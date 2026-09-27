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Khaled Mahmoud
Çeviri:

Hollanda oyuncu puanları - Sırbistan maçı: Xavi Hernandez ilk galibiyetini alırken Mexx Meerdink geceye damga vurdu

Hollanda
Sırbistan
UEFA Nations League A
Sırbistan - Hollanda

Mexx Meerdink'in iki golü, Hollanda Teknik Direktörü Xavi Hernandez'e Sırbistan karşısında 2-1'lik çekişmeli galibiyetle ilk zaferini getirdi. Luka Jovic'in ikinci yarıdaki beraberlik golüne rağmen Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nde üç puanı almak için topa sahip olma oranı ve saha hakimiyetinde üstünlük kurdu.

Hollanda, Stadion Rajko Mitic'te Sırbistan'ı 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı; bu sonuç, teknik direktör Xavi Hernandez için de önemli bir dönüm noktası oldu. Portakallar topa hükmetti, yüzde 67 oranında topa sahip oldu ve tam 25 şut çekti, ancak ikinci yarının başındaki erken şokun ardından sonuca ulaşmak için ciddi şekilde mücadele etmek zorunda kaldı. Fark yaratan isim Mexx Meerdink oldu; genç yaşına rağmen büyük bir soğukkanlılık sergileyerek ilk yarıda penaltıyı gole çevirdi ve maçın ilerleyen bölümünde belirleyici dokunuşu yaptı.

Sırbistan dirençli bir görüntü ortaya koydu, özellikle de devre arasının ardından Luka Jovic'in yeniden başlama düdüğünden yalnızca bir dakika sonra ağları bularak Meerdink'in açılış golünü silmesiyle. Ancak Joey Veerman'ın çalışkan performansının öne çıktığı Hollanda orta sahasının taktik üstünlüğü, sonunda ev sahibini yıprattı. Bu galibiyetle Hollanda, Belgrad'da deplasmanda kazanmak için gereken hem yaratıcı kaliteyi hem de mücadele gücünü göstererek 2. Grup'ta zirveye yerleşti.

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    Kaleci ve savunma

    Bart Verbruggen - 6/10

    Brighton kalecisi, Hollanda'nın topa hakim olduğu maçta nispeten sakin bir akşam geçirdi ancak devre arasının hemen ardından Jovic'in bitirici vuruşunu engellemek için yapabileceği fazla bir şey yoktu. Maçı beş kurtarışla tamamladı ve Sırbistan'ın zaman zaman kontra ataklarla tehdit yarattığı anlarda sağlam bir temel sundu.

    Virgil van Dijk - 7/10

    Kaptan, Sırbistan'ın fiziksel oyun anlayışına karşı savunma hattını yönlendirirken sükunetin simgesi oldu. Takımın pasla çıkış oyununda kilit rol oynadı, deplasman ekibinin tamamladığı toplam 634 pasa katkı verdi ve önde kurulan savunma hattına rağmen savunma geçişinin dengeli kalmasını sağladı.

    Jan Paul van Hecke - 6/10

    Hollanda'nın maç üzerindeki boğucu hakimiyetini sürdürmesine yardımcı olan savunmacıdan dengeli bir performans geldi. Belgrad'daki düşmanca atmosfere rağmen Sırbistan'ı isabetli sadece altı şutla sınırlayan savunma biriminin parçasıydı.

    Micky van de Ven - 7/10

    Toparlayıcı hızı, Sırbistan'ın uzun top tehditleriyle başa çıkmada hayati önem taşıdı. Van de Ven'in alan kapatma becerisi, Hollandalı beklerin ileri çıkmasına imkan tanıdı ve takımın, maçın son bölümündeki Sırp baskısını savuştururken yaptığı 51 uzaklaştırmaya önemli katkı sağladı.

    Denzel Dumfries - 6/10

    Sağ kanatta sürekli çıkış noktası olan kanat bekinin tipik yüksek tempolu performanslarından biriydi. Sırp kanat beklerini kendi sahalarına hapsetmeye yardımcı olan mesaisinin ardından 80. dakikada oyundan alındı.

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    Orta saha

    Joey Veerman - 8/10

    Takımın metronomuydu. Veerman, Hollanda'nın üstünlüğünün baş mimarıydı; topa hassasiyetle yeniden yön verdi ve sık sık hatları kırdı. Hollanda'nın 3,46 xG üretmesinde onun oyun görüşü belirleyici oldu.

    Tijjani Reijnders - 7/10

    Reijnders, Sırbistan'ın alçak savunma bloğunu bozmak için gereken dikine oyunu sağladı. Dar alanlarda etkili oynadıktan sonra, Xavi son bölümde orta sahayı tazelemek isteyince 67. dakikada oyundan alındı.

    Ryan Gravenberch - 7/10

    İyi formunu sürdüren Gravenberch, topu koruma ve derinden ileri taşıma konusunda çok iyiydi. İkinci yarının ortalarında yerini Kenneth Taylor'a bırakmadan önce geçiş oyununda kilit bir rol oynadı.

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    Hücum

    Mexx Meerdink - 9/10

    Maçın tartışmasız adamıydı. Meerdink, 30. dakikada penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek bunu gösterdi ve 69. dakikada yeniden öne geçiren golü atmak için doğru yerdeydi. Attığı iki gol galibiyeti getirdi ve bu seviyede ne kadar bitirici bir oyuncu olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

    Cody Gakpo - 5/10

    Liverpoollu oyuncu için hayal kırıklığı yaratan bir geceydi; 17. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı erken tamamladı. Oyundan erken çıkmak zorunda kalmadan önce karşılaşmaya etki edecek fazla zamanı olmadı.

    Crysencio Summerville - 7/10

    Summerville, direkt oyunu ve çalımlarıyla sürekli tehdit yarattı. Skor katkısı yapmasa da hareketliliği, Meerdink ve diğerlerinin 90 dakika boyunca değerlendirdiği alanları açtı.

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    Yedekler ve teknik direktör

    Ruben van Bommel - 6/10

    Sakatlanan Gakpo'nun yerine çok erken oyuna girdi. Hücuma entegre olmak için çok çalıştı ve gerekli genişliği sağladı, ancak Sırbistan savunmasını gerçekten cezalandıracak son pası veremedi.

    Guus Til - 7/10

    Son derece etkili bir katkı verdi. Til, 67. dakikada oyuna girdi ve sadece iki dakika sonra Meerdink'in galibiyet golünün asistini yaparak hamlenin tam bir ustalık eseri olduğunu gösterdi.

    Kenneth Taylor - 6/10

    Orta sahayı sağlamlaştırmak için 67. dakikada oyuna alınan Taylor, basit oynadı ve Hollanda'nın yeniden öne geçtikten sonra kontrolü kaybetmemesini sağladı.

    Jurrien Timber - 5/10

    Kısa ve biraz dengesiz bir performans sergiledi. 80. dakikada oyuna girdikten sonra, maç giderek daha gergin bir hâl alırken 85. dakikada sarı kart gördü.

    Quinten Timber - N/A

    Maçın son bölümünde taze güç katmak için 80. dakikada oyuna girdi.

    Xavi Hernandez (Teknik direktör) - 8/10

    Yeni patron için taktik açıdan büyük bir zaferdi. Takımı istatistiklerde her kategoride üstünlük kurdu ve Guus Til'i oyuna alma kararı, galibiyet golüyle birlikte anında karşılığını verdi. Jovic'in beraberlik golünden sonra maçı yönetme biçimi, bu gruba aşılamaya çalıştığı zihinsel dayanıklılığı gösterdi.

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