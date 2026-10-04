Bart Verbruggen - 7/10

Kale arasında güven veren bir performans sergileyen Verbruggen, Sırbistan'ı durdurmak için dört kurtarış yaptı. İyi uygulanan bir geçiş hücumunun sonucunda gelen Cvetkovic golünde yapabileceği pek bir şey yoktu, ancak pas dağılımı Hollanda'nın Sırbistan'ın ilk baskısını aşmasına yardımcı oldu.

Virgil van Dijk - 8/10

Milli takım formasıyla 100. maçına çıkan kaptan, soğukkanlılığın simgesiydi. Savunma hattını otoriter şekilde yönetti, bire bir mücadelelerini kazandı ve Sırbistan kontra ataklarla tehdit oluşturduğunda bile Hollanda'nın kompakt kalmasını sağladı. 100. maçına çıkan oyuncudan klasik bir performans.

Denzel Dumfries - 6/10

Her zamanki gibi Dumfries, sağ kanatta sürekli bir çıkış noktası oldu; genişlik ve fizik gücü sağladı. Son üçüncü bölgede alışılmış isabetli ortalarından uzak kalsa da, Sırbistan geçişlerinde Aleksa Terzic'i takip ederken yaptığı geri koşular büyük önem taşıdı.

Micky van de Ven - 7/10

Geriye dönüş hızını son derece etkili kullanan Van de Ven, Hollanda'nın önde kurduğu savunma hattı için kusursuz bir güvence oldu. Birkaç kritik araya girme yaptı ve oyun kurulumuna katkı sağlamak için orta sahaya çıktığında da oldukça rahat göründü.