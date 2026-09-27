Hollanda, Stadion Rajko Mitic'te Sırbistan'ı 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı; bu sonuç, teknik direktör Xavi Hernandez için de önemli bir dönüm noktası oldu. Portakallar topa hükmetti, yüzde 67 oranında topa sahip oldu ve tam 25 şut çekti, ancak ikinci yarının başındaki erken şokun ardından sonuca ulaşmak için ciddi şekilde mücadele etmek zorunda kaldı. Fark yaratan isim Mexx Meerdink oldu; genç yaşına rağmen büyük bir soğukkanlılık sergileyerek ilk yarıda penaltıyı gole çevirdi ve maçın ilerleyen bölümünde belirleyici dokunuşu yaptı.
Sırbistan dirençli bir görüntü ortaya koydu, özellikle de devre arasının ardından Luka Jovic'in yeniden başlama düdüğünden yalnızca bir dakika sonra ağları bularak Meerdink'in açılış golünü silmesiyle. Ancak Joey Veerman'ın çalışkan performansının öne çıktığı Hollanda orta sahasının taktik üstünlüğü, sonunda ev sahibini yıprattı. Bu galibiyetle Hollanda, Belgrad'da deplasmanda kazanmak için gereken hem yaratıcı kaliteyi hem de mücadele gücünü göstererek 2. Grup'ta zirveye yerleşti.