Hollanda, Eindhoven'da önemli bir taktik esneklik sergiledi ve sonunda dirençli Sırbistan savunmasını yıpratarak 2-1'lik galibiyete ulaştı. Xavi Hernandez'in takımı topa hakim oldu ve yüzde 65 topa sahip olma oranı yakaladı, ancak konuk ekibin doğrudan oyunu karşısında sık sık zorlandı. Teun Koopmeiners 31. dakikada skor perdesini açtı ve alan kullanımındaki keskinliğiyle fark yarattı, ancak bu üstünlük uzun sürmedi; Mihajlo Cvetkovic, Aleksa Terzic'in ortasını sadece dört dakika sonra gole çevirerek devre arasından önce skora dengeyi getirdi.
İkinci yarıda Joshua Zirkzee'nin oyuna girmesi belirleyici hamle oldu. Forvet, Oranje'nin ilk 45 dakikada eksikliğini hissettiği odak noktasını sağladı ve Tijjani Reijnders'in pasına hareketlenerek 72. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. Sırbistan geç bir beraberlik golü için baskı kursa ve kendi adına 15 şut üretse de Hollanda savunması sağlam kaldı; böylece Hollanda grupta puanını sekize çıkardı ve Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup zirvesinde Yunanistan'la aynı tempoyu sürdürdü.