Roma formasıyla muhteşem bir ikinci yarı geçiren Donyell Malen, 3. dakikada topu kontrol edip kaleye doğru şutunu çektiğinde skoru açmaya çok yaklaştı, ancak Zion Suzuki iyi bir refleks göstererek topu üst direğin üzerinden dışarıya çeldi. Her iki takımın da top hakimiyetinde fazla risk almaması nedeniyle gol fırsatlarının oldukça az olduğu ilk yarıda, bu iki pozisyon da iki takımın gol atmaya en çok yaklaştığı anlar oldu.

Ancak Ronald Koeman'ın takımı, devre arasından kısa bir süre sonra golü buldu. Van Dijk, sağ kanattan gelen Ryan Gravenberch'in ortasına en yüksekte yükselerek kafayla topu alt köşeye gönderdi. Ancak Japonya, geride kalalı yedi dakikadan az bir süre geçmişti ki Keito Nakamura, içeriye doğru girip sağ ayağıyla vurduğu şut, Jan Paul van Hecke'den sekerek Bart Verbruggen'i geçerek ağlara gitti.

Hollanda, West Ham kanat oyuncusu Summerville'in ceza sahası köşesinde topu alıp sol ayağıyla içeriye doğru girip Suzuki'yi geçip direğe çarpan düşük bir şutla tekrar öne geçti. Take Kubo hemen cevap vermek istedi, ancak uzak mesafeden attığı güçlü şut az farkla üst direğin üzerinden dışarı çıktı.

Cody Gakpo, diğer tarafta Suzuki'yi ayaklarıyla kurtarmaya zorladı, ancak Japonya'nın artan baskısı altında Hollanda dayanamadı ve 89. dakikada Koki Ogawa'nın kafa vuruşu takım arkadaşı Daichi Kamada'dan sekti ve üst köşeye gitti.

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