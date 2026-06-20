Hollanda-İsveç maçı oyuncu değerlendirmeleri: ‘Dünya Kupası Cody Gakpo’su, Liverpool taraftarlarını sustururken, Ronald Koeman’ın Brian Brobbey’i sahaya sürme riski, Hollanda’nın ezici performansında karşılığını buldu – ancak Micky van de Ven sol bek değil!

Cody Gakpo, Hollanda takımının yıldızı oldu; Liverpool’lu forvet, Brian Brobbey’e maçın ilk golünü hazırladı; Brobbey ise daha sonra, bu kez Denzel Dumfries’in pasıyla bir kez daha boş kaleye topu iterek skoru 2-0’a taşıdı. Dumfries, devre arasından hemen sonra Gakpo'ya asist yaparak skoru 3-0'a taşıdı ve 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın en iyi oyuncusu olan Gakpo, 54. dakikada her zamanki gibi içe doğru kesip sağ ayağıyla bir gol daha attı.

Brobbey'in yerine yedek kulübesinde bekleyen Crysencio Summerville, oyuna girdikten sonra büyük bir etki yarattı ve Oranje'nin son derece etkileyici performansına son noktayı koydu. Hollanda, son maçında Tunus'u yenerse grubunu kazanma ihtimali çok yüksek.

Aşağıda, GOAL, Teksas’ta sahaya çıkan tüm Hollanda oyuncularını değerlendiriyor...