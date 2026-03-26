Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

Hollanda her zaman futbolun devlerinden biri olmuştur. Ancak, en büyük sahnede kupa kazanma söz konusu olduğunda, genellikle şanssızlık yaşamışlardır. Hollanda, 1974 ve 1978 yıllarında arka arkaya olmak üzere üç kez Dünya Kupası finaline yükseldi; bir kez de 2010’da. Yine de Oranje, bu üç seferin hepsinde de şampiyonluğa ulaşamadı.

Dört yıl sonra Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nın açılış maçında rakiplerini 5-1 yenerek, 2010 finalinde İspanya'ya karşı aldıkları yenilginin intikamını almayı başardılar. Yarı finale kadar yükseldiler ancak zorlu bir penaltı atışları sonucunda Arjantin'e yenildiler.

2018 Dünya Kupası'nda Hollanda, eleme grubunda Fransa ve İsveç'in ardından üçüncü sırada kalarak turnuvaya katılamadı.

2022'deki son turnuvada ise Hollanda, normal sürede 2-2 biten heyecan verici bir maçın ardından penaltı atışlarında bir kez daha Arjantin'e yenildi.

Gelecek yıl düzenlenecek bu önemli turnuvada şansları nihayet dönecek mi? Kadrolarının gücüne bakarak bunu öğrenelim.