Goal.com
Canlı
Nederlands elftalVoetbalzone
Daily Loos

Çeviri:

Hollanda'nın oyun tarzı mercek altında: Bu, Ronald Koeman için Dünya Kupası öncesinde en büyük tuzak olabilir

FEATURES
Hollanda
R. Koeman

Theo Janssen, NOS Studio Voetbal programında şu soruyu gündeme getirdi: Hollanda milli takımı fazla tahmin edilebilir hale gelmiyor mu? "Her zamanki gibi oynamaya devam edersek, birçok rakip için tahmin edilebilir oluruz. O zaman asla kazanamayız; hatta Dünya Kupası'nda yarı finale çıkmak bile zorlaşır," dedi FC Twente ve Vitesse gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu sert bir şekilde.

Peki Janssen tam olarak neyi kastetti ve tuzaklar tam olarak nerede? Voetbalzone sizin için araştırdı.

  • Koeman'ın "dörtlüsü"

    Koeman'ın oyun anlayışı yıllardır aynı gibi görünüyor, özellikle de sahanın üst kısımlarındaki oyun kurma aşamasında: sağ kanat oyuncusu içe doğru çekiliyor, böylece Dumfries hücum yetenekleriyle rakip kaleye tehdit oluşturabiliyor. Ayrıca, diğer kanattan gelen ortalarda da rakip kaleye tehlike yaratabiliyor. Bu konuda birçok kez başarılı olduğunu kanıtladı ve kafayla pek çok gol attı. Bu oyun tarzının amacı oldukça açık: Dumfries'in gücünü ortaya çıkarmak ve orta sahada sayı üstünlüğü yaratmak.

    Pratikte bu, Koeman'ın genellikle kağıt üzerinde bir orta saha oyuncusunu sağ kanat olarak konumlandırması anlamına gelir, tıpkı geçen milli maç döneminde Norveç karşısında Koopmeiners'ı yaptığı gibi. Geçmişte Donyell Malen ve Xavi Simons da bu rolü üstlenmişti. Sağ kanat oyuncusu aslında ikinci bir 10 numara haline geliyor ve bu da orta sahada bir dörtgen oluşturuyor. Bu düzen, Koeman yönetimindeki hem ilk hem de ikinci dönemde oyun kurulumunda en belirgin unsur.

    Nederlands elftal analyse 1NOS

    Fotoğraf: Orta sahadaki tanınabilir dörtlü. Sağ kanat oyuncusu içeriye doğru çekilir, böylece Dumfries sahada daha ileriye çıkabilir.

  • Bu, diğer tarafta bek oyuncusunun daha geriye ve iç tarafa doğru konumlandığı ve bazen üçüncü stoper görevi gördüğü anlamına gelir. Bu ek savunma oyuncusu bazen kontrolcü orta saha oyuncularından biri tarafından da oluşturulur. Pratikte bu, Frenkie de Jong’un sık sık geriye çekilip oyun kurmaya müdahil olduğu anlamına gelir.

    Nederlands elftal analyse 2Ons Oranje

    Fotoğraf: Dumfries yine bir tür kanat oyuncusu gibi konumlanırken, Micky van de Ven sol bek olarak biraz daha geride ve iç tarafta oynuyor. Böylece bir tür üçüncü stoper görevi görüyor.

    Bu oyun tarzı, Norveç karşısında bazı anlarda gayet iyi işliyor gibi görünüyordu, özellikle de Koopmeiners ve Tijjani Reijnders - ve daha sonra Simons - hatlar arasında serbest kalabildikleri için. Norveç, 4-4-2 düzeninde, aşağıdaki örnekte olduğu gibi, defansında +1'i korumak istiyordu. İkili eşleşmeler oluşmazsa ve bire bir durumları önlemek gerekirse, orta hat her halükarda kapalı olmalıdır. Bu durumda, özellikle topun hızı yüksekse ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi hızlı bir şekilde kanat değiştiriliyorsa, daha çabuk hata yapılır. Bu durumda, önce eksende boş bir oyuncuya pas atılıp atılamayacağına bakılır, ardından top hızlı bir şekilde diğer tarafa aktarılır. Dumfries bulunur ve Koopmeiners'e eksende boş pozisyonda pas atabilir.

    Nederlandse elftal analyse 4NOS

    Nederlands elftal analyse 5NOS

  • Peki sorun tam olarak nerede?

