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Netherlands Japan ratings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Hollanda-Japonya maçı oyuncu değerlendirmeleri: Crysencio Summerville muhteşem bir an yaşattı, ancak sönük bir performans sergileyen Hollanda, Dünya Kupası açılış maçında son dakikalarda yediği golle berabere kaldı

Player ratings
Hollanda
C. Summerville
Dünya Kupası
FEATURES
Hollanda - Japonya

Hollanda, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Japonya ile 2-2 berabere kalırken, maçın son dakikalarında bir gol yedi. Virgil van Dijk ve Crysencio Summerville'in ikinci yarıda attığı goller Oranje'yi galibiyete taşıyacak gibi görünüyordu, ancak Dallas'ta başlayan F Grubu'nun ilk maçında her iki golün ardından da rakip takım skoru eşitledi.

Roma formasıyla muhteşem bir ikinci yarı geçiren Donyell Malen, 3. dakikada topu kontrol edip kaleye doğru şutunu çektiğinde skoru açmaya çok yaklaştı, ancak Zion Suzuki iyi bir refleks göstererek topu üst direğin üzerinden dışarıya çeldi. Her iki takımın da top hakimiyetinde fazla risk almaması nedeniyle gol fırsatlarının oldukça az olduğu ilk yarıda, bu iki pozisyon da iki takımın gol atmaya en çok yaklaştığı anlar oldu.

Ancak Ronald Koeman'ın takımı, devre arasından kısa bir süre sonra golü buldu. Van Dijk, sağ kanattan gelen Ryan Gravenberch'in ortasına en yüksekte yükselerek kafayla topu alt köşeye gönderdi. Ancak Japonya, geride kalalı yedi dakikadan az bir süre geçmişti ki Keito Nakamura, içeriye doğru girip sağ ayağıyla vurduğu şut, Jan Paul van Hecke'den sekerek Bart Verbruggen'i geçerek ağlara gitti.

Hollanda, West Ham kanat oyuncusu Summerville'in ceza sahası köşesinde topu alıp sol ayağıyla içeriye doğru girip Suzuki'yi geçip direğe çarpan düşük bir şutla tekrar öne geçti. Take Kubo hemen cevap vermek istedi, ancak uzak mesafeden attığı güçlü şut az farkla üst direğin üzerinden dışarı çıktı.

Cody Gakpo, diğer tarafta Suzuki'yi ayaklarıyla kurtarmaya zorladı, ancak Japonya'nın artan baskısı altında Hollanda dayanamadı ve 89. dakikada Koki Ogawa'nın kafa vuruşu takım arkadaşı Daichi Kamada'dan sekti ve üst köşeye gitti.

GOAL, Dallas'taki Hollanda oyuncularını değerlendirdi...

  • FBL-WC-2026-MATCH11-NED-JPNAFP

    Kaleci ve Savunma

    Bart Verbruggen (5/10):

    Topun yön değiştirmesi nedeniyle Nakamura'nın golünde hiçbir şansı yoktu, ancak Kamada'dan seken ikinci golde daha iyi bir performans sergilemesi gerekirdi.

    Denzel Dumfries (5/10):

    Japonya'nın taktiği ve Hollanda'nın risk almaması nedeniyle, sağ bek pozisyonunda en iyi performansını sergileyemedi.

    Jan Paul van Hecke (6/10):

    Brighton'ın stoperi sağlam bir performans sergiledi. Nakamura'nın şutunun köşeye gitmesini engelleyememesi talihsizlikti.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Birkaç hatalı pas dışında her zamanki gibi soğukkanlıydı. İyi yönlendirilmiş kafa vuruşuyla skoru açtı.

    Micky van de Ven (5/10):

    Hızını etkili bir şekilde kullanarak birkaç kez topu geri kazandı, ancak bek pozisyonunda tam olarak rahat görünmüyordu.

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  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Liverpool oyuncusu için biraz karışık bir gece oldu. İki asist yaptı, Van Dijk'ın golünde mükemmel bir orta attı, ancak Nakamura'yı daha iyi marke etmesi gerekiyordu ve maçın bazı bölümlerinde oyundan kopuk kaldı.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Orta sahada oyunu bir arada tuttu, ancak çok dinamik değildi.

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Özellikle ilk yarıda bazı iyi duran top vuruşları yaptı, ancak bunun dışında pek bir katkı sağlayamadı.

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Crysencio Summerville (7/10):

    Dar alanlarda hızlı ayaklarını sergiledi ve sonuçsuz kalan birkaç tehlikeli alçak orta yaptı. Harika bir vuruşla Hollanda'yı tekrar öne geçirme görevini üstlendi.

    Donyell Malen (6/10):

    Maçın başında Suzuki tarafından muhteşem bir şekilde durduruldu ve ilk yarıda Hollanda'nın en büyük gol tehdidi gibi görünüyordu. İkinci yarıda performansında düşüş yaşadı ve Depay ile değiştirildi.

    Cody Gakpo (5/10):

    Rakibini geçme fırsatlarını çok sık geri çevirdi ve bunun yerine topu geriye doğru oynadı. İkinci yarıda Suzuki'yi bir kurtarışa zorladı.

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Memphis Depay (5/10):

    Su molasının ardından Malen'in yerine oyuna girdikten sonra maça girmekte zorlandı.

    Teun Koopmeiners (5/10):

    Topa sahip olamadı ve orta sahadan oyunu yönlendiremedi.

    Quinten Timber (5/10):

    Reijnders'in yerine oyuna girdi ancak orta sahada pek bir katkı sağlayamadı.

    Nathan Ake (N/A):

    Son 10 dakikada oyuna girerek takımı toparlamaya çalıştı.

    Brian Brobbey (N/A):

    Maçın son dakikalarında Gakpo'nun yerine oyuna girdi.

    Ronald Koeman (4/10):

    Takımının ilk yarıdaki pasifliği oldukça endişe vericiydi. İkinci yarıda biraz toparlansa da, savunmadaki konsantrasyon eksikliği ve temkinli oyuncu değişiklikleri pahalıya mal oldu. Kalan grup maçlarında çok daha iyi performans göstermeleri gerekiyor.

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