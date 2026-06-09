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Netherlands v Malta - FIFA 2026 World Cup QualifierGetty Images Sport

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Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılmaya hak kazandı?

Dünya Kupası
Hollanda

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda kadrosu hakkında bilmeniz gereken her şey

Hollanda her zaman futbolun devlerinden biri olmuştur. Ancak, en büyük sahnede kupa kazanma söz konusu olduğunda, genellikle şanssızlık yaşamışlardır. Hollanda, 1974 ve 1978 yıllarında arka arkaya olmak üzere üç kez Dünya Kupası finaline yükseldi; bir kez de 2010’da. Yine de Oranje, bu üç seferin hepsinde de şampiyonluğa ulaşamadı.

Dört yıl sonra Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nın açılış maçında rakiplerini 5-1 yenerek, 2010 finalinde İspanya'ya karşı aldıkları yenilginin intikamını almayı başardılar. Yarı finale kadar yükseldiler ancak zorlu bir penaltı atışları sonucunda Arjantin'e yenildiler.

2018 Dünya Kupası'nda Hollanda, Fransa ve İsveç'in ardından eleme grubunda üçüncü olarak kalifiye olamadı ve turnuvaya katılamadı.

2022'deki en son turnuvada ise Hollanda, normal sürede 2-2 biten heyecan verici bir maçın ardından penaltı atışlarında bir kez daha Arjantin'e yenildi.

Gelecek yıl düzenlenecek bu önemli turnuvada şansları nihayet dönecek mi? Kadrolarının gücüne bakarak bunu öğrenelim.

  • Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport

    Kaleciler

    Kaleci pozisyonunda Hollanda, aralarından seçim yapabileceği birçok mükemmel kaleciyle oldukça güçlü bir kadroya sahip. Brighton’da forma giyen Bart Verbruggen, şu anda gelecek yılki turnuvada Hollanda’nın as kalecisi olarak sahaya çıkması beklenen en güçlü aday. 

    Geçen yaz Bundesliga'nın Bayer Leverkusen takımına transfer olan Mark Flekken de Ronald Koeman'ın takımı için sağlam bir seçenek olabilirken, Sunderland'ın 1 numarası Robin Roefs de bir başka güçlü aday ve kadroya girmesi bekleniyor.

    OyuncuKulüp 
    Bart VerbruggenBrighton
    Robin RoefsSunderland
    Mark FlekkenBayer Leverkusen
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  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defans oyuncuları

    Savunma açısından Hollanda, şu anda dünyanın en iyi takımları arasında yer alıyor ve kaptan Virgil van Dijk’in önderlik ettiği kadrosunda yetenekli savunma oyuncularından bolca bulunuyor. Liverpool’un stoperi, savunmada hakimiyet kuran bir isim olmuş ve Hollanda’nın savunmada sağlam kalmasını sağlamakla bir kez daha görevli olacak.

    Manchester United'dan Matthijs de Ligt sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor ancak teknik direktör Ronald Koeman'ın elinde Stefan de Vrij, Nathan Ake ve Jan Paul van Hecke gibi güçlü alternatifler bulunuyor.

    Merkez savunmacıları gibi, Hollanda'nın kanatlarda da kadrosu oldukça sağlam. Jeremie Frimpong ve Devyne Rensch kadro dışı kalırken, Denzel Dumfries'in sağ bekte ilk 11'de yer alması bekleniyor. Sol kanatta ise Micky van de Ven ve gelecek vaat eden Jorrel Hato kaliteli bir alternatif oluşturuyor. Öte yandan Jurrien Timber, sakatlığı nedeniyle turnuvadan acı bir şekilde kadro dışı kaldı ve yerine Sunderland'ın savunma oyuncusu Lutsharel Geertruida geçti.

    OyuncuKulüp
    Denzel DumfriesInter 
    Lutsharel GeertruidaSunderland (RB Leipzig, kiralık)
    Jan Paul van HeckeBrighton
    Mats WiefferBrighton
    Virgil van DijkLiverpool
    Micky van de Ven Tottenham
    Nathan AkeManchester City
    Jorrel HatoChelsea
  • دي يونجGetty Images Sport

    Orta saha oyuncuları

    Hollanda, savunmada olduğu kadar orta sahada da aynı sayısal derinliğe sahip olmayabilir, ancak orta sahadan oyunun temposunu kontrol edip belirleyebilecek kaliteli oyunculara sahip olduğu kesin.

    Barcelona'dan Frenkie de Jong, Hansi Flick yönetiminde formunu yeniden bulmuş görünüyor ve bu da onu Hollanda kadrosunun en önemli oyuncularından biri haline getiriyor. De Jong'un orta sahayı kontrol etme ve topu hücum alanlarına taşıma yeteneği, Hollanda'nın Dünya Kupası'ndaki başarısını belirlemede çok önemli olacak.

