına karşı pas aralığını oyuna tam olarak yansıtmakta zorlandı. Düzenliydi ancak 59. dakikada kenara gelmeden önce kilidi açacak ölçüde keskin son pasta eksik kaldı.

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    Hücum

    Noa Lang - 5/10

    Lang kanatta oyunu gerçekten alevlendirmeyi başaramadı ve çoğu zaman disiplinli Sırp beşlisinin karşısında izole kaldı. Üç oyuncu değişikliğinin parçası olarak oyundan alınmadan önce isabetli şut çekemedi.

    Mexx Meerdink - 5/10

    Genç santrfor, hücumun odak noktası olarak oyuna etki etmekte zorlandı ve ceza sahası içinde yeterince topla buluşamadı. Hollanda ileri uçta daha fiziksel bir varlık ararken devre arasında oyundan alındı.

    Crysencio Summerville - 6/10

    Summerville, driplingleri ve hızlanmalarıyla zaman zaman ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi ancak son kararları zaman zaman onu aşağı çekti. Maçın sonuna kadar tehdit olmaya devam ederek Sırbistan'ın beklerini meşgul etti.

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    Yedekler ve teknik direktör

    Joshua Zirkzee - 9/10

    Maçın kaderini değiştiren isimdi. Devre arasında oyuna giren Zirkzee, Hollanda hücumunu dönüştürdü. Hareketliliği üst düzeydi ve 72. dakikadaki golünü tecrübeli bir milli oyuncunun özgüveniyle atarak maçın kazandıranı oldu.

    Ruben van Bommel - 6/10

    59. dakikada Lang'ın yerine oyuna girdi ve kanatta takıma taze enerji kattı, son yarım saatte Sırbistan savunmasının genişlemesine yardımcı oldu.

    Jorrel Hato - 6/10

    Genç oyuncudan sağlam bir kısa performans geldi; Hollanda üstünlüğünü korumaya çalışırken savunmanın sol tarafını daha da sağlamlaştırdı.

    Gjivai Zechiel - 6/10

    Orta sahaya taze güç katmak için oyuna alınan Zechiel, pozisyon disiplinini korudu ve son bölümde Samardzic ile Lukic'i baskı altına almaya yardımcı oldu.

    Quinten Timber - N/A

    82. dakikada Reijnders'ın yerine oyuna girdi ve maçın tamamlanmasına katkı sağladı.

    Xavi Hernandez - 8/10

    Taktik açıdan son derece zekiydi. Hernandez, ilk 11'deki hücum üçlüsünden yeterli etki gelmediğini fark etti ve devre arasında Zirkzee'yi oyuna sürerek belirleyici hamleyi yaptı. Saat başındaki üç oyuncu değişikliği de kontrolden çıkmaya başlayan bir maçta yeniden kontrolü ele almasını sağladı.