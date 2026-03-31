Renuka Odedra

Çeviri:

Hollanda'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Hollanda'nın 2026 formaları açıklandı: İkonik turuncu rengin yeni bir versiyonundan şık yeni deplasman formasına kadar.

Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası formaları piyasaya çıktı ve bu formalar, Hollanda futbolunun bu spora yaptığı katkıyı onurlandırıyor. 

Dünya Kupası'nda turuncu renk her zaman Hollanda'yı çağrıştırır ve Nike, ülke için yepyeni iç saha ve deplasman formaları piyasaya sürdü. Ulusal deneyim ve yenilik kültüründen ilham alan koleksiyon, futbolun Hollanda'nın inancı olduğunu yansıtıyor. Total Futbol'dan modern taktiklere kadar, Hollanda'nın etkisi ölçekten ziyade fikirler aracılığıyla oyunu yeniden şekillendirdi. 

Tasarım dili, netliği, dengeyi ve ilerlemeyi kutluyor — merak, yaratıcılık ve ileri görüşlülükle tanımlanan bir federasyonu temsil ediyor. 

Tasarım detayları, çıkış tarihleri ve fiyatlar dahil olmak üzere Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Mağaza: Hollanda 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

    Hollanda Ev Forması

    Hollanda iç saha forması, ikonik Oranje'yi yeniden icat etmek yerine onu daha da öne çıkararak yeniden yorumluyor. Uzaktan da fark edilebilecek şekilde tasarlanan bu forma, bugüne kadar Hollanda turuncusunun en canlı ifadesini sunuyor. Yenilikçi lentiküler federasyon arması, hareket ve boyut hissi katarak oyuncular sahada hareket ettikçe görünümünü değiştiriyor. İç saha forması, eşsiz, enerjik ve gururla Hollanda'yı temsil ediyor.

    Hollanda Deplasman Forması

    Deplasman forması, Hollanda’nın tarihi tamamen beyaz görünümünü yeniden canlandırıyor. Mikroskobik renk geçişlerinden ilham alan formada, deneyselliği ve hassasiyeti simgeleyen yatay bir turuncu renk geçişi yer alıyor. Ortaya yerleştirilmiş büyük boyutlu lentiküler arması, yenilikçiliği bir kimlik unsuru olarak pekiştiriyor. Sade çizgiler ve geometrik denge, Hollanda tasarım ilkelerini yansıtmanın yanı sıra ilerici bir geleceğe işaret ediyor.