    Barça yıldızının yanı sıra, geçen yaz Manchester City'ye transfer olan Tijjani Reijnders ve Juventus'tan Teun Koopmeiners gibi isimler de orta sahada kilit rol oynayabilir. Liverpool'dan Ryan Gravenberch de hem kulüp hem de milli takımda önemli bir rol oynadı ve Koeman'ın planlarında kilit bir isim olabilir.

    Quinten Timber ve Marten de Roon, orta sahaya derinlik ve çok yönlülük katacak diğer kaliteli seçenekler.

    OyuncuKulüp
    Frenkie de JongBarcelona
    Ryan GravenberchLiverpool
    Tijjani ReijndersManchester City
    Teun KoopmeinersJuventus
    Marten de RoonAtalanta
    Guus TilPSV
    Quinten TimberMarsilya
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FINAFP

    Saldırganlar

    Güçlü savunma ve orta saha kadrosunun yanı sıra, Hollanda takımı hücumda da oldukça güçlü bir kadroya sahip. Oranje’nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak efsanevi Robin van Persie’yi geride bırakan Memphis Depay, hücum hattının kilit ismi ve son üçte bir sahada bir kez daha büyük sorumluluk üstlenecek.

    Cody Gakpo da milli takımda mükemmel bir performans sergiledi ve bu önemli turnuvada Hollanda'nın başarısında kilit rol oynayacak. Justin Kluivert, Donyell Malen ve Brian Brobbey gibi oyuncular da potansiyellerini gösterdiler.

    Sonuç olarak, Hollanda her üç alanda da güçlü bir kadroya sahip ve 2026 Dünya Kupası'nda eleme turlarının son aşamalarına ulaşacak favoriler arasında yer alacak.

    OyuncuKulüp
    Memphis DepayCorinthians
    Cody GakpoLiverpool
    Donyell MalenAston Villa
    Justin KluivertBournemouth
    Noa LangGalatasaray
    Brian BrobbeySunderland
    Wout WeghorstAjax
    Crysencio SummervilleWest Ham
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-MALAFP

    Hollanda'nın yıldız oyuncuları

    Hollanda, sahanın her bölgesinde kaliteli oyunculara sahip; Avrupa ve dünyanın en iyi futbol yıldızlarından bazıları bu ikonik turuncu formayı giyiyor. Daha önce de belirtildiği gibi, Hollanda’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu Memphis Depay, yetenekli Cody Gakpo ile birlikte hücumda hayati bir rol üstlenecek.

    Bu arada, orta sahada Frenkie de Jong, top kontrolü ve soğukkanlılığıyla büyük bir etki yaratacaktır. De Jong, son zamanlarda Barcelona'da mükemmel bir performans sergilemiş ve Katalan ekibinin La Liga'da ve Avrupa sahnesinde yeniden yükselişinde önemli bir rol oynamıştır. Tijjani Reijnders de Hollanda'nın topu ilerletmesinde kilit bir rol oynayacaktır.

    Virgil van Dijk, rakip takımın ataklarını kontrol altında tutma gibi önemli bir sorumluluğu üstlenecek ve dünyanın en iyi stoperlerinden biri olmaya devam edecek.

    Real Madrid'e transfer olacak Denzel Dumfries, kanatlarda önemli bir rol oynayacak. Inter'in yıldızı, İtalyan ekibinde kariyerinin zirvesinde ve Hollanda milli takımında da kanatlarda kilit bir rol oynuyor.

  • Netherlands 2026Getty

    2026 Dünya Kupası için Hollanda'nın tahmini ilk 11'i

    Kaleci pozisyonunda Bart Verbruggen’in takımın birinci kalecisi olarak yerini koruması beklenirken, Mark Flekken yedek kaleci olarak görev yapacak.

    Savunmaya gelince, Koeman sürekli olarak dörtlü savunmayı tercih ediyor ve Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke ile birlikte ortada yer alıyor. Micky van de Ven ise genellikle sol kanatta görev yapıyor ve Nathan Ake'nin yerine ilk 11'de yer alabilir. Karşı kanatta ise Denzel Dumfries görev alacak.

    Orta sahada ise Ryan Gravenberch ve Frenkie de Jong'un çift pivot rolünde görev alması bekleniyor. Bu ikilinin sakinliği ve oyun görüşü, Koeman'ın takımının maçın temposunu belirlemesinde kilit rol oynayacak. Tijjani Reijnders ise orta saha üçlüsünü tamamlayacak.

    Forvette, Cody Gakpo'nun golcü içgüdüsü ve soğukkanlı bitiriciliği onu Memphis Depay'ın yanında ana adam yapıyor. Sağ kanatta ise Donyell Malen de dahil olmak üzere birçok oyuncu forvetin son pozisyonu için rekabet ediyor.

    Hollanda'nın tahmini ilk 11'i (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Memphis, Gakpo

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