    Ancak asıl sorun, özellikle taktiklerin öngörülebilir olması gibi görünüyor. Artık birçok rakip, Koeman’ın oyun stilini biliyor ve buna uyum sağlıyor; genellikle beş kişilik savunma dizilişiyle oynayarak orta sahada daha kolay ikili paslar kurabiliyorlar. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi Polonya gibi bazı takımlar bunu aşırıya kaçırıyor ve bu sırada kendilerini savunmaya çekiyorlar. Koeman, özellikle biraz daha iyi rakiplere karşı, buna henüz bir çözüm bulamamış görünüyor.

    Nederlands elftal analyse 6Ziggo Sport

    Fotoğraf: Polonya, beş kişilik savunma sayesinde kolayca ikili paslar yapabiliyor (ön hat artık doğrudan bir rakibe bağlı). 

    Beşli savunma sayesinde sol kanattaki stoper artık Simons'u kolayca markaj altına alabilirken, Polonya'nın bek oyuncusu da Dumfries'i durdurabilir. Ayrıca alanlar dar ve orta hat kapalı olduğundan Reijnders, Simons ve Depay'a ulaşmak neredeyse imkansızdır.

    Dumfries'e giden pas hattı genellikle hala açık olsa da, o zaman küçük bir alanda bire bir durumuna düşüyor. Inter'in savunma oyuncusunun gücü bu alanda değil. Böyle bir durumda, yan tarafta bir kanat oyuncusu ve iç tarafta bir bek konumlandırılmasının daha iyi olup olmayacağı sorusu ortaya çıkıyor - bu rolü örneğin Jurriën Timber üstlenebilir.

  • Geçen hafta Ekvador gibi diğer takımlar ise agresif bir şekilde ilerlemeye ve savunmada bire bir oynamaya cesaret ediyor. Bu durumlarda Hollanda milli takımı boşta kalan oyuncuyu bulmakta zorlanabilir, ancak bu oyun tarzı – özellikle kontrolsüz baskı ile birleştiğinde – hata riskini artırıyor. Bu durum, gecenin tek Hollanda golünde (kendi kalesine atılan gol) de görüldü.

    Nederlands elftal analyse 7NOS

    Quinten Timber ve Jerdy Schouten orta sahayı açarak Malen'in boşluğa çıkıp eksen üzerinden pas alabilmesi için alan yaratıyor. Ekvador yüksek pres uyguluyor ve bire bir oynuyor, ancak özellikle sol kanat oyuncusu iyi pozisyonlanamadığı için Dumfries'e geniş bir alan açılıyor. Bu durum, kollarını havaya kaldıran milli takım teknik direktörü Sebastián Beccacece'yi oldukça rahatsız ediyor.

  • Sonuç

    Bazen takımlara istikrar ve oyun düzeni eksikliği yönünde eleştiriler yöneltilir; ancak bu, Hollanda milli takımı için geçerli değildir. Koeman’ın oyun tarzı, orta sahadaki meşhur “dörtlü” düzeniyle yıllardır tanınmaktadır. Bu taktik bazı rakiplere karşı kesinlikle işe yarayabilir - örneğin Norveç'in 4-4-2'sine karşı - ancak Oranje, bire bir savunma yapmaya cesaret eden veya beş kişilik savunma ile geriye çekilen (aynalama) rakiplere karşı daha fazla zorluk çekiyor gibi görünüyor. Özellikle bu son varyant karşısında daha fazla yaratıcılık ve dinamizm gerekiyor, ki bu da genellikle hala eksik olan bir şey.

    Dolayısıyla, Koeman'ın önümüzdeki yaz için oyun tarzının ana hatları büyük ölçüde şimdiden çizilebilir. Milli takım teknik direktörünün, bu konuda son rötuşları yapıp doğru oyuncuları seçmek için hâlâ birkaç ayı var. Yine de muhtemelen birden fazla senaryo üzerinde çalışması ve alternatif oyun tarzları veya dizilişleri, aralarında beşli savunma sistemi de dahil olmak üzere, değerlendirmesi gerekecek. Neyse ki Oranje, Ekvador maçının ikinci yarısında - her ne kadar biraz mecbur kalınmış olsa da - bunu deneme fırsatı buldu. Zira bir finallerde her zaman özel bir dinamik vardır ve oyun tarzındaki bazı değişiklikler ve sürprizler bir maçı belirleyebilir.

    Dolayısıyla, önümüzdeki yaz başarılar elde edebilmek için yapılacak çok iş var. Son rakamlar, Koeman'ın ikinci döneminde ilk 25'teki ülkelere karşı pek etkileyici bir performans sergileyemediğini gösteriyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da iyi bir izlenim bırakmak istiyorsanız, bu ülkeleri de yenmeniz gerekecek.