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Mark Doyle

Çeviri:

Hollanda-İsveç maçı oyuncu değerlendirmeleri: ‘Dünya Kupası Cody Gakpo’su, Liverpool taraftarlarını sustururken, Ronald Koeman’ın Brian Brobbey’i sahaya sürme riski, Hollanda’nın ezici performansında karşılığını buldu – ancak Micky van de Ven sol bek değil!

Player ratings
Dünya Kupası
Hollanda
FEATURES
Hollanda - İsveç
İsveç
C. Gakpo
B. Brobbey
C. Summerville
M. van de Ven
R. Koeman

Hollanda, Cumartesi akşamı Houston’da İsveç’i 5-1’lik ezici bir skorla mağlup ederek, geç de olsa Dünya Kupası’nın ciddi adaylarından biri olduğunu gösterdi. Hollanda, Japonya ile oynadığı açılış maçında sadece ara sıra iyi performans göstermiş ve teknik direktör Ronald Koeman, sergilediği muhafazakar oyun anlayışı nedeniyle eleştirilmişti. Ancak takım, turnuvaya Tunus’u 5-1 yenerek başlayan İsveç’i paramparça eden yıkıcı bir hücum performansı sergiledi.

Cody Gakpo, Hollanda takımının yıldızı oldu; Liverpool’lu forvet, Brian Brobbey’e maçın ilk golünü hazırladı; Brobbey ise daha sonra, bu kez Denzel Dumfries’in pasıyla bir kez daha boş kaleye topu iterek skoru 2-0’a taşıdı. Dumfries, devre arasından hemen sonra Gakpo'ya asist yaparak skoru 3-0'a taşıdı ve 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın en iyi oyuncusu olan Gakpo, 54. dakikada her zamanki gibi içe doğru kesip sağ ayağıyla bir gol daha attı.

Brobbey'in yerine yedek kulübesinde bekleyen Crysencio Summerville, oyuna girdikten sonra büyük bir etki yarattı ve Oranje'nin son derece etkileyici performansına son noktayı koydu. Hollanda, son maçında Tunus'u yenerse grubunu kazanma ihtimali çok yüksek.

Aşağıda, GOAL, Teksas’ta sahaya çıkan tüm Hollanda oyuncularını değerlendiriyor...

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Bart Verbruggen (7/10):

    İlk yarıda takımının iki gol üstünlüğünü korumak için bir dizi güzel kurtarış yaptı, ancak İsveç'in attığı teselli golüne karşı yapabileceği hiçbir şey yoktu.

    Denzel Dumfries (8/10):

    Real Madrid'in yeni sağ bek oyuncusu, Brobbey ve Gakpo'nun gollerine hazırlayan paslarla yeteneğini sergiledi.

    Jan Paul van Hecke (6/10):

    İlk yarıda iyi bir pozisyonda bulunan Viktor Gyokeres'in şut atmasını engellemek için mükemmel bir savunma yaptı ve top hakimiyetinde de iyiydi.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Hollandalı kaptan, Alexander Isak'ın hareketleri zaman zaman sorun teşkil etse de, her zamanki gibi sahaya hakim bir performans sergiledi.

    Micky van de Ven (4/10):

    Çok yönlü ve hızlı Tottenham Hotspur savunmacısı, sol kanattan iyi bir atak yaptı ve ceza sahasına attığı güzel pasla Donyell Malen'i bulmaya çok yaklaştı. Ancak, kötü pozisyon alışı bir kez daha ortaya çıktı; bu sefer Elanga tarafından. Elanga, maçın ilerleyen dakikalarında onu bacak arasından da geçmeyi başardı. Kesinlikle bu savunmanın zayıf halkası; çünkü o bir sol bek değil.

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  • FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    Orta saha

    Ryan Gravenberch (8/10):

    Liverpool'un orta saha oyuncusundan ara sıra isabetsiz paslar çıktı, ancak 90 dakika boyunca büyük bir özgüven ve kaliteyle oynamaya devam etti.

    Frenkie de Jong (7/10):

    Hollanda'nın güçlü başlangıcında önemli bir rol oynadı. Barcelona'lı oyuncu, hem top kazanma hem de pas dağıtma konusunda muhteşemdi. De Jong, Gakpo'nun gecenin ikinci golüne yol açan atağı da başlattı, ancak o noktada performansı düşmeye başlamıştı ve 60. dakika civarında oyundan alındı.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Gakpo'yu boş alana göndererek açılış golünde rol oynadı, ancak maçın büyük bölümünde göze çarpmadı ve Elanga'nın golüne giden süreçte topu kaybetti. Kısa süre sonra oyundan alındı.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Donyell Malen (4/10):

    Roma'nın çok yönlü forveti, sağ kanattan ciddi bir tehdit oluşturdu ancak Brobbey'in maçtaki üçüncü golünü atması için yapması gereken basit bir ortayı mahvetti. Yine de devre arasında oyundan alınması sürpriz oldu ancak Summerville'in performansı bunun doğru bir karar olduğunu kanıtladı.

    Brian Brobbey (8/10):

    Ne etki ama! Daha önce milli takımda oynadığı 12 maçta sadece bir gol atabilen Brobbey, ilk kez Dünya Kupası'nda ilk 11'de sahaya çıktığı maçın ilk 17 dakikasında iki gol attı. Hollanda hücumunun ideal odak noktası gibi görünüyor.

    Cody Gakpo (9/10):

    Sol kanat oyuncusu, Liverpool taraftarlarını sık sık çileden çıkarır; ancak Brobbey'in skoru açan golüne zekice ve isabetli bir alçak orta yaparak eleştirenlere -ve yeni Reds teknik direktörü Andoni Iraola'ya- bir mesaj gönderdi; ardından kendisi de iki gol attı. 27 yaşındaki oyuncu, can sıkıcı derecede istikrarsız olabilir ama “Dünya Kupası Cody Gakpo” gerçekten çok iyi bir oyuncu. Artık milli takımında Johan Cruyff’tan daha fazla final golü attı!

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Crysencio Summerville (8/10):

    Brobbey yüzünden ilk 11'deki yerini kaybetmişti ancak Tunus maçında Malen'in yerini almış olabilir. Dumfries ile muhteşem bir işbirliği yaparak takımının üçüncü golünde kilit rol oynadı, Gakpo'ya asist yaptı ve ardından ceza sahası kenarından muhteşem bir yerden vuruşla kendisi de gol attı.

    Guus Til (6/10):

    59. dakikada Reijnders'in yerine orta sahada oyuna girdi ve sahada varlığını hissettirdi.

    Teun Koopmeiners (6/10):

    Juventus'un orta saha oyuncusu, Til ile birlikte çift oyuncu değişikliğinin bir parçası oldu ve ülkesinin maçı kontrol etmesine yardımcı oldu.

    Memphis Depay (N/A):

    Maçın bitimine 20 dakikadan az bir süre kala Brobbey'in yerine oyuna girdi ve maçın sonlarında boş alandaki Summerville'e pas vererek bir asist yaptı.

    Noa Lang (Değerlendirilemez):

    Sadece normal sürenin son dakikasında oyuna girdi.

    Ronald Koeman (8/10):

    Japonya ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından gelen eleştirilerle başa çıktıktan sonra, Brobbey'i ilk 11'e alıp devre arasında Summerville'i oyuna sokan teknik direktör büyük övgüyü hak ediyor. Ancak Koeman, Van de Ven'i sol bekte oynatmaktan vazgeçmeli, çünkü Tottenham oyuncusu gerçek bir yük haline geldi.

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