Hollanda-Japonya 2-2





Hollanda ile Japonya arasındaki maç 2-2 sona erdi: Oranje, van Dijk ve Summerville'in golleriyle iki kez öne geçti, ancak önce Nakamura, ardından Kamada skoru eşitledi.

HOLLANDA





Verbruggen 5: İlk yarıda neredeyse hiç iş yapmadı, Nakamura'nın 1-1'i yapan şutunda kesinlikle daha fazlasını yapabilirdi. Son beraberlik golünde Kamada'nın dokunuşuna aldanmış olsa da, yine de geç kalarak kendini suçlu duruma düşürdü.





Dumfries 5: Maeda'nın hücumları nedeniyle sık sık geride kalmak zorunda kaldı, sadece ilk yarının sonlarında hücumda kendini gösterdi. Genel olarak Nakamura'nın ataklarından çok zorlandı ve Inter'de tanıdığımız oyuncunun çok uzak bir akrabası gibi görünüyordu.





van de Ven 5,5: Ueda tarafından neredeyse hiç zorlanmadı, fiziksel olarak çok üstün olduğu için onu sorunsuzca kontrol etti. Japonların beraberlik golüne yol açan son kornerde aldatıldı ve bir de sarı kart gördü.





van Dijk 6: Ceza sahası içindeki güzel bir kafa vuruşuyla milli takımdaki 13. golünü atarak skoru açtı. Ceza sahasını domine etti ancak son dakikadaki golü önleyemedi: Liderlik ve hücumda kararlı, savunmada ise daha az etkiliydi, maçın son topu da bunu kanıtladı.





van Hecke 5,5: Aşırı ofansif hamleler yapmadan pozisyonunu korudu. Tam olarak Hollanda okulundan bir bek değil.





Gravenberch 6,5: Van Dijk'ın golüne yol açan sağ kanattan ortayı yaptı, ardından orta sahada güzel bir oyun sergiledikten sonra Summerville'e asist yaptı. İki isabetli pasla maçı tamamladı. (81'den itibaren Aké oyuna girdi)





de Jong 6: Dengeyi ve mesafeleri korumaya çalıştı, ancak topu çok temkinli kullandı.





Reijnders 5,5: Milan'da gördüğümüzün aksine pek göze çarpmadı, ileriye çıkmaktan çok pozisyonunu korumaya daha çok özen gösterdi. (70'den itibaren Timber 5,5: skoru korumak için oyuna girdi ve sık sık olduğu gibi rakipler beraberliği yakaladı)





Summerville 6,5: Başlangıçta çok hareketliydi ama çok az tehlike yarattı. Dikkatsizdi, Japonya'nın kontra atakında sarı kart gördü, ancak daha sonra maçı yönlendiren hamleyi yaptı ve Suzuk'u geçen güzel bir sol ayak vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. (70'den itibaren Koopmeiners 5,5: Çok az topa dokundu, Juve'deki hali gibi görünüyordu)





Malen 6,5: Maç başlar başlamaz hemen muhteşem bir golü kaçırdı; Japon savunmasının kalbine doğru gerçek bir forvet gibi pivot yapıp dönerek şimşek gibi bir sağ ayak vuruşu yaptı, ancak Suzuki muhteşem bir kurtarışla golü engelledi. İlk yarıda adeta çılgına dönmüş gibiydi: Parma kalecisi, köşe vuruşundan gelen kafa vuruşunda yine muhteşem bir kurtarışla gol sevincini engelledi. Forvet hattındaki en iyisiydi. (70'den itibaren Depay 5,5: Gergin bir şekilde oyuna girdi ve sarı kart gördü, ilk 11'de yer almamış olmanın sıkıntısını yaşadı)





Gakpo 6: İlk yarıda sık sık çift markaj altına alındı, dönmek için hiç boşluk bulamadı ve ya geriye pas vermek ya da boşluk aramak için kanatlara açılmak zorunda kaldı. İkinci yarıda canlandı ve iki kez golü kıl payı kaçırdı. (84. dakikadan itibaren Brobbey oyuna girdi)





Teknik Direktör Koeman 5,5: Topa hakimiyet yüksek ama yaratılan tehlike azdı. Maçı kazanmaya çalışmak için iki bireysel hamleden yararlandı, ancak maçın sonlarında aldatıldı. Genel olarak, risk almayıp hücumdan ziyade savunmaya yönelme fikriyle pek "Hollandalı" olmayan bir futbol sergiledi: Oranje okulunun öğrettikleriyle tam olarak örtüşmüyor.











