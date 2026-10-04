Bart Verbruggen - 7/10

Kaledeki güven veren varlığıyla Verbruggen, Sırbistan'ı durdurmak için dört kurtarış yaptı. İyi uygulanan bir geçiş hücumunun ardından gelen Cvetkovic golünde görece yapabileceği fazla bir şey yoktu, ancak pas dağıtımı Hollanda'nın Sırbistan'ın ilk baskısını aşmasına yardımcı oldu.

Virgil van Dijk - 8/10

100. milli maçına çıktığı bu özel günde kaptan, sükunetin sembolüydü. Savunma hattını otoriteyle yönetti, bire bir mücadelelerini kazandı ve Sırbistan kontra ataklarla tehdit yarattığında bile Hollanda'nın kompakt kalmasını sağladı. 100. maçına çıkan oyuncu için eski günleri hatırlatan bir performanstı.

Denzel Dumfries - 6/10

Her zamanki gibi Dumfries sağ kanatta sürekli bir çıkış noktasıydı; genişlik ve fizik gücü sağladı. Son üçüncü bölgede alışılmış nokta atışı ortalarından yoksun kalsa da, Sırbistan'ın geçişlerinde Aleksa Terzic'i takip ederken yaptığı geri koşular kritik öneme sahipti.

Micky van de Ven - 7/10

Geri koşu hızını çok etkili kullanan Van de Ven, Hollanda'nın önde kurduğu savunma hattı için adeta kusursuz bir güvence oldu. Birkaç kritik araya girme yaptı ve oyun kurulumuna katkı vermek için orta sahaya çıktığında da oldukça rahat göründü.