Goal.com
Canlı
Netherlands v Malta - FIFA 2026 World Cup Qualifier

Çeviri:

Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

Dünya Kupası
Hollanda

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda kadrosu hakkında bilmeniz gereken her şey

Hollanda her zaman futbolun devlerinden biri olmuştur. Ancak, en büyük sahnede kupa kazanma söz konusu olduğunda, genellikle şanssızlık yaşamışlardır. Hollanda, 1974 ve 1978 yıllarında arka arkaya olmak üzere üç kez Dünya Kupası finaline yükseldi; bir kez de 2010’da. Yine de Oranje, bu üç seferin hepsinde de şampiyonluğa ulaşamadı.

Dört yıl sonra Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nın açılış maçında rakiplerini 5-1 yenerek, 2010 finalinde İspanya'ya karşı aldıkları yenilginin intikamını almayı başardılar. Yarı finale kadar yükseldiler ancak zorlu bir penaltı atışları sonucunda Arjantin'e yenildiler.

2018 Dünya Kupası'nda Hollanda, eleme grubunda Fransa ve İsveç'in ardından üçüncü sırada kalarak turnuvaya katılamadı.

2022'deki son turnuvada ise Hollanda, normal sürede 2-2 biten heyecan verici bir maçın ardından penaltı atışlarında bir kez daha Arjantin'e yenildi.

Gelecek yıl düzenlenecek bu önemli turnuvada şansları nihayet dönecek mi? Kadrolarının gücüne bakarak bunu öğrenelim.

  Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg One

    Kaleciler

    Kaleci pozisyonunda Hollanda, aralarından seçim yapabileceği birçok mükemmel kaleciyle oldukça iyi bir kadroya sahip. Brighton’da forma giyen Bart Verbruggen, şu anda gelecek yılki turnuvada Hollanda’nın as kalecisi olarak ilk 11’de yer alması beklenen en güçlü aday. Geçen yaz Bundesliga’nın Bayer Leverkusen takımına transfer olan Mark Flekken de Ronald Koeman’ın takımında sağlam bir seçenek olabilir.

    Feyenoord'dan Justin Bijlow da bir başka güçlü aday ve yedek kaleci olarak görev yapması bekleniyor.

    OyuncuKulüp 
    Mark FlekkenBayer Leverkusen
    Justin BijlowFeyenoord
    Bart VerbruggenBrighton
    Kjell ScherpenBrighton
    Nick OlijPSV
  Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 Qualifier

    Defans oyuncuları

    Defans açısından Hollanda, şu anda dünyanın en iyi takımları arasında yer alıyor. Oranje’nin kadrosunda, kaptan Virgil van Dijk’ın önderliğinde yetenekli savunma oyuncularından bolca bulunuyor. Liverpool’un stoperi, savunmada son derece etkileyici bir varlık göstermiş ve Hollanda’nın defansında sağlam kalmasını sağlamakla bir kez daha görevli olacak.

    Manchester United'dan Matthijs de Ligt, Hollanda'nın savunmasında bir seçenek olabilecek bir başka deneyimli isim. Bu stoper, 2026'da Old Trafford'da sakatlıklarla zor bir dönem geçirdi ancak turnuva için formda olması bekleniyor. Teknik direktör Ronald Koeman'ın elinde Stefan de Vrij, Nathan Ake, Sam Beukema ve Jan Paul van Hecke gibi güçlü alternatifler de bulunuyor.

    Merkez savunmacıları gibi, Hollanda geniş alanlarda da iyi bir kadroya sahip. Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong ve Devyne Rensch gibi isimler sağ bekte sağlam seçeneklerken, Micky van de Ven, Ian Maatsen ve gelecek vaat eden Jorrel Hato sol tarafta kaliteli bir destek sağlıyor. Jurrien Timber de Arsenal'de geçirdiği güçlü bir sezonun ardından turnuvaya katılıyor.

    Frimpong ve Maatsen ile Koeman, bu oyuncuları kendi kulüplerindeki rollerine benzer şekilde kanat bekleri olarak oynatma özgürlüğüne de sahip olacak.

    OyuncuKulüp
    Virgil van DijkLiverpool
    Denzel DumfriesInter Milan
    Micky van de Ven Tottenham
    Jan Paul van HeckeBrighton
    Jeremie FrimpongLiverpool
    Stefan de VrijInter Milan
    Nathan AkeManchester City
    Lutsharel GeertruidaRB Leipzig
    Matthijs de LigtManchester United
    Ian MaatsenAston Villa
    Jorrel HatoAjax
    Jurrien TimberArsenal
    Sven BotmanNewcastle United
    Devyne RenschAS Roma
    Youri BaasAjax
    Sepp van den BergBrentford
    Sam BeukemaBologna
  دي يونج

    Orta saha oyuncuları

    Hollanda, savunmada olduğu kadar orta sahada da aynı sayısal derinliğe sahip olmayabilir, ancak orta sahadan oyunun temposunu kontrol edip yönlendirebilecek kaliteli oyunculara sahip olduğu kesin.

    Barcelona'dan Frenkie de Jong, Hansi Flick yönetiminde formunu yeniden bulmuş görünüyor ve bu da onu Hollanda kadrosunun en önemli oyuncularından biri haline getiriyor. De Jong'un orta sahayı kontrol etme ve topu hücum alanlarına taşıma yeteneği, Hollanda'nın Dünya Kupası'ndaki başarısını belirlemede çok önemli olacak.

    Barça yıldızının yanı sıra, geçen yaz Manchester City'ye transfer olan Tijjani Reijnders ve Juventus'tan Teun Koopmeiners gibi isimler de orta sahada kilit rol oynayabilir. Liverpool'dan Ryan Gravenberch de hem kulüp hem de milli takımda önemli bir rol oynadı ve Koeman'ın planlarında kilit bir isim olabilir.

    Mats Wieffer, Joey Veerman ve Quinten Timber, orta saha kadrosuna derinlik ve çok yönlülük katan diğer kaliteli seçeneklerdir.

    OyuncuKulüp
    Frenkie de JongBarcelona
    Xavi SimonsRB Leipzig
    Teun KoopmeinersJuventus
    Tijjani ReijndersManchester City
    Mats WiefferBrighton
    Joey VeermanPSV
    Jerdy SchoutenPSV
    Guus TilPSV
    Quinten TimberFeyenoord
    Kenneth TaylorAjax
    Steven BerghuisAjax
    Ryan GravenberchLiverpool
  FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FIN

    Saldırganlar

    Güçlü savunma ve orta saha kadrosunun yanı sıra, Hollanda milli takımı hücumda da oldukça güçlü bir kadroya sahip. Oranje’nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak efsanevi Robin van Persie’yi geride bırakan Memphis Depay, hücum hattının kilit ismi ve bir kez daha son üçte bir sahada büyük sorumluluk üstlenecek.

    Cody Gakpo da milli takımda mükemmel bir performans sergiledi ve gelecek yılki büyük turnuvada Hollanda'nın başarısında önemli bir rol oynayacak. Justin Kluivert, Donyell Malen ve Joshua Zirkzee gibi oyuncular da potansiyellerini gösterdiler.

    Sonuç olarak, Hollanda her üç pozisyonda da güçlü bir kadroya sahip ve 2026 Dünya Kupası'nda eleme turlarının son aşamalarına ulaşacak favoriler arasında yer alacak.

    OyuncuKulüp
    Memphis DepayCorinthians
    Cody GakpoLiverpool
    Donyell MalenAston Villa
    Justin KluivertBournemouth
    Joshua ZirkzeeManchester United
    Noa LangNapoli
    Brian BrobbeyAjax
    Wout WeghorstAjax
    Emanuel EmeghaStrasbourg
  FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-MALA

    Hollanda'nın yıldız oyuncuları

    Hollanda, sahanın her üç bölgesinde de kaliteli oyunculara sahip; Avrupa ve dünyanın dört bir yanından gelen en iyi futbol yıldızlarından bazıları, o ikonik turuncu formayı giyiyor. Daha önce de belirtildiği gibi, Hollanda’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu Memphis Depay, yetenekli Cody Gakpo ile birlikte hücumda hayati bir rol üstlenecek.

    Bu arada, orta sahada Frenkie de Jong, top kontrolü ve sakin tavırlarıyla büyük bir etki yaratacaktır. De Jong, son zamanlarda Barcelona'da mükemmel bir performans sergilemiş ve Katalan ekibinin Avrupa sahnesindeki yeniden yükselişinde önemli bir rol oynamıştır. Öte yandan, Tijjani Reijnders de Hollanda'nın orta sahasını tutmada çok önemli bir rol oynayacaktır.

    Forvetler ve orta saha oyuncularının ötesinde, stoper Virgil van Dijk, rakip takımın ataklarını kontrol altında tutma gibi önemli bir sorumluluğu üstlenecek.

    Denzel Dumfries ise kanatlarda kilit bir rol oynayacak. Inter'in yıldızı, İtalyan ekibinde formunun zirvesinde ve Hollanda milli takımında da kanatlarda çok önemli bir rol üstleniyor. Dumfries, savunmada güvenilir bir isim ve aynı zamanda hücumda da düzenli katkı sağlıyor.

  Netherlands 2026

    2026 Dünya Kupası için Hollanda'nın Tahmin Edilen İlk 11'i

    Kaleci pozisyonunda Bart Verbruggen'in takımın birinci kalecisi olarak yerini koruması beklenirken, Mark Flekken yedek kaleci olarak görev yapacak.

    Savunmaya gelince, Koeman sürekli olarak dörtlü savunmayı tercih ediyor ve Virgil van Dijk savunmanın merkezinde yer alıyor. Jurrien Timber, Matthijs de Ligt ve Jan Paul van Hecke de savunmanın merkezinde Liverpool'lu oyuncuyla birlikte oynayabilecek isimler. Micky van de Ven genellikle sol kanatta görev yapıyor ve Nathan Ake'nin yerine ilk 11'de yer alabilir. Karşı kanatta ise Denzel Dumfries görev alacak.

    Orta sahada ise Tijjani Reijnders ve Frenkie de Jong'un çift pivot rolünde görev alması bekleniyor. Bu ikilinin sakinliği ve oyun görüşü, Koeman'ın takımının maçın temposunu belirlemesinde kilit rol oynayacak. Ryan Gravenberch ise orta saha üçlüsünü tamamlayacak.

    Forvette, Cody Gakpo'nun golcü içgüdüsü ve soğukkanlılığı onu Memphis Depay'ın yanında forvetin ana adamı yapıyor. Sağ kanatta ise Donyell Malen dahil olmak üzere birçok oyuncu forvetin son pozisyonu için rekabet ediyor.

    Hollanda'nın tahmini ilk 11'i (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Timer, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Memphis, Gakpo

Hazırlık Maçları
Hollanda crest
Hollanda
NED
Norveç crest
Norveç
NOR