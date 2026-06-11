Japonya'nın analizinden, Moriyasu'nun kompakt ve disiplinli bir savunma sergileyen, top hakimiyetindeyken ise oldukça dinamik bir takım kurduğu açıkça görülüyor. Hollanda milli takımı için ise bazı umut verici noktalar mevcut, ancak Oranje'nin işi kesinlikle kolay olmayacak.
Bu durum, son sonuçlardan da anlaşılıyor. İngiltere, orta sahada benzer bir "dörtlü" ile oynadı, %70 top hakimiyetine sahipti, ancak bununla tek bir büyük fırsat bile yaratamadı: sadece 0,89'luk bir xG, her şeyi anlatıyor. Brezilya da Ekim ayında aynı durumu yaşadı; %67 top hakimiyetine ve sadece iki büyük şansa sahipti, bu da 1,27'lik bir xG'ye denk geliyor. Japonya genellikle "daha iyi" rakiplere bilinçli olarak topu bırakıyor ve bu sırada merkez hattına giden tüm seçenekleri kapatıyor, çoğu zaman da başarılı oluyor.
Bu nedenle Oranje sabırlı olmalı, ancak aynı zamanda derinliği olmayan sıkıcı bir top hakimiyetinin tuzağına düşmemelidir. Japonya, kompakt 5-2-3 bloğuyla rakiplerini dışa doğru zorlarken, merkezde tutarlı bir şekilde sıkı savunma yapar. Bekler genellikle boş adam olsa da, Japonya tam da oraya anında baskı uyguluyor. Dolayısıyla Hollanda, yüksek top hızı, hızlı kanat değişimleri, bol dinamizm ve akıllı koşu hareketleriyle Japon organizasyonunu seçimler yapmaya zorlamalı ve İngiltere'nin başına bela olan sabırlı paslaşmalara saplanıp kalmamalıdır.
Oranje için en büyük fırsat, geçiş oyununda yatıyor. Japonya, top hakimiyetindeyken kanat savunmacılarının arkasında, gizli kanat oyuncuları gibi yüksek oynayan kanatlarda bilinçli olarak çok fazla boşluk bırakıyor. Topu kaptığında Hollanda, Japonya 5-2-3 düzenine yeniden geçmeden önce bu boşlukları değerlendirmek için anında ve dikey geçişler yapmalı.
Aynı zamanda bu risk tersi için de geçerli ve bu belki de Oranje için en büyük tehlike. Japonya büyük olasılıkla Oranje'ye bilerek topu bırakacak ve özellikle sol kanattaki Nakamura veya Maeda'nın hızını kullanarak hızlı bir kontratağa çıkmayı umacaktır. Özellikle Dumfries'in sahada biraz daha ileride durduğu anlarda bu, tehlikeli durumlara yol açabilir. Her iki sol bek oyuncusunun istatistikleri bu konuda çok şey anlatıyor.
Sonuç olarak Japonya, net ve tanınabilir bir oyun düzeni sergiliyor, ancak bu düzenin belirgin zayıflıkları da var. Hızlı ve direkt geçişler yapan, hareket ve top hızıyla Japon blokunu parçalamayı başaran Oranje, Japonya'ya zarar verebilir, tabii kendisi de Japonya'nın tehlikeli kontratakları karşısında şaşkına dönmezse.