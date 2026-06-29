Hollanda’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

Hollanda’nın 2026 Dünya Kupası formaları piyasaya çıktı ve bu formalar, Hollanda futbolunun bu spora yaptığı katkıyı onurlandırıyor.

Dünya Kupası'nda turuncu renk her zaman Hollanda'yı çağrıştırır ve Nike, ülke için yepyeni iç saha ve deplasman formaları piyasaya sürdü. Ulusal deneysellik ve yenilikçilik kültüründen ilham alan koleksiyon, futbolun Hollanda'daki inancını yansıtıyor. "Total Football"dan modern taktiklere kadar, Hollanda'nın etkisi ölçekten ziyade fikirler yoluyla oyunu yeniden şekillendirdi.

Tasarım dili, netliği, dengeyi ve ilerlemeyi ön plana çıkararak merak, yaratıcılık ve ileri görüşlülükle tanımlanan bir federasyonu temsil ediyor.

Tasarım detayları, satış tarihleri ve fiyatlar dahil olmak üzere Hollanda’nın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

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