Hollanda milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, liglerdeki ara dönemde iki hazırlık maçı oynayacak olan Oranje'nin bir sonraki kamp kadrosunu açıkladı: 27 Mart Cuma günü saat 20.45'te Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da Norveç'i ağırlayacaklar; bir sonraki Salı günü, 31 Mart'ta ise aynı saatte Eindhoven'daki Philippe Stadion'da Ekvador ile karşılaşacaklar. Bu maçlar, yaz aylarında ABD, Kanada ve Meksika'da oynanacak Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçları olacak. Teknik direktör, aralarında Serie A'dan bazı oyuncuların da bulunduğu 26 futbolcuyu kadroya çağırdı.
Hollanda, Koopmeiners ve Dumfries Norveç ve Ekvador ile oynanacak hazırlık maçları için kadroya çağrıldı: Teknik direktör Koeman'ın tam kadro listesi
HOLLANDA'NIN KADROSU
KALECİLER: Justin Bijlow (Genoa), Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen)
DEFANS: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham), Stefan de Vrij (Inter), Jorrel Hato (Chelsea).
ORTA SAHA OYUNCULARI: Orta saha oyuncuları: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Manchester City), Jerdy Schouten (PSV), Kees Smit (AZ), Quinten Timber (Olympique Marsilya), Luciano Valente (Feyenoord), Teun Koopmeiners (Juventus).
FORVETLER: Forvetler: Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Roma), Brian Brobbey (Sunderland), Xavi Simons (Tottenham), Wout Weghorst (Ajax), Noa Lang (Galatasaray).