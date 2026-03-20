Hollanda, Koopmeiners ve Dumfries Norveç ve Ekvador ile oynanacak hazırlık maçları için kadroya çağrıldı: Teknik direktör Koeman'ın tam kadro listesi

Hollanda milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, liglerdeki ara dönemde iki hazırlık maçı oynayacak olan Oranje'nin bir sonraki kamp kadrosunu açıkladı: 27 Mart Cuma günü saat 20.45'te Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da Norveç'i ağırlayacaklar; bir sonraki Salı günü, 31 Mart'ta ise aynı saatte Eindhoven'daki Philippe Stadion'da Ekvador ile karşılaşacaklar. Bu maçlar, yaz aylarında ABD, Kanada ve Meksika'da oynanacak Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçları olacak. Teknik direktör, aralarında Serie A'dan bazı oyuncuların da bulunduğu 26 futbolcuyu kadroya çağırdı.



