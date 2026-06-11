Japonya'nın güçlü hazırlık dönemi bir tesadüf değil, özellikle de Moriyasu'nun kadrosuna bakıldığında. Elinde deneyimli bir kadro var ve bu kadrodaki birçok oyuncu en üst seviyede de tecrübeye sahip.

En dikkat çeken isim belki de NEC orta saha oyuncusu Kodai Sano'nun ağabeyi Kaishu Sano'dur. Eintracht Frankfurt'un defansif orta saha oyuncusu, eleme maçlarında kadroda yer almamıştı, ancak son dostluk maçlarında takımın bel kemiği oldu. Gelişimi çok hızlı. 2024 yazında Kashima Antlers'tan 2,4 milyon avroya transfer edilmişti, ancak şu anda piyasa değeri kırk milyon avro olarak tahmin ediliyor. Sano, modern bir 6 numara. O, sadece top kapıp oyunu yönlendiren bir oyuncu değil, koşu kapasitesi, enerjisi ve sağlam bir teknik temele sahip çok yönlü bir orta saha oyuncusu.

Göz önünde bulundurulması gereken diğer oyuncular arasında, bu sezon kas sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçıran Real Sociedad forveti Takefusa Kubo ve Hiroki Ito ve Ritsu Doan gibi diğer tanınmış isimler yer alıyor. Ancak en büyük yıldızlardan biri eksik: Kaoru Mitoma, Mayıs başında sakatlandı ve Dünya Kupası'nı kaçırmak zorunda kaldı.

Kesinlikle dikkat çekmeyi hak eden, daha az bilinen bir isim ise sol bek Keito Nakamura. Aslen Stade Reims'in sol kanat oyuncusu olan Nakamura, Japonya'da kanat bekine dönüştürüldü. Hızı, yorulmak bilmeyen çalışkanlığı ve hücum hareketleriyle her sağ kanat/sağ bek için bir kabustur; İngiltere de bunu kısa süre önce tecrübe etti. Ancak bu konuya daha sonra değineceğiz.

Nakamura son maçlarda sol bek olarak ikna edici bir performans sergiledi, ancak ilk 11'de yer alıp almayacağı henüz belli değil. Zira Daizen Maeda da bu pozisyonda düzenli olarak görev alıyor. Celtic'in forveti, İzlanda ile oynanan son maçta yedek kulübesinden izlemek zorunda kalmıştı, ancak sezonun son aşamasında formunun zirvesindeydi. İskoçya'nın önde gelen kulübü için oynadığı son yedi maçta dokuz gol ve iki asist kaydetti.

Son olarak, Eredivisie'den tanıdık yüzler de kadroda yer alıyor: gol kralı Ayase Ueda, Feyenoord'dan takım arkadaşı Tsuyoshi Watanabe ve Ajax'tan Takehiro Tomiyasu ile Ko Itakura.