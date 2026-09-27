Bart Verbruggen - 6/10

Brighton kalecisi, Hollanda'nın topa hakim olduğu maçta nispeten sakin bir akşam geçirdi ancak devre arasının hemen ardından Jovic'in bitirici vuruşunu engellemek için yapabileceği fazla bir şey yoktu. Maçı beş kurtarışla tamamladı ve Sırbistan'ın zaman zaman kontra ataklarla tehdit yarattığı anlarda sağlam bir temel sundu.

Virgil van Dijk - 7/10

Kaptan, Sırbistan'ın fiziksel oyun anlayışına karşı savunma hattını yönlendirirken sükunetin simgesi oldu. Takımın pasla çıkış oyununda kilit rol oynadı, deplasman ekibinin tamamladığı toplam 634 pasa katkı verdi ve önde kurulan savunma hattına rağmen savunma geçişinin dengeli kalmasını sağladı.

Jan Paul van Hecke - 6/10

Hollanda'nın maç üzerindeki boğucu hakimiyetini sürdürmesine yardımcı olan savunmacıdan dengeli bir performans geldi. Belgrad'daki düşmanca atmosfere rağmen Sırbistan'ı isabetli sadece altı şutla sınırlayan savunma biriminin parçasıydı.

Micky van de Ven - 7/10

Toparlayıcı hızı, Sırbistan'ın uzun top tehditleriyle başa çıkmada hayati önem taşıdı. Van de Ven'in alan kapatma becerisi, Hollandalı beklerin ileri çıkmasına imkan tanıdı ve takımın, maçın son bölümündeki Sırp baskısını savuştururken yaptığı 51 uzaklaştırmaya önemli katkı sağladı.

Denzel Dumfries - 6/10

Sağ kanatta sürekli çıkış noktası olan kanat bekinin tipik yüksek tempolu performanslarından biriydi. Sırp kanat beklerini kendi sahalarına hapsetmeye yardımcı olan mesaisinin ardından 80. dakikada oyundan alındı.