Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Netherlands WC 26 kit Nike
Renuka Odedra

Çeviri:

Hollanda’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

SHOPPING
KITS
Dünya Kupası
Hollanda

Hollanda'nın 2026 formaları açıklandı – ikonik turuncu rengin yeni bir versiyonundan şık yeni deplasman formasına kadar.

Hollanda’nın 2026 Dünya Kupası formaları piyasaya çıktı ve bu formalar, Hollanda futbolunun bu spora yaptığı katkıyı onurlandırıyor. 

Hollanda formalarışimdiNikeShop'ta

Dünya Kupası'nda turuncu renk her zaman Hollanda'yı çağrıştırır ve Nike, ülke için yepyeni iç saha ve deplasman formaları piyasaya sürdü. Ulusal deneysellik ve yenilikçilik kültüründen ilham alan koleksiyon, futbolun Hollanda'daki inancını yansıtıyor. "Total Football"dan modern taktiklere kadar, Hollanda'nın etkisi ölçekten ziyade fikirler yoluyla oyunu yeniden şekillendirdi. 

Tasarım dili, netliği, dengeyi ve ilerlemeyi ön plana çıkararak merak, yaratıcılık ve ileri görüşlülükle tanımlanan bir federasyonu temsil ediyor. 

Tasarım detayları, satış tarihleri ve fiyatlar dahil olmak üzere Hollanda’nın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

2026 FIFA Dünya Kupası ile ilgili diğer haberler:

  • 👕 2026 Dünya Kupası formaları: En iyi takımların formaları açıklandı
  • 🎟️ 2026 FIFA Dünya Kupası biletleri nasıl alınır
  • 📺 2026 FIFA Dünya Kupası'nı nereden izleyebilirsiniz?
  • ⚽️ 2026 FIFA Dünya Kupası topu: adidas Trionda'yı nereden satın alabilirsiniz?

Mağaza: Hollanda'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Hollanda Ev Forması

    Hollanda iç saha forması, ikonik “Oranje”yi yeniden icat etmek yerine onu daha da öne çıkararak yeniden yorumluyor. Uzaktan da fark edilebilecek şekilde tasarlanan bu forma, bugüne kadar Hollanda turuncusunun en canlı ifadesini sunuyor. Yenilikçi lentiküler federasyon arması, hareket ve boyut hissi katarak oyuncular sahada hareket ettikçe görünümünü değiştiriyor. İç saha forması, benzersiz, enerjik ve gururla Hollanda’yı temsil ediyor.

    Hollanda formalarışimdiNikeShop’ta

    • Reklam
  • Netherlands WC 26 AwayNike

    Hollanda Deplasman Forması

    Deplasman forması, Hollanda’nın tarihi tamamen beyaz görünümünü yeniden canlandırıyor. Mikroskobik renk geçişlerinden ilham alan formada, deneyselliği ve hassasiyeti simgeleyen yatay bir turuncu renk geçişi yer alıyor. Ortaya yerleştirilmiş, büyük boyutlu lentiküler arması ise yenilikçiliği bir kimlik unsuru olarak pekiştiriyor. Sade çizgiler ve geometrik denge, Hollanda tasarım ilkelerini yansıtırken aynı zamanda ilerici bir geleceğe işaret ediyor.

    Hollanda formalarışimdiNikeShop’ta

Dünya Kupası
Hollanda crest
Hollanda
NED
Fas crest
Fas
MAR