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Hollanda milli takımı çok zorlu bir görevle karşı karşıya: Japon savaş makinesinden şunlar beklenebilir

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Hollanda - Japonya
Hollanda
Japonya
Dünya Kupası

14 Haziran Pazar günü saat 22.00'de Oranje'nin açılış maçı oynanacak: Hollanda, grup aşamasında Teksas'ın Arlington kentinde Japonya ile karşı karşıya gelecek. Ronald Koeman'ın takımı, vasat geçen hazırlık döneminin ardından hemen çekingenliğini bir kenara bırakmak istiyor, ancak grubun en zorlu rakibiyle hemen karşılaşabilir.

Bu analizde, Japonya'nın Dünya Kupası'na giden yolu, yakından takip etmemiz gereken oyuncular ve organize ve disiplinli oyunuyla Dünya Kupası'na kolayca ulaşmayı başaran teknik direktör Hajime Moriyasu'nun taktikleri ele alınacak.

  • Emin bir eleme

    Japonya'nın kalitesinden hâlâ şüphe duyanlar, aslında sadece üçüncü aşama eleme sonuçlarına bakmakla yetinmelidir. Grup, neredeyse ezici bir üstünlükle kazanıldı: Japonya, on maçta sadece bir yenilgi aldı; bu, 2025 yılının Haziran ayı başında Avustralya'ya karşı 1-0'lık bir mağlubiyetti. Bunun dışında iki beraberlik, yedi galibiyet ve 23 puan topladı; bu, ikinci sıradaki Avustralya'dan dört puan daha fazla.

    Puan sayısı etkileyici, ancak atılan ve yenen gol sayısı, Hollanda'nın kiminle karşı karşıya olduğunu gerçekten netleştiriyor. Japonya, elemelerde 30 gol attı ve sadece 3 gol yedi. Endonezya, ilk maçta 4-0 mağlup edildi ve rövanş maçı ezici bir 6-0 skorla sona erdi. Çin 7-0'lık bir hezimete uğradı ve Bahreyn de kalecisinin beş kez topu ağlardan çıkarmasını izledi. Japonya sadece bir gol makinesi olmakla kalmadı, savunmada da parladı.

    Bu sağlam savunma, turnuva öncesinde de devam etti. Son altı hazırlık maçında sadece bir rakip gol atmayı başardı: Brezilya, iki kez fileleri havalandırdı. Gana, Bolivya, İskoçya, İngiltere ve İzlanda hiç gol atamadı ve hepsi de mağlup oldu. Hatta Brezilyalılar bile sonunda boyun eğmek zorunda kaldı. Japonya'nın son mağlubiyeti, ABD'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanan Eylül 2025 tarihine kadar uzanıyor.

    Yani Hollanda uyarıldı.

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  • Deneyimli kadro

    Japonya'nın güçlü hazırlık dönemi bir tesadüf değil, özellikle de Moriyasu'nun kadrosuna bakıldığında. Elinde deneyimli bir kadro var ve bu kadrodaki birçok oyuncu en üst seviyede de tecrübeye sahip.

    En dikkat çeken isim belki de NEC orta saha oyuncusu Kodai Sano'nun ağabeyi Kaishu Sano'dur. Eintracht Frankfurt'un defansif orta saha oyuncusu, eleme maçlarında kadroda yer almamıştı, ancak son dostluk maçlarında takımın bel kemiği oldu. Gelişimi çok hızlı. 2024 yazında Kashima Antlers'tan 2,4 milyon avroya transfer edilmişti, ancak şu anda piyasa değeri kırk milyon avro olarak tahmin ediliyor. Sano, modern bir 6 numara. O, sadece top kapıp oyunu yönlendiren bir oyuncu değil, koşu kapasitesi, enerjisi ve sağlam bir teknik temele sahip çok yönlü bir orta saha oyuncusu.

    Göz önünde bulundurulması gereken diğer oyuncular arasında, bu sezon kas sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçıran Real Sociedad forveti Takefusa Kubo ve Hiroki Ito ve Ritsu Doan gibi diğer tanınmış isimler yer alıyor. Ancak en büyük yıldızlardan biri eksik: Kaoru Mitoma, Mayıs başında sakatlandı ve Dünya Kupası'nı kaçırmak zorunda kaldı.

    Kesinlikle dikkat çekmeyi hak eden, daha az bilinen bir isim ise sol bek Keito Nakamura. Aslen Stade Reims'in sol kanat oyuncusu olan Nakamura, Japonya'da kanat bekine dönüştürüldü. Hızı, yorulmak bilmeyen çalışkanlığı ve hücum hareketleriyle her sağ kanat/sağ bek için bir kabustur; İngiltere de bunu kısa süre önce tecrübe etti. Ancak bu konuya daha sonra değineceğiz.

    Nakamura son maçlarda sol bek olarak ikna edici bir performans sergiledi, ancak ilk 11'de yer alıp almayacağı henüz belli değil. Zira Daizen Maeda da bu pozisyonda düzenli olarak görev alıyor. Celtic'in forveti, İzlanda ile oynanan son maçta yedek kulübesinden izlemek zorunda kalmıştı, ancak sezonun son aşamasında formunun zirvesindeydi. İskoçya'nın önde gelen kulübü için oynadığı son yedi maçta dokuz gol ve iki asist kaydetti.

    Son olarak, Eredivisie'den tanıdık yüzler de kadroda yer alıyor: gol kralı Ayase Ueda, Feyenoord'dan takım arkadaşı Tsuyoshi Watanabe ve Ajax'tan Takehiro Tomiyasu ile Ko Itakura.

  • Savunma düzeni

    Japonya'nın bu kadar az gol yemesi tesadüf değildir: Her şey güçlü savunma organizasyonuyla başlar. Japonya kompakt ve disiplinli oynar; yüksek baskı uyguladığı dönemlerle, takım olarak topun arkasında durduğu aşamaları birbiriyle harmanlar.

    Moriyasu, takımını savunmada genellikle 5-2-3 dizilişinde konumlandırıyor; bu dizilişte, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, rakip takımın bekleri daha ileriye çıkıp topu almaya niyetlendiğinde kanat bekleri de onları marke ediyor.

    Forvet, topu kontrol eden orta saha oyuncusuna giden pas hattını kapatmakla görevlendirilirken, yanındaki iki forvet içe doğru pozisyon alır ve mümkün olduğunda merkez savunmacılara baskı uygular. Japonya, bu kompakt 5-2-3 dizilişiyle ekseni kapatarak kaleye giden en tehlikeli yolu kesmeye çalışır. Böylece rakipler, sabırla bu bloğu aşmak zorunda kalır.

    Bir rakip topu boşta kalan bekine oynarsa, kendi beklerinden biri öne çıkarak topu yakalar ve uzaklaştırır. Böylece topu tekrar geriye doğru zorlamaya çalışırlar, ardından takım sahada daha ileriye kayarak baskı kurabilir.

    Engeland - Japan Analyse 1Youtube: British Elite ScoutJapan Analyse 2Youtube: British Elite Scout

    Yukarıdaki örneklerde Japonya'nın organizasyonunu nasıl kompakt tuttuğu ve İngiltere'yi aslında dış tarafa zorlayarak baskı uygulayabildiği görülüyor. İngiltere bu maçı oldukça düşük bir tempoda oynadı, bu da Japonya'nın neredeyse hiç zorlanmamasına neden oldu. Özellikle Anthony Gordon, Phil Foden ve Cole Palmer gibi yaratıcı oyunculara sahip orta saha, topa neredeyse hiç dokunamadı. Hollanda da bu konuda dikkatli olmalı.

    Özellikle son resimde Foden'ın serbest bırakıldığını, ancak pas hattının kapatıldığını görebilirsiniz. Bu nedenle Foden aslında maç boyunca neredeyse hiç pas alamadı. Ancak Manchester City oyuncusu sahada daha ileriye çıkmaya karar verdiğinde, beşli savunmadaki bir stoper tarafından kolayca yakalanabiliyordu. Bu, Oranje'nin beş defans oyuncusu ile oynayan rakiplere karşı sıklıkla karşılaştığı bir sorundur. Oranje de hücum açısından aslında beş forvetle oynadığı için, adam adama savunma yapmak kolaylaşır.

    Aşağıda Japon takımının amacını görebilirsiniz. Japonya, ileriye doğru tüm pas hatlarını kesmeyi umuyor; ardından ya serbest bekler ulaşılır - ve baskı uygulanabilir - ya da top tamamen geriye dönmek zorunda kalır. Bu, takımın hep birlikte yukarı kayması ve sahada daha ileriye doğru baskı kurması için bir işarettir.

    Japan Analyse 3Youtube: Britsh Elite Scout

  • Saldırı niyetleri

    Topa sahip olduklarında, iki kanat stoperi sahayı oldukça geniş tutar; bunun üzerine kanat bekleri sahada daha ileriye çıkabilir. Böylece bir tür 3-2-5 dizilişi ortaya çıkar. Buna karşılık, iki kontrolcü orta saha oyuncusu, ikisi de - ya da sadece biri - sahada geriye doğru pozisyon alarak orta sahayı açmaya çalışır ve oyun kurmaya aktif olarak müdahil olarak alan yaratır. Özellikle Sano bu konuda önemli bir rol oynar.

    Kontrolcü orta saha oyuncularının bu koşu hareketleri sayesinde forvet için anında boşluk yaratılır. Rakip iyi ve yüksek pres yaparsa ve bu nedenle orta saha oyuncularına ulaşılamazsa, forvet yönünde düşen top da bir seçenektir. Bu, Ueda'nın forvet olduğu İngiltere maçında da sık sık yaşandı. Moriyasu'nun takımı oyun kurmayı amaçlıyor, ancak rakip yüksek pres uyguladığında derin paslardan çekinmiyor. Bunu aşağıdaki örnekte açıkça görebilirsiniz. Orta sahanın hareketiyle İskoçya'nın hatları birbirinden ayrılıyor, bu da Ueda'nın topu daha kolay almasını ve Japonya'nın beş karşı beş pozisyonunda tehlikeli olmasını sağlıyor.

    Japan Analyse 6Youtube: Scotland National Team

    Bu açıdan Japonya, dinamik ve koşu hareketleri bol, oldukça modern ve esnek bir takım. Günümüzde pek çok takım gibi sahada yüksek oynuyorlar ve net bir 3-2-5 yapısı içindeler; bu yapıda iki oyuncu forvetin etrafındaki yarı alanlarda hareket ederek hatlar arasında boşluk bulmaya çalışıyor. Ancak Oranje dört savunmacıyla oynuyor, bu nedenle örneğin bir orta saha oyuncusunu geri çekerek adam adama savunma yapmak daha akıllıca olabilir.

    Daha önce de belirtildiği gibi, kanat bekleri genellikle gizli kanat oyuncuları olarak görev yapıyor. Ancak bu, geçişlerde kanatlarda çok fazla boşluk bırakan Japonya için bir risk oluşturuyor. Oranje bundan yararlanabilir.

    Japan Analyse 4Youtube: SIAN SPORTS

    Hollanda için özellikle sol kanat bek Nakamura'yı göz önünde bulundurmak önemlidir, özellikle de top kaybedildiğinde. Bu kanat bek, İngiltere maçında, özellikle önünde bolca boşluk olduğunda sürekli tehdit oluşturdu. Dumfries'in yanında bolca boşluk bırakan Hollanda, bu konuda dikkatli olmak zorunda görünüyor. Nakamura'nın bu sezonki istatistikleri de çok şey anlatıyor: Bu sezon Ligue 2'de tam 14 gol attı ve çok sayıda gol fırsatı yarattı.

    Japan analyse 5Youtube: British Elite Scout


  • Hollanda nelere dikkat etmeli ve fırsatlar nerede yatıyor?

    Japonya'nın analizinden, Moriyasu'nun kompakt ve disiplinli bir savunma sergileyen, top hakimiyetindeyken ise oldukça dinamik bir takım kurduğu açıkça görülüyor. Hollanda milli takımı için ise bazı umut verici noktalar mevcut, ancak Oranje'nin işi kesinlikle kolay olmayacak.

    Bu durum, son sonuçlardan da anlaşılıyor. İngiltere, orta sahada benzer bir "dörtlü" ile oynadı, %70 top hakimiyetine sahipti, ancak bununla tek bir büyük fırsat bile yaratamadı: sadece 0,89'luk bir xG, her şeyi anlatıyor. Brezilya da Ekim ayında aynı durumu yaşadı; %67 top hakimiyetine ve sadece iki büyük şansa sahipti, bu da 1,27'lik bir xG'ye denk geliyor. Japonya genellikle "daha iyi" rakiplere bilinçli olarak topu bırakıyor ve bu sırada merkez hattına giden tüm seçenekleri kapatıyor, çoğu zaman da başarılı oluyor.

    Bu nedenle Oranje sabırlı olmalı, ancak aynı zamanda derinliği olmayan sıkıcı bir top hakimiyetinin tuzağına düşmemelidir. Japonya, kompakt 5-2-3 bloğuyla rakiplerini dışa doğru zorlarken, merkezde tutarlı bir şekilde sıkı savunma yapar. Bekler genellikle boş adam olsa da, Japonya tam da oraya anında baskı uyguluyor. Dolayısıyla Hollanda, yüksek top hızı, hızlı kanat değişimleri, bol dinamizm ve akıllı koşu hareketleriyle Japon organizasyonunu seçimler yapmaya zorlamalı ve İngiltere'nin başına bela olan sabırlı paslaşmalara saplanıp kalmamalıdır.

    Oranje için en büyük fırsat, geçiş oyununda yatıyor. Japonya, top hakimiyetindeyken kanat savunmacılarının arkasında, gizli kanat oyuncuları gibi yüksek oynayan kanatlarda bilinçli olarak çok fazla boşluk bırakıyor. Topu kaptığında Hollanda, Japonya 5-2-3 düzenine yeniden geçmeden önce bu boşlukları değerlendirmek için anında ve dikey geçişler yapmalı.

    Aynı zamanda bu risk tersi için de geçerli ve bu belki de Oranje için en büyük tehlike. Japonya büyük olasılıkla Oranje'ye bilerek topu bırakacak ve özellikle sol kanattaki Nakamura veya Maeda'nın hızını kullanarak hızlı bir kontratağa çıkmayı umacaktır. Özellikle Dumfries'in sahada biraz daha ileride durduğu anlarda bu, tehlikeli durumlara yol açabilir. Her iki sol bek oyuncusunun istatistikleri bu konuda çok şey anlatıyor.

    Sonuç olarak Japonya, net ve tanınabilir bir oyun düzeni sergiliyor, ancak bu düzenin belirgin zayıflıkları da var. Hızlı ve direkt geçişler yapan, hareket ve top hızıyla Japon blokunu parçalamayı başaran Oranje, Japonya'ya zarar verebilir, tabii kendisi de Japonya'nın tehlikeli kontratakları karşısında şaşkına dönmezse.

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