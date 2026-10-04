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Netherlands v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Hollanda oyuncu puanları, Sırbistan maçı: Joshua Zirkzee ve Teun Koopmeiners hayati galibiyeti getirdi

Hollanda
Sırbistan
UEFA Nations League A
Hollanda - Sırbistan

Hollanda, Uluslar Ligi'ndeki yenilmezlik serisini Eindhoven'da Sırbistan karşısında aldığı, zorlu geçen 2-1'lik galibiyetle sürdürdü. Teun Koopmeiners ve Joshua Zirkzee'nin golleri, Oranje'nin Mihajlo Cvetkovic'in ilk yarıdaki eşitleme golüne rağmen maçı kazanmasını sağladı.

Hollanda, Eindhoven'da önemli bir taktik esneklik sergiledi ve sonunda dirençli Sırbistan savunmasını yıpratarak 2-1'lik galibiyete ulaştı. Xavi Hernandez'in takımı topa hakim oldu ve yüzde 65 topa sahip olma oranı yakaladı, ancak konuk ekibin doğrudan oyunu karşısında sık sık zorlandı. Teun Koopmeiners 31. dakikada skor perdesini açtı ve alan kullanımındaki keskinliğiyle fark yarattı, ancak bu üstünlük uzun sürmedi; Mihajlo Cvetkovic, Aleksa Terzic'in ortasını sadece dört dakika sonra gole çevirerek devre arasından önce skora dengeyi getirdi.

İkinci yarıda Joshua Zirkzee'nin oyuna girmesi belirleyici hamle oldu. Forvet, Oranje'nin ilk 45 dakikada eksikliğini hissettiği odak noktasını sağladı ve Tijjani Reijnders'in pasına hareketlenerek 72. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. Sırbistan geç bir beraberlik golü için baskı kursa ve kendi adına 15 şut üretse de Hollanda savunması sağlam kaldı; böylece Hollanda grupta puanını sekize çıkardı ve Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup zirvesinde Yunanistan'la aynı tempoyu sürdürdü.

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    Kaleci ve savunma

    Bart Verbruggen - 7/10

    Kale arasında güven veren bir performans sergileyen Verbruggen, Sırbistan'ı durdurmak için dört kurtarış yaptı. İyi uygulanan bir geçiş hücumunun sonucunda gelen Cvetkovic golünde yapabileceği pek bir şey yoktu, ancak pas dağılımı Hollanda'nın Sırbistan'ın ilk baskısını aşmasına yardımcı oldu.

    Virgil van Dijk - 8/10

    Milli takım formasıyla 100. maçına çıkan kaptan, soğukkanlılığın simgesiydi. Savunma hattını otoriter şekilde yönetti, bire bir mücadelelerini kazandı ve Sırbistan kontra ataklarla tehdit oluşturduğunda bile Hollanda'nın kompakt kalmasını sağladı. 100. maçına çıkan oyuncudan klasik bir performans.

    Denzel Dumfries - 6/10

    Her zamanki gibi Dumfries, sağ kanatta sürekli bir çıkış noktası oldu; genişlik ve fizik gücü sağladı. Son üçüncü bölgede alışılmış isabetli ortalarından uzak kalsa da, Sırbistan geçişlerinde Aleksa Terzic'i takip ederken yaptığı geri koşular büyük önem taşıdı.

    Micky van de Ven - 7/10

    Geriye dönüş hızını son derece etkili kullanan Van de Ven, Hollanda'nın önde kurduğu savunma hattı için kusursuz bir güvence oldu. Birkaç kritik araya girme yaptı ve oyun kurulumuna katkı sağlamak için orta sahaya çıktığında da oldukça rahat göründü.

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    Orta saha

    Teun Koopmeiners - 8/10

    Juventus'un oyuncusu, 31. dakikada açılış golünü kaydetmek için koşusunun zamanlamasını kusursuz ayarlayarak neden bu kadar değerli görüldüğünü gösterdi. Savunma hattıyla hücum arasında bağlantı kurma becerisi, ilk yarıda Hollanda'nın üstünlüğünün itici gücü oldu.

    Tijjani Reijnders - 8/10

    Reijnders, takımın yaratıcı kalbiydi ve sonunda Zirkzee'nin galibiyet golü için kritik asisti yaptı. Dikey pasları ve geçiş anlarındaki enerjisi, onu sahadaki en öne çıkan teknik oyuncu haline getirdi.

    Ryan Gravenberch - 6/10

    Liverpool'un oyuncusundan dengeli bir performans geldi; topu korumaya ve oyunu yeniden yönlendirmeye odaklandı. Xavi daha doğrudan bir oyun isterken 60. dakikadan hemen önce oyundan alındı, ancak oyunun ritmini koruma konusunda görevini yaptı.

    Joey Veerman - 6/10

    Veerman, kalabalık Sırbistan orta sahasına karşı pas menzilini oyuna tam olarak yansıtmakta zorlandı. Düzenliydi, ancak 59. dakikada oyundan alınmadan önce kilidi açmak için gereken keskin son pasta eksik kaldı.

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    Hücum

    Noa Lang - 5/10

    Lang kanatta gerçekten etkili olmayı başaramadı ve çoğu zaman kendisini disiplinli Sırbistan beşlisinin karşısında izole halde buldu. Üçlü oyuncu değişikliğiyle oyundan alınmadan önce kaleyi bulan bir şut çekemedi.

    Mexx Meerdink - 5/10

    Genç santrfor, ileri uçta odak noktası olarak oyuna etki etmekte zorlandı ve ceza sahası içinde yeterince topla buluşamadı. Hollanda ön hatta daha fiziksel bir varlık ararken devre arasında yerini başka bir isme bıraktı.

    Crysencio Summerville - 6/10

    Summerville, top sürüşleri ve hızlanmalarıyla zaman zaman ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi, ancak son kararları yer yer beklentinin altında kaldı. Son ana kadar tehdit olmaya devam etti ve Sırbistan beklerini meşgul tuttu.

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    Yedekler ve teknik direktör

    Joshua Zirkzee - 9/10

    Maçın kaderini değiştiren isimdi. Devre arasında oyuna giren Zirkzee, Hollanda hücumunu dönüştürdü. Topsuz oyundaki hareketliliği üst düzeydi ve 72. dakikadaki golünü, tecrübeli bir milli oyuncunun özgüveniyle atarak maçın kazananı oldu.

    Ruben van Bommel - 6/10

    59. dakikada Lang'in yerine oyuna girdi ve kanatta takıma taze enerji kattı; son yarım saatte Sırbistan savunmasının genişlemesine yardımcı oldu.

    Jorrel Hato - 6/10

    Genç oyuncudan sağlam bir katkı geldi. Hollanda skor üstünlüğünü korumaya çalışırken savunmanın sol tarafını daha da sağlamlaştırdı.

    Gjivai Zechiel - 6/10

    Orta sahaya taze güç katmak için oyuna alınan Zechiel, pozisyon disiplinine sadık kaldı ve son bölümde Samardzic ile Lukic'i baskı altına almaya yardımcı oldu.

    Quinten Timber - N/A

    82. dakikada Reijnders'ın yerine oyuna girdi ve maçın tamamlanmasına katkı verdi.

    Xavi Hernandez - 8/10

    Taktik açıdan oldukça zekiydi. Hernandez, ilk 11'de başlayan hücum üçlüsünün etkisiz kaldığını fark etti ve devre arasında Zirkzee'yi oyuna sürerek belirleyici hamleyi yaptı. Saat dolarken yaptığı üç oyuncu değişikliği de kontrolden çıkmaya başlayan maçta yeniden hakimiyet kurulmasını sağladı.