Hollanda'nın oyun tarzı mercek altında: Bu, Ronald Koeman için Dünya Kupası öncesinde en büyük tuzak olabilir

Bazen takımlara istikrar ve oyun düzeni eksikliği yönünde eleştiriler yöneltilir; ancak bu, Hollanda milli takımı için geçerli değildir. Koeman’ın oyun tarzı, orta sahadaki meşhur “dörtlü” düzeniyle yıllardır tanınmaktadır. Bu taktik bazı rakiplere karşı kesinlikle işe yarayabilir - örneğin Norveç'in 4-4-2'sine karşı - ancak Oranje, bire bir savunma yapmaya cesaret eden veya beş kişilik savunma ile geriye çekilen (aynalama) rakiplere karşı daha fazla zorluk çekiyor gibi görünüyor. Özellikle bu son varyant karşısında daha fazla yaratıcılık ve dinamizm gerekiyor, ki bu da genellikle hala eksik olan bir şey.

Dolayısıyla, Koeman'ın önümüzdeki yaz için oyun tarzının ana hatları büyük ölçüde şimdiden çizilebilir. Milli takım teknik direktörünün, bu konuda son rötuşları yapıp doğru oyuncuları seçmek için hâlâ birkaç ayı var. Yine de muhtemelen birden fazla senaryo üzerinde çalışması ve alternatif oyun tarzları veya dizilişleri, aralarında beşli savunma sistemi de dahil olmak üzere, değerlendirmesi gerekecek. Neyse ki Oranje, Ekvador maçının ikinci yarısında - her ne kadar biraz mecbur kalınmış olsa da - bunu deneme fırsatı buldu. Zira bir finallerde her zaman özel bir dinamik vardır ve oyun tarzındaki bazı değişiklikler ve sürprizler bir maçı belirleyebilir.

Dolayısıyla, önümüzdeki yaz başarılar elde edebilmek için yapılacak çok iş var. Son rakamlar, Koeman'ın ikinci döneminde ilk 25'teki ülkelere karşı pek etkileyici bir performans sergileyemediğini gösteriyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da iyi bir izlenim bırakmak istiyorsanız, bu ülkeleri de yenmeniz gerekecek